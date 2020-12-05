Сергеев Алексей Викторович
Общая информация
Родился 24 марта 1976 года в с. Кулаево Пестречинского района.
Образование
1998 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
2011 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Мастер делового администрирования по программе МВА».
Трудовая деятельность
1995-1996 гг. — юрист в Обществе потребителей РТ.
1996-1997 гг. — юрист в ТО «ИРА «Комсомольская правда».
1998-2000 гг. — юрист в ГУП «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».
2000-2009 гг. — работал в ГУП ПЭО «Татэнерго» и ОАО «Татэнерго» на разных должностях, в том числе в должности начальника отдела правового обеспечения Управления ОАО «Татэнерго», позднее — заместителем директора по правовым вопросам ОАО «Татэнергосбыт».
2009-2012 гг. — заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Татэнерго» и одновременно ОАО «Генерирующая компания».
2013-2016 гг. — директор ООО «Индустриальный парк «Химград».
2016-2017 гг. — заместитель министра промышленности и торговли РТ (энергетический блок).
2018-2020 гг. — председатель Совета директоров ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция».
Женат, имеет двоих детей.
Увлечения — фитнес, волейбол, активный туризм.
Награды и звания
Награжден почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РТ и ОАО «Татэнерго».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420025, Дорожный переулок, 3
- Телефон: (843) 212-55-45
- Email: mail@integration-kzn.ru
- Сайт: integration-ru.com
Дата последнего обновления: 05.12.2020