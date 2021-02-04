Гала-матч казанской «Золотой шайбы»: «белые» против «зеленых»
Сегодня в казанском парке «Черное озеро» стартовал городской этап турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им.Тарасова. В этом году к участию в соревнованиях заявилось 2140 спортсменов в составе 107 команд. Сегодня в рамках гала-матча на лед вместе с юными хоккеистами вышли Мэр Казани Ильсур Метшин, главы районных администраций, представители Федераций хоккея Республики Татарстан и Казани, а также ветераны хоккейного клуба «Ак Барс».
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