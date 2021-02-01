УШП: как сделать плитный фундамент еще дороже
Что представляет собой утепленная шведская плита
В одной из предыдущих статей проекта “Дом в фокусе” мы разбирали вопросы по плитному фундаменту. Одна из его усовершенствованных разновидностей — утепленная шведская плита (УШП), которая обходится гораздо дороже. Всё просто: в такой фундамент встраиваются инженерные системы. Разбираемся, из чего состоит конструкция УШП, каковы ее особенности и есть ли у нее недостатки (забегая вперед, скажем: конечно же, есть, как и у любого другого технического решения).
Что такое УШП и из чего состоит ее “пирог”
Утепленная шведская плита в первом приближении представляет собой утепленную монолитную бетонную плиту. Она, как правило, дополнена утепленной отмосткой. От простых плитных фундаментов УШП отличается тем, что прямо в ее толщу встроены инженерные системы дома — водяной теплый пол, трубы водоснабжения, канализационная система и даже электричество. Таким образом, все будет готово к дальнейшему возведению дома — коммуникации будут готовы еще на этапе фундамента.
“Пирог” УШП состоит из тех же слоев, что и обычный плитный фундамент, но с дополнительными включениями. Сначала вынимается дерн и обнажается грунт, на который будет обустраиваться фундамент. На него накладывается геотекстиль, потом надо обустроить дренажные отводы. Следом делается песчано-щебневая подушка. В обязательном порядке она обустраивается слоями: каждый слой проливается водой и обязательно трамбуется — и не вручную, а с помощью спецтехники. Подушка под фундамент должна быть очень плотно и хорошо обустроена, иначе впоследствии вас ждут проблемы.
После подушки нужно выстелить поверхность утеплителем. Можно использовать разные его виды — экструдированный пенополистирол или всяческие теплоизоляционные пленки. Затем идет арматурный каркас, следом монтируется система теплого пола и прокладываются остальные коммуникации. И уже потом заливается бетонное основание.
Важно тщательно просчитать УШП. Важно, чтобы все зоны пола прогревались равномерно. Надо установить максимальную и минимальную мощность подогрева, определить рабочую температуру — и рассчитать, как при этом будет нагреваться поверхность бетона. Инженерные расчеты определят и нагрузку, и несущие способности конструкций (на основании сведений о грунте на площадке). Потом конструктор определит марку арматуры и бетона, разработает схему армирования. Словом, прежде чем приступать к рытью котлована, надо сначала вдумчиво посидеть над расчетами.
Достоинства УШП
- Главное достоинство УШП заключается в том, что такой фундамент представляет собой, по сути, готовый черновой пол. Он не нуждается в выравнивании, его не надо обрабатывать дополнительно — надо просто положить на него финишное покрытие. Звучит эта идея очень привлекательно, не правда ли? А теперь представьте, что еще и вопросы коммуникаций будут решены еще на этапе заливки фундамента. Все становится совсем замечательно, УШП решает сразу несколько задач.
- Кстати, очень важно не отказываться от обустройства теплого пола в “пироге” УШП — иначе весь смысл технологии будет теряться. Обогрев бетонного основания изнутри позволит сохранить тепло в доме, а если утепления не будет — тепло будет уходить в грунт, и потребуются дополнительные способы обогрева.
- Утепленная шведская плита подходит для большинства типов грунта. Мы же с вами помним, что плитные фундаменты “спасают” дома на сложных грунтах с неравномерной просадкой, становясь порой единственной возможностью построиться на участке. Благодаря утеплению, земля не будет промерзать под домом — а это спасает и от морозного пучения грунта.
- Не нужно рыть глубокий котлован — УШП относится к незаглубленным фундаментам.
- И, конечно, высокая энергоэффективность такого фундамента впоследствии сэкономит вам деньги на отопление дома впоследствии. УШП со слоем утеплителя толщиной в 20 см имеет коэффициент теплопроводности всего 0,17 Вт/м*°С. Коэффициент обычного плитного фундамента — выше 0,4Вт/м*°С, а значит, тепло из него утекает куда быстрее. Кроме того, отопление с помощью теплого пола экономичнее радиаторного примерно на 20% — теплоноситель в радиаторах надо нагреть до 70 градусов, а в теплом полу — только до 40.
Но есть и недостатки
Разумеется, в УШП есть и серьезные недостатки.
- Прежде всего, многие сразу отказываются от этой идеи из-за дороговизны. Обустройство “шведской плиты” обходится дороже обычного плитного фундамента (тем временем, мы с вами помним, что он относится к самым дорогим типам основания под дом). Стоимость УШП площадью в 100 “квадратов” обойдется более чем в миллион рублей.
- Второе серьезное ограничение при строительстве дома с УШП — можно сразу прощаться с идеей о подвале. Ну или будьте готовы потратить на его обустройства космические деньги.
- Если первые две особенности вас не пугают — у нас есть и еще несколько способов вас напугать. Представьте себе, что в систему теплого пола залита вода, все это залито бетоном, закрыто напольным покрытием, все хорошо. И вдруг в доме отключается электричество. На дворе зима, и как назло, достаточно морозная. Вода замерзнет, трубы лопнут, с системой отопления можно попрощаться до момента ремонта. А чтобы отремонтировать систему — придется разбивать бетон фундамента. Конечно, можно изначально залить в систему антифриз. Но что будет, если выйдут из строя “зашитые” в бетонную толщу трубы водоснабжения или канализации? Любая подобная авария приведет к необходимости производить очень грязные и очень глубокие работы.
- При обустройстве УШП прокладку всех коммуникаций нужно проводить с ювелирной аккуратностью. Всю технологию нужно досконально знать и иметь опыт в этой сфере. Так что нужно будет очень тщательно подходить к выбору бригады. Любые огрехи строителей при строительстве такого фундамента исправить будет уже нельзя. Так что УШП стоит выбирать, только если вы точно знаете, что найдете квалифицированных мастеров для его обустройства.
- УШП укладывается на ровном участке. Если имеется уклон, его нужно выровнять — прибегнуть к отсыпке. А это сделает ваш фундамент еще дороже.
И, наконец, не стоит выбирать УШП, если участок стоит на торфяниках или на другом типе подтапливаемой почвы с низкой несущей способностью. Поскольку такой фундамент довольно тонкий, он будет постепенно утапливаться в грунт.
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