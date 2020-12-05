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ООО Смежная сетевая компания Интеграция

Промышленность, Энергетика

Общая информация

ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» — смежная сетевая компания, специализирующаяся на оказании услуг по передаче электрической и тепловой энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, поставке холодной (технической воды) и технологическому присоединению к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Директор — Евсеев Алексей Александрович.

Председатель Совета директоров — Сергеев Алексей Викторович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420025, Дорожный переулок, 3
  • Телефон: (843) 212-55-45
  • Email: mail@integration-kzn.ru
  • Сайт: integration-ru.com

Дата последнего обновления: 05.12.2020

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