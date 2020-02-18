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Бильгильдеева покинула руководство «Справедливой России», но осталась в партии

12:39, 18.02.2020
Бильгильдеева покинула руководство «Справедливой России», но осталась в партии
Фото: realnoevremya.ru

Казанская бизнес-леди Рушания Бильгильдеева сообщила «Реальному времени», что покинула состав руководства партии «Справедливая Россия».

В партии уход Бильгильдеевой опровергли. По словам члена центральной избирательной комиссии РТ с правом решающего голоса Эрика Куралова, заявления Бильгильдеевой на выход из «Справедливой России» не поступало. Женщина продолжает работать в обычном режиме и готовится к выборной кампании.

Между тем бизнес-леди обвиняют в мошенничестве на 33 млн рублей с реализацией земельных участков и подводом коммуникаций к ним.

Общество Татарстан
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