Растратчик 220 миллионов банка «Открытие» не разжалобил Верховный суд Татарстана

В Казани вступил в силу приговор по делу о присвоении и растрате 220 млн рублей банка «Открытие». Накануне Верховный суд РТ отказался смягчать его по жалобам адвокатов осужденных экс-главы филиала банка Станислава Поляха и бухгалтера Натальи Степановой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Поляха ждут 6,5 года колонии общего режима, Степановой сидеть на 4 года меньше. К такому наказанию обоих в декабре 2019 года приговорил Вахитовский райсуд Казани. Впрочем, оно могло быть и строже, если бы обвиняемые не признали вину и не ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, о хищении средств из казанского филиала ФК «Открытие» стало известно в сентябре 2018 года в ходе банковской ревизии. Не дожидаясь ее результатов, глава филиала Полях тут же подался в бега. Степанова стала сотрудничать со следствием и рассказала, что именно начальник был организатором подмены пачек с долларовыми и рублевыми купюрами на муляжи, а она лишь выполняла его указания.

В июле 2019-го беглец был задержан в Новороссийске, но без денег. Он признался — стал брать незаконные «займы» у банка в надежде отыграться на бирже.