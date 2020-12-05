Сергеев Алексей Викторович

Фото: ООО "Интеграция"

Общая информация

Родился 24 марта 1976 года в с. Кулаево Пестречинского района.

Образование



1998 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

2011 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Мастер делового администрирования по программе МВА».

Трудовая деятельность



1995-1996 гг. — юрист в Обществе потребителей РТ.

1996-1997 гг. — юрист в ТО «ИРА «Комсомольская правда».

1998-2000 гг. — юрист в ГУП «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

2000-2009 гг. — работал в ГУП ПЭО «Татэнерго» и ОАО «Татэнерго» на разных должностях, в том числе в должности начальника отдела правового обеспечения Управления ОАО «Татэнерго», позднее — заместителем директора по правовым вопросам ОАО «Татэнергосбыт».

2009-2012 гг. — заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Татэнерго» и одновременно ОАО «Генерирующая компания».

2013-2016 гг. — директор ООО «Индустриальный парк «Химград».

2016-2017 гг. — заместитель министра промышленности и торговли РТ (энергетический блок).

2018-2020 гг. — председатель Совета директоров ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция».

Женат, имеет двоих детей.

Увлечения — фитнес, волейбол, активный туризм.

Награды и звания

Награжден почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РТ и ОАО «Татэнерго».



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