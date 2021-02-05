Как новичок Valorant вытесняет классику CS:GO с авансцены соревновательных шутеров

В чем выигрывает и проигрывает Valorant y Сounter Strike

Пока разработчик «старой классики» CS:GO компания Valve все больше «хоронит» детище, забыв о его развитии и выкатывая на своих турнирах сомнительные нововведения, конкуренты в лице Riot Games постепенно стараются сместить мастодонта на сцене соревновательных шутеров, переманивая игроков в свой Valorant. «Реальное время» рассказывает, почему все больше игроков и тренеров переходят в Valorant, в чем преимущества нового шутера перед старой классикой в лице Counter Strike и какая серьезная недоработка не позволяет игре встать вровень с Counter Strike.

Valorant дает второй шанс «неудачникам» CS:GO

На днях стало известно, что одна из крупнейший киберспортивных организаций Fnatic подписала уже готовый и довольно успешный состав SUMN FC по Valorant.

Состав SUMN FC не просуществовал как самостоятельный и полугода, сформировавшись в августе, а уже к февралю получил своего покупателя. Сейчас любой геймер, который худо-бедно умеет стрелять и жать кнопки, наработав навык в Counter Strike или PUBG, но не сумевший пробиться в эти дисциплины в силу плотной конкуренции, ищет возможность заскочить в Valorant и реализовать-таки себя как киберспорсмен.

Да, таких больших денег, как в Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive здесь пока нет, но по мере роста популярности игры и количества команд призовые на турнирах по новому шутеру обязательно будут расти. Fortnitе тому пример.

Интересным остается и тот факт, что даже возрастные киберспортсмены, которые оказались «на обочине» в прежних дисциплинах здесь тоже получают свой второй шанс. В конце января составы по Valorant представили и другие крупные мировые организации — шведская Alliance и Evil Geniuses. У последних команду возглавила чемпионка турниров по Counter-Strike Кристина potter Чи, которой вообще-то уже 34 года, и перспективной спортсменкой, которая должна раскрыться в новой дисциплине, ее точно не назовешь.

У Evil Geniuses команду возглавила чемпионка турниров по Counter-Strike Кристина potter Чи. Фото: zikurat.media

Все это навевает на мысли, что дисциплина пока не особо стремится завлекать к себе молодежь, а старается пока «вывезти» на тех, кто хотя бы умеет играть, имея навыки в других дисциплинах.

Не так давно о подписании собственного состава по Valorant, собранного из турецких киберспортсменов, заявил футбольный клуб «Фенербахче». У стамбульцев уже есть команды по нескольким дисциплинам, в том числе по PUBG и FIFA, а это может означать, что в «Фенере» видят будущее за новым шутером.

Игроки Valorant — в основном перебежчики из CS:GO

При этом нужно отметить, что пока все профессиональные составы собраны в основном из бывших игроков в CS, которые устали в старой дисциплине и перешли в новую, но схожую по функционалу и управлению.

Например, известный по выступлениям в Counter Strike игрок Дмитрий Dima Бандурка неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в CS:GO и о переходе именно в Valorant.

«Я заканчиваю карьеру игрока CS:GO и перехожу в VALORANT. <...> Настал тот момент в жизни и в карьере, когда нужно принимать важное решение, и это решение отнюдь не самое легкое, но я его принял», — написал Дмитрий Dima Бандурка на страничке в «ВКонтакте:

Последней командой Dima в CS:GO была ESPADA. Организация объявила о роспуске состава 11 января, после того как продала двух игроков. Это событие и стало «спусковым крючком» для Дмитрия Бандурки, который явно давно размышлял о переходе. На профессиональной сцене CS:GO он выступал с 2013 года, и усталость от одной и той же дисциплины дает о себе знать у любого игрока.



Есть и множество других примеров, как бывалые каэсеры уходят вспахивать новое поле под названием Valorant.

Капитаном нового состава Alliance стал еще один бывший игрок в CS:GO Энзо Fearoth Местэри, который в прошлом представлял 3DMAX и другие французские коллективы. А последним из таких перебежчиков стал тренер Мэтью mCe Элмор, работавший с командой Bad News Bears именно по CS:GO. Теперь он будет тренировать состав по Valorant организации Gen.G Esports.

И чем дальше в лес, тем больше «бывших» детища Valve оказываются на стороне новичка-конкурента от Riot Games.

Мэтью mCe Элмор, работавший с командой Bad News Bears именно по CS:GO теперь будет тренировать состав по Valorant организации Gen.G Esports. Фото: ggscore.com

Новый шутер выигрывает у CS за счет разнообразия героев

Чем же берет Valorant и бывалых любителей пострелять за террористов и спецназ?

Прежде все разнообразием своих героев и их возможностей. При этом Rio Games не прекращает работать над созданием новых героев, чтобы разнообразить геймплей и возможности игры. В Counter Strike с этим дела обстоят куда скуднее — персонажи там все в основном одинаковы и имеют одни и те же возможности — стреляй, закидывай гранатами и коли ножом.

В игре же от Riot Games буквально каждый из четырнадцати персонажей имеет собственные скиллы и характеристики. Cюда входят базовые способности, две покупные способности, которые можно будет приобрести в магазине при наличии внутриигровых очков, и ультимативная способность, которая зарабатывается за счет убийства и выполнения задач.

Герой Феникс, к примеру, обладает различными огневыми способностями, а персонаж Вайпер в бою использует токсины и ядовитый газ.

В середине января разработчики представили очередного нового персонажа по имени Yoru и даже опубликовали пояснительный ролик с особенностями игрового процесса нового героя.

«Четырнадцатым агентом в Valorant стал Yoru — уроженец Японии, способный создавать разрывы в самой реальности и незаметно пробираться на вражескую территорию. Этот хулиган и бунтарь может в одиночку заставать врагов врасплох, перемещаясь между измерениями и создавая отвлекающие приманки. Сочетая в себе скрытность и зрелищность, Yoru позволит умелым игрокам почувствовать себя лучшими на поле боя», — говорится в анонсе.



Valorant не без багов и проблем

При всех своих новых «плюшках», которые выгодно отличаются от заметно подустаревшего CS:GO, есть у игры и большие проблемы с уровнем сложности для игроков, что сильно понижает интерес и градус во время боев. А любая игра, которая становится слишком простой, быстро надоедает даже самым большим поклонникам.

Даже профессиональные киберспортсмены указывают, что убийства здесь добываются довольно просто, а стало быть большого значения в ней не имеет уровень мастерства игроков:

«Хотелось бы, чтоб стрельба в Valorant имела большее значение. Низкая скорость передвижения, замедления от попаданий и аимпанч (разброс прицела во время попадания в игрока пуль противника) сводят с ума и делают игру простой для всех, — заметил Игрок Team Liquid по Valorant Адиль «ScreaM» Бенрлитом.

Два дня назад Riot Games выкатила-таки обновление, в котором увеличено количество неточных выстрелов из автоматов при стрельбе в движении. Разработчики уверяют, что теперь убийства из Bulldog, Phantom, Guardian и Vandal в движении будут получаться намного реже, особенно на дальних расстояниях. А погрешность стрельбы из автоматов при беге увеличена с 3,75 до 5.



Другой вопрос, как это будет работать. Если разработчики сумеют довести баланс игры до идеального, то у Valve и ее CS:GO все большие проблемы. А учитывая кабальные правила, которые компания выкатывает на своих турнирах, она рискует потерять звание абсолютного лидера на сцене шутеров.