УШП: как сделать плитный фундамент еще дороже

Что представляет собой утепленная шведская плита

Фото: финскийдомик.рф

В одной из предыдущих статей проекта “Дом в фокусе” мы разбирали вопросы по плитному фундаменту. Одна из его усовершенствованных разновидностей — утепленная шведская плита (УШП), которая обходится гораздо дороже. Всё просто: в такой фундамент встраиваются инженерные системы. Разбираемся, из чего состоит конструкция УШП, каковы ее особенности и есть ли у нее недостатки (забегая вперед, скажем: конечно же, есть, как и у любого другого технического решения).

Что такое УШП и из чего состоит ее “пирог”

Утепленная шведская плита в первом приближении представляет собой утепленную монолитную бетонную плиту. Она, как правило, дополнена утепленной отмосткой. От простых плитных фундаментов УШП отличается тем, что прямо в ее толщу встроены инженерные системы дома — водяной теплый пол, трубы водоснабжения, канализационная система и даже электричество. Таким образом, все будет готово к дальнейшему возведению дома — коммуникации будут готовы еще на этапе фундамента.

“Пирог” УШП состоит из тех же слоев, что и обычный плитный фундамент, но с дополнительными включениями. Сначала вынимается дерн и обнажается грунт, на который будет обустраиваться фундамент. На него накладывается геотекстиль, потом надо обустроить дренажные отводы. Следом делается песчано-щебневая подушка. В обязательном порядке она обустраивается слоями: каждый слой проливается водой и обязательно трамбуется — и не вручную, а с помощью спецтехники. Подушка под фундамент должна быть очень плотно и хорошо обустроена, иначе впоследствии вас ждут проблемы.

После подушки нужно выстелить поверхность утеплителем. Можно использовать разные его виды — экструдированный пенополистирол или всяческие теплоизоляционные пленки. Затем идет арматурный каркас, следом монтируется система теплого пола и прокладываются остальные коммуникации. И уже потом заливается бетонное основание.

Фото: hotwell.com

Важно тщательно просчитать УШП. Важно, чтобы все зоны пола прогревались равномерно. Надо установить максимальную и минимальную мощность подогрева, определить рабочую температуру — и рассчитать, как при этом будет нагреваться поверхность бетона. Инженерные расчеты определят и нагрузку, и несущие способности конструкций (на основании сведений о грунте на площадке). Потом конструктор определит марку арматуры и бетона, разработает схему армирования. Словом, прежде чем приступать к рытью котлована, надо сначала вдумчиво посидеть над расчетами.

Достоинства УШП

Главное достоинство УШП заключается в том, что такой фундамент представляет собой, по сути, готовый черновой пол. Он не нуждается в выравнивании, его не надо обрабатывать дополнительно — надо просто положить на него финишное покрытие. Звучит эта идея очень привлекательно, не правда ли? А теперь представьте, что еще и вопросы коммуникаций будут решены еще на этапе заливки фундамента. Все становится совсем замечательно, УШП решает сразу несколько задач.

Кстати, очень важно не отказываться от обустройства теплого пола в “пироге” УШП — иначе весь смысл технологии будет теряться. Обогрев бетонного основания изнутри позволит сохранить тепло в доме, а если утепления не будет — тепло будет уходить в грунт, и потребуются дополнительные способы обогрева.

Утепленная шведская плита подходит для большинства типов грунта. Мы же с вами помним, что плитные фундаменты “спасают” дома на сложных грунтах с неравномерной просадкой, становясь порой единственной возможностью построиться на участке. Благодаря утеплению, земля не будет промерзать под домом — а это спасает и от морозного пучения грунта.

Не нужно рыть глубокий котлован — УШП относится к незаглубленным фундаментам.

И, конечно, высокая энергоэффективность такого фундамента впоследствии сэкономит вам деньги на отопление дома впоследствии. УШП со слоем утеплителя толщиной в 20 см имеет коэффициент теплопроводности всего 0,17 Вт/м*°С. Коэффициент обычного плитного фундамента — выше 0,4Вт/м*°С, а значит, тепло из него утекает куда быстрее. Кроме того, отопление с помощью теплого пола экономичнее радиаторного примерно на 20% — теплоноситель в радиаторах надо нагреть до 70 градусов, а в теплом полу — только до 40.

Фото: penoplex.ru

Но есть и недостатки

Разумеется, в УШП есть и серьезные недостатки.

Прежде всего, многие сразу отказываются от этой идеи из-за дороговизны. Обустройство “шведской плиты” обходится дороже обычного плитного фундамента (тем временем, мы с вами помним, что он относится к самым дорогим типам основания под дом). Стоимость УШП площадью в 100 “квадратов” обойдется более чем в миллион рублей.

Второе серьезное ограничение при строительстве дома с УШП — можно сразу прощаться с идеей о подвале. Ну или будьте готовы потратить на его обустройства космические деньги.

Если первые две особенности вас не пугают — у нас есть и еще несколько способов вас напугать. Представьте себе, что в систему теплого пола залита вода, все это залито бетоном, закрыто напольным покрытием, все хорошо. И вдруг в доме отключается электричество. На дворе зима, и как назло, достаточно морозная. Вода замерзнет, трубы лопнут, с системой отопления можно попрощаться до момента ремонта. А чтобы отремонтировать систему — придется разбивать бетон фундамента. Конечно, можно изначально залить в систему антифриз. Но что будет, если выйдут из строя “зашитые” в бетонную толщу трубы водоснабжения или канализации? Любая подобная авария приведет к необходимости производить очень грязные и очень глубокие работы.

При обустройстве УШП прокладку всех коммуникаций нужно проводить с ювелирной аккуратностью. Всю технологию нужно досконально знать и иметь опыт в этой сфере. Так что нужно будет очень тщательно подходить к выбору бригады. Любые огрехи строителей при строительстве такого фундамента исправить будет уже нельзя. Так что УШП стоит выбирать, только если вы точно знаете, что найдете квалифицированных мастеров для его обустройства.

УШП укладывается на ровном участке. Если имеется уклон, его нужно выровнять — прибегнуть к отсыпке. А это сделает ваш фундамент еще дороже.

Фото: hotwell.com

И, наконец, не стоит выбирать УШП, если участок стоит на торфяниках или на другом типе подтапливаемой почвы с низкой несущей способностью. Поскольку такой фундамент довольно тонкий, он будет постепенно утапливаться в грунт.