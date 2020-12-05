ООО Смежная сетевая компания Интеграция
Общая информация
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» — смежная сетевая компания, специализирующаяся на оказании услуг по передаче электрической и тепловой энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, поставке холодной (технической воды) и технологическому присоединению к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Директор — Евсеев Алексей Александрович.
Председатель Совета директоров — Сергеев Алексей Викторович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420025, Дорожный переулок, 3
- Телефон: (843) 212-55-45
- Email: mail@integration-kzn.ru
- Сайт: integration-ru.com
Дата последнего обновления: 05.12.2020