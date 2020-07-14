«Коммунальная энергетика — во многом сфера конкурентная. Но не у нас»

Как сетевые «смежники» подтверждают свою способность работать на рынке умением качественно решать вопросы потребителей

Фото: ООО «Интеграция»

«Каждый клиент для нас — это отдельный проект, который нужно реализовать максимально эффективно, — говорит председатель совета директоров ООО «Интеграция» Алексей Сергеев. В своем интервью он рассказал, как коммунальная энергетика выходит из «старой парадигмы», в чем выгода собственника, передающего свои сети специализированной сторонней компании, и почему «апокалиптические картины» о смежниках-временщиках — расхожий штамп.

— Алексей Викторович, чем занимается компания «Интеграция?»

— ООО «Интеграция» — смежная сетевая компания, обеспечивающая передачу электрической и тепловой энергии, транспортировку холодной воды и сточных вод, а также технологическое присоединение объектов к соответствующим магистральным сетевым коммуникациям.

— То есть сетевые объекты, на которых работает Интеграция, при этом компании не принадлежат?

— На балансе ООО «Интеграция» имеются тепловые сети в ЖК «Оазис» и сети электроснабжения в ЖК «Легенда». Как исключение. Остальные эксплуатируемые сети арендуются. Что является ключевым, это принципиально иная операционная модель бизнеса с совершенно иной логикой взаимодействия с заказчиком — собственником сетей.

Коммунальная энергетика — это ведь во многом сфера конкурентная. Но не у нас.

Мы до сих пор не вышли из старой парадигмы, когда большая генерация через магистральные сети обеспечивала крупную промышленность и регионы, города. Все это принадлежало государству. У энергетики была чисто обеспечивающая функция. Государство вкладывалось в нее, чтобы получить выгоду в других отраслях. Эффективность важна была итоговая.

Сегодня же очень многие объекты построены не государством, а конкретными инвесторами, застройщиками, вынужденными строить за свой счет и сетевую инфраструктуру, к которой впоследствии подключаются другие потребители. Но при этом ни расходы на строительство, ни расходы на последующее содержание построенных энергообъектов никак не компенсируются. Хотя, повторюсь, к ним подключаются другие потребители, заключающие договоры с энергосбытом. Который, вместе с генерирующими и сетевыми компаниями, на этом вообще-то зарабатывает. Ведь без этих участков сетей продажа ресурса была бы невозможна.

Долгое время единственным способом избежать подобных неэффективных расходов была бесплатная передача построенных подобными инвесторами объектов все тем же крупным региональным энергокомпаниям, естественным монополиям. Которые затем получали не только тарифное возмещение в размере амортизации за строительство этих объектов, по факту ими не производимое, но еще нередко потом и плату за техприсоединение к подобным объектам.

Но компании, построившие такие энергообъекты, долгое время шли на это. Поскольку закон их обязывает в любом случае обеспечить так называемый «беспрепятственный переток» энергии по своим сетям. Причем деньги за этот переток они сами взимать не вправе, поскольку для этого нужен соответствующий статус и тариф.

— Но, получается, это создает дополнительную нагрузку на собственников?

— Конечно. Поэтому впоследствии целый ряд компаний попытались создать для возврата своих инвестиций свои собственные смежные сетевые компании (ССК). Это, безусловно, разумное решение. Однако проблема таких ССК в том, что они ориентированы исключительно на свои энергообъекты, выполняют внутреннюю обеспечивающую функцию, а потому — ограничены масштабами бизнеса собственника. И если, скажем, для группы компаний Татнефть, ну, или даже КамАЗ это объемы весьма серьезные, на которых можно выстроить относительно эффективную операционную экономику, то для абсолютного большинства созданных компаний такой объем недостижим. А соответственно — недостижима и необходимая сравнительная эффективность.

— Есть примеры?

— Мы знаем это не понаслышке. Поскольку с костяком нашей команды в 2013 году начинали с обслуживания Технополиса «Химград». Это крупный промышленный объект, с 240 резидентами на 130 га территории, с потреблением, к примеру, по электроэнергии свыше 100 млн.кВт/ч, со сложной сетевой инфраструктурой, часть которой построена была еще в 60-70 годах прошлого века. И конечно, даже несмотря на довольно значительные объемы потребления, расходы на обслуживание в расчете на единицу изначально были очень высокие, а компания была безнадежно убыточна. При этом передача сетей энергокомпаниям была невозможна, поскольку части этих линейных объектов реконструировались по федеральным программам поддержки технопарков.

К примеру, себестоимость полного цикла производства питьевой воды тогда была выше 120 рублей за куб. Это очень дорого. Безусловно, тарифный регулятор такой тариф утвердить не мог, но и то, что утверждал, было почти в два раза выше тарифа Водоканала. Что ухудшало экономику резидентов Технополиса. Сегодня же, к слову, наш тариф по передаче питьевой воды сопоставим с тарифом Водоканала. Почему? Потому что сегодня мы передаем порядка 4 процента объема питьевой воды на рынке Казани. Это эффект масштаба — на больших объемах всегда дешевле.

Так вот именно поэтому мы пришли к выводу, что для дальнейшего увеличения эффективности необходимо интегрироваться с другими подобными компаниями.

«Интеграция» обслуживает 240 резидентов «Химграда», с потреблением электроэнергии свыше 100 млн.кВт/ч

— Каким образом?

— Мы вышли с таким предложением к крупным промышленным предприятиям, имеющим свои небольшие сетевые компании, а также к строительным компаниям, выполняющим комплексную жилую застройку, которая невозможна без строительства коммунальной инфраструктуры. Мы не предлагаем передать эти объекты нам в собственность, тем более бесплатно, мы предлагаем сдать нам их в аренду. Чтобы мы, обладая соответствующим статусом и опытом, смогли, во-первых, обеспечить компенсацию за их строительство, а во-вторых, обеспечить текущее обслуживание, выполнение необходимых регламентных работ, периодические обследования, текущий ремонт, контролировать потери и взять на себя организацию прочих вопросов, связанных с эксплуатацией.

И владельцы сетевых объектов откликнулись. Потому что это выгодно. Потому что мы можем предложить более качественное облуживание, чем это можно организовать внутри своей небольшой компании. В результате сегодня мы уже объединили в своей компании сети четыре небольших ССК Химграда, Казанькомпрессормаша, Елаза и Фона. А также работаем на сетях ряда крупнейших застройщиков — компаний Унистрой, ЖИК, Антей, ЮИТ, Тандем, Бриз и прочих. Обслуживаем наружные сети 97 МКЖД, в том числе различных ТСЖ и УК, СНТ и коттеджных поселков, производственные и коммерческие объекты — заводы, птицефабрики, торговые комплексы «XL», «Мегастрой» и так далее.

По объему обслуживаемых объектов и передаваемой электроэнергии ООО «Интеграция» сегодня находится в Республике Татарстан на 5 месте среди 24 ТСО (после ОАО «Сетевая компания, ПАО «Татнефть», ОЭЗ «Алабуга» и ГУП РТ «Электрические сети»), то есть является первым среди негосударственных и не аффилированных с государством.

Но что принципиально? Подчеркну это еще раз: если их не устроит уровень нашего обслуживания, скажем — скорость реагирования на вызовы наших бригад, неспособность справиться с ликвидацией засоров или аварий, возникнут претензии со стороны жильцов или иных присоединенных потребителей — то они всегда смогут нас поменять.

— В чем заключается выгода собственника, который решит передать Интеграции свои сети?

— Во-первых, это стратегическое преимущество — он сохраняет свой актив, при этом получает за счет него амортизационный источник для возможности ремонта и реконструкции сетей, обслуживающих непосредственно его коммерческие объекты.

Во-вторых, он снимает с себя затраты и риски, связанные с бременем содержания имущества — текущие осмотры, ремонты, обследования, потери, разбирательства с контролирующими органами и иные непрофильные для него проблемы выполняются и оплачиваются привлеченной компанией.

А в-третьих, он передает сети в надежные руки профессионалов, которые заинтересованы в удовлетворенности своих партнеров.

«У нас есть собственный антирекорд, когда только на один из ЖК, активно проходящих стадию внутренних отделочных работ, в период заморозков было 9 вызовов за день»

При этом, как я уже говорил, мы предлагаем комплексный подход в обслуживании объектов. Мы принимаем на обслуживание линейные объекты и сооружения электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Это освобождает от необходимости взаимодействия с большим количеством контрагентов. Наша диспетчерская служба работает круглосуточно, в аварийных ситуациях наши специалисты выезжают в любое время. Кстати, чтобы увеличить скорость реагирования на экстренные вызовы, в прошлом году мы открыли второй производственный участок в Казани на другом берегу Казанки.

Кроме того, мы активно реализуем программы по энергосбережению и увеличению энергоэффективности на эксплуатируемых объектах. Например, проведенные на сетях водоснабжения мероприятия по реконструкции аварийных участков водопровода и замене затворов в ЖК «Савиново» позволили устранить утечки и сэкономить 110 тысяч кубометров воды на сумму более 2,2 миллионов рублей, что равнозначно годовой потребности в воде почти двух тысяч человек.

Реконструкция аварийных участков сетей водоснабжения в ЖК «Савиново» позволили устранить утечки и сэкономить 160 тысяч кубометров воды на сумму более 3,2 миллионов рублей

Более того, есть и эффект от работы с коммерческими потерями. Удивительно, но здесь нам приходится бороться с потерями, возникающими на сетях в результате деятельности… Водоканала. Который, как выяснилось, может санкционировать подключение других объектов к чужим сетям задним числом. Так, нами было выявлено, что МУП «Водоканал» санкционировал подключение МУП трест «Горводзеленхоз» к сетям других собственников, заключая договор водоснабжения постфактум, уже после того, как нами был выявлен факт несогласованного подключения. Полив различных зеленых форм и насаждений для нашего красивого города — это конечно очень нужное дело. Но печально, что иногда эти мероприятия выполняются за наш с вами счет. Подобные факты, к сожалению, тоже имеются, и мы по мере своих сил с ними боремся. Иск по данному делу уже принят к производству Арбитражным судом Республики Татарстан и назначено предварительное судебное заседание.



— Однако есть мнение, что сетевые организации, по типу вашей компании — это временщики, которым передашь сети, в результате тарифы вырастут, а компания потом исчезнет. Что скажете по этому поводу?

— Существует такой расхожий штамп, и некоторые в своей голове еще рисуют такие апокалиптические картины.

В действительности, во-первых, тарифы не вырастут. Потому что с точки зрения амортизации — эта так называемые неконтролируемые тарифным комитетом затраты, которые рассчитываются абсолютно одинаково. Вне зависимости от того, в чьей собственности находятся сети. Поэтому тарифная нагрузка здесь измениться не может.

Ну а с точки зрения остальных затрат — на ремонты, содержание красивых зданий и дорогостоящих автопарков, зарплаты топ-менеджерам, прочие приятные мелочи в виде санаторных путевок, премий и иных бонусов — я предлагаю посмотреть эти расходы у крупных энергокомпаний, они же имеются в открытом доступе. И сравнить с теми, которые несем мы. Может для непосвященных и не совсем просто в них разобраться, но возможно, поверьте. И тогда вы все сами увидите и поймете. У нас накопился не один том таких анализов.

И во-вторых, про временщиков — даже если завтра тот или иной собственник решит расторгнуть договор с Интеграцией, ровным счетом ничего не изменится. Ведь деньги на капитальный ремонт сетей в виде амортизации полностью, по графику, перечисляются нами в адрес собственников. У нас есть сегодня партнеры, которым мы ежегодно перечисляем десятки миллионов рублей. Это целевые тарифные средства, они очень жестко контролируются.

И вот скажите, как вы считаете: собственник является хорошим хозяином, рачительным, думающим о будущем своего бизнеса? Или же лучше него будет заботиться о сетях к его объектам кто-то другой, какая-то крупная энергокомпания, к примеру? С которой у него нет никакого диалога, только обязательства? И если это так, то объясните мне, почему же уровень ветхих сетей сегодня составляет в Казани от 54% до 70%? Об этом, кстати, совсем недавно была статья и в вашей газете.

Мы знаем ответы на эти вопросы. Потому что видим, как собственники, получающие от нас амортизационный источник, нередко тут же вкладывают его в улучшение своих сетей, их реконструкцию, развитие смежных энергообъектов. Потому что они в этом заинтересованы.

— Встречается ли Интеграция с противодействием своему развитию?

— Конечно. Причем по мере того, как ООО «Интеграция» увеличивает свое присутствие на рынке, ширится и палитра методов противодействия. Много из них связано с использованием административного ресурса. Не буду конкретизировать. Важнее другое — мы их не боимся, и неудачи в этой борьбе подталкивают участников рынка к корректировке своей политики поведения с потребителем, то есть эта борьба влияет на рынок. Так, к примеру, в прошедшем году ОАО «Татэнерго» были выкуплены сети теплоснабжения сразу к нескольким ЖК у наших партнеров — группы компаний «ЖИК». Впервые и за реальные деньги! Это, знаете, тектонический сдвиг. Ведь долгое время собственникам получение от них сетей, даже бесплатное, преподносилось чуть ли не как благотворительность. И это не единичный пример. До этого энергетики начали стараться добиваться расположения застройщиков, выдавая более выгодные техусловия на подключение. И это тоже хорошо, потому что снижает стоимость строительства на самом тяжелом, с инвестиционной точки зрения, этапе.

Плохо ли это для Татэнерго? Для него это все равно выгодно, иначе оно бы на этот выкуп не пошло. При этом это однозначно хорошо для рынка, он начинает работать по правильной конкурентной логике. И это хорошо для жильцов, которые смогут теперь купить более дешевые квартиры у данного застройщика.

Алексей Сергеев: «Мы за то, чтобы подтверждать свою способность работать на рынке не умением защищать тарифы и договариваться в разных высоких кабинетах, а умением качественно и оперативно решать имеющиеся у потребителей вопросы»

— Что значит — работать по правильной конкурентной логике?

— В данном случае — что рынок должен развиваться не по логике, выгодной только для некоторых его участников, а в направлении, выгодном для всех. И мы, безусловно, за такую конкуренцию. Чтобы подтверждать свою способность работать на рынке не умением защищать тарифы и договариваться в разных высоких кабинетах, а умением качественно и оперативно решать имеющиеся у потребителей вопросы. И чтобы не доказывать очевидное.

Приведу пример на основе таких удельных показателей, как размер ремонтов на 1 км тепловых сетей: показатели ООО «Интеграция» по 2019 году выше, чем в одной из крупных компаний РТ. Хотя при этом ее НВВ (необходимая валовая выручка) на содержание 1 км сетей выше НВВ ООО «Интеграция» почти на 16% (3,2 против 2,8 млн. руб. на 1 км.). При этом производительность труда в стоимостном выражении выше в ООО «Интеграция» на 9%. Даже несмотря на то, что удельный показатель численности на все тот же 1 км обслуживаемых сетей ниже в ООО «Интеграция» на 12%, а средняя заработная плата персонала ниже у нас по сравнению с коллегами на 26%! То есть, другими словами — если те же сети, которые мы сейчас обслуживаем, передать в данную компанию, тариф по ним соответственно вырастет, вырастет нагрузка на потребителя, а вот вырастет ли качество — большой вопрос. По крайней мере объем ремонтов, скорее всего — будет ниже.

И так примерно везде. По сравнению с расходами с еще одним крупнейшим игроком рынка в сфере энергетики этот разрыв еще больше, он почти двукратный! Если даже не вдаваться в подробности, а посмотреть только на итоги тарифного регулирования на 2020 год по удельному показателю «подконтрольные расходы на 1 условную единицу», то у них они составляют 33 тыс.руб. против 17 тыс.руб. по объектам ООО «Интеграция». Подконтрольные — это значит производственные или внутренние расходы, то есть не связанные с амортизационным источником или налогом на имущество.

Это показатель верхнего уровня, один из базовых. Дело в том, что все обслуживаемое оборудование в энергетике переводится в условные единицы. И в конечном итоге то, что тратит компания на содержание 1 условной единицы обслуживаемого оборудования — и есть то, что платит потребитель за 1 кВт/ч. При этом еще раз повторюсь — само это оборудование по факту одно и то же. У него только разная стоимость обслуживания. Ну и качество, конечно.

— Как Интеграция работает с контролирующими органами?

— Напряженно. Административное давление, безусловно, большое и нередко избыточное. Вот буквально в начале года вынуждены были обратиться с прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Ростехнадзора, который пришел к нам с очередной проверкой, хотя после предыдущей проверки не прошло и двух месяцев. Что примечательно — ответа нет до сих пор.

Или в конце прошлого года комитет по тарифам РТ не согласовал нам принятие на обслуживание целого ряда новых потребителей. А затем еще и выступил с публичной инициативой законопроекта, который обязывал бы застройщиков передавать сети гарантирующим поставщикам. Эта инициатива преподносится как инструмент по регулированию тарифов и снижению стоимости энергии для конечного потребителя за счет исключения смежных сетевых организаций. Но на самом деле, как я уже пояснял, это не приведет к экономии, на существующем олигопольном рынке это даст обратной эффект. Более того, в случае ее реализации она станет дополнительным фактором нагрузки на застройщиков. Что неизбежно приведет к росту стоимости строительства новых объектов, а следовательно — негативно скажется и на конечном потребителе, на покупателях квартир в новых жилых комплексах.

При этом в самом отказе комитета по тарифам было немало парадоксальных оснований, у которых нет единой логики, последовательности. В частности, нам запретили взять на обслуживание ряд новых МКЖД, которые располагаются на одной улице, в непосредственной близости с уже существующими, которые мы уже обслуживаем (к примеру, в ЖК Экопарк Дубрава и т.д.). Участники этих отношений те же самые, включая регулятора, который в прошлом году необходимые действия совершил, документы те же самые. А решение противоположное. И в результате такого решения остались без технического обслуживания жильцы более двух десятков домов. Что будет, когда произойдет авария — остается только гадать. И не нужно говорить, что на новых сетях проблем не бывает. У нас есть собственный антирекорд, когда на один из ЖК, активно проходящих стадию внутренних отделочных работ, в период заморозков было 9 вызовов за день.

Безусловно, мы с таким подходом мириться не можем, а потому, совместно с нашими заказчиками и потребителями, обратились за защитой в суд. К судебному рассмотрению привлечено и 9 собственников сетевых объектов, оставшихся в результате без профессионального обслуживания.

— Ваша компания начала предлагать свои услуги в районах республики. Как вы оцениваете пилотный проект Кукморского участка?

— Участок «Кукмор» начал работать в 2019 году и стал для компании первым обособленным подразделением по Татарстану, экспериментом, который уже за первый год работы показал высокие результаты. Сегодня зона покрытия Кукморского участка расширилась за счет Арского и Балтасинского районов и обслуживает уже 53 объекта. Более того, в этом году мы также открыли дополнительные участки в Закамской зоне — Елабуге и Нурлате. Что неудивительно, в удаленных районах у собственников энергообъектов аналогичные проблемы, что и в крупных городах.

Сегодня Кукморский участок «Интеграции» обслуживает уже 53 объекта

Более того, в силу своей удаленности они там даже острее. Это касается и выполнения регламентных работ, проведения электролабораторных испытаний, планово-предупредительных ремонтов, контроля за коммерческими и технологическими потерями. Нередко требуется и помощь в оформлении различной технической документации, и срочное устранение неполадок аварийными бригадами, и даже содействие в организации капитального ремонта энергообъектов. И нужно понимать, что эти проблемы для местных субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в самых различных сферах сельского хозяйства, промышленности и услуг, не являются профильными. Однако это именно те вопросы, на которых специализируется современная смежная сетевая компания, работающая на конкурентном рынке энергетических услуг.

— С чем связываете рост показателей?

— В первую очередь это свидетельствует о доверии, которое нам оказывают партнеры. Мы обеспечиваем не только бесперебойную работу предприятий или комфорт в жилых домах. Мы предлагаем индивидуальный подход и не ограничиваемся стандартизированным перечнем услуг. К примеру, организация планирует подключение нового здания к сетям и обращается к нам. И мы готовы предложить различные сценарии: построить сети и взять их на баланс и обслуживание, построить сети и передать их, оставив за собой обслуживание, или же договориться об обслуживании, когда их построят. Каждый клиент для нас — это отдельный проект, который нужно реализовать максимально эффективно. ООО «Интеграция» всегда ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Не зря наш слоган — «Энергия взаимодействия!».

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