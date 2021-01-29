Где в Татарстане можно взять свою вакцинацию от коронавируса под контроль?

В Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ предлагают комплексный подход: анализы перед и во время всех этапов прививки, а также контроль врача за состоянием человека

На итоговой коллегии Минздрава РТ директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов презентовал президенту республики Рустаму Минниханову и министру здравоохранения РТ Марату Садыкову собственные разработки Центра в борьбе с COVID-19. Они позволяют подготовить пациентов к вакцинации от коронавируса и с высокой точностью оценить влияние прививки на иммунитет человека. Новая программа, запущенная в разгар вакцинации, уже доступна для тех, кто хочет подстраховаться и контролировать свое состояние вместе с врачом. Подробности в материале «Реального времени».

Вакцинация под контролем

По данным на 28 января, в Татарстане привились вакциной «Спутник V» 12 610 человек, из которых вторую дозу получили 2 463 пациентов. Вместе с тем, пока в республике ждут еще одну крупную партию вакцин, многие продолжают скептически воспринимать прививку на основе аденовирусов человека, опасаясь побочных эффектов и возможных проблем со здоровьем. Свою роль в появлении этих страхов сыграли рекордно короткие сроки разработки препарата и недостаточно изученные возможные побочные действия вакцинации в масштабах всей страны.

Чтобы успокоить и дополнительно обезопасить вакцинированных, в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ (НКЦ ПРМ КФУ) разработали комплекс медицинских и научных анализов для оценки потенциальных рисков и побочных эффектов при вакцинации.

Более того, разработки позволяют оценивать эффективность вакцины «Спутник V» в каждом конкретном случае, фиксировать уровень антител в крови (титр антител).

Подробнее об этом директор НКЦ ПРМ КФУ Альберт Ризванов рассказал на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения Татарстана. Он продемонстрировал президенту республики Рустаму Минниханову, министру здравоохранения РТ Марату Садыкову и другим участникам совещания две разработки центра. Первая — это экспресс-тест (тест-полоски) для определения антител класса IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в сыворотке, плазме человека. Вторая — набор реагентов для выявления титра IgG антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа.

Подробнее разработках директор НКЦ ПРМ КФУ Альберт Ризванов рассказал на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения Татарстана. Фото: пресс-служба НКЦ ПРМ КФУ

Разработки уже сейчас доступны в НКЦ в рамках программы с говорящим названием «Вакцинация под контролем». Таким образом, получая вакцину по полису ОМС в поликлинике по месту жительства или Университетской клинике, любой желающий может обратиться за исследованиями и консультациями в научно-клинический центр КФУ.

Сначала исследования, потом прививка

Этапы программы «Вакцинация под контролем» разработаны с учетом существующих исследований и рисков, связанных с прививочной кампанией. Чаще всего от новых вакцин против коронавируса в первые дни может болеть и опухать место укола, наблюдаться температура и слабость. И если это нормальные реакции организма, то в редких случаях побочные эффекты могут быть тяжелыми. Например, если вакцина вызовет сильную аллергию и даже анафилактический шок. Такие прецеденты маловероятны, но без обследования никто от них не застрахован.

Поэтому в НКЦ перед вакцинацией берут анализ крови на маркеры воспалительного процесса (ОАК+СОЭ+СРБ), тестируют на антитела IgG и проводят ПЦР-тестирование на возбудителя новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. И, конечно, пациента консультирует врач-терапевт, потому что только имея на руках анализы и заключение специалиста можно разобраться в индивидуальных рисках. Кстати, при желании можно остановиться только на первом этапе, проверив себя перед прививкой. Или же воспользоваться комплексным предложением.

Иммунитет под прицелом

В рамках второго этапа, когда уже непосредственно проходит вакцинация, в Центре оценивают влияние прививки на иммунитет человека. Это необходимо, потому что существует риск, что вакцина не полностью сработает в силу некоторых особенностей иммунитета. Например, существующий иммунитет против аденовирусов может снизить эффективность вакцины, создав ложное ощущение безопасности. Есть риски и других побочных эффектов.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

В рамках второго этапа, когда уже непосредственно проходит вакцинация, в Центре оценивают влияние прививки на иммунитет человека

Непосредственно в день вакцинации и на следующий предусмотрены онлайн-консультации врача, который будет наблюдать реакции пациента на прививку. Через 19—20 дней после процедуры вместе с ним можно проанализировать количество выработанных антител IgG и общее самочувствие.

На третьем этапе, когда проводится ревакцинация «Спутник V» (второй укол), также предусмотрены две онлайн-консультации и количественный анализ на антитела IgG. Это поможет определить, выработался ли у человека иммунитет. При желании пациента из онлайн-ведения можно перенести в офлайн, то есть с очным визитом к врачу — тогда процесс вакцинации будет проходить под контролем специалиста в круглосуточном стационаре.

Индивидуальный прогноз

Как известно, эксперты не называют, на какой период у вакцинированных будет сформирован иммунитет против коронавируса. Процесс формирования и поддержания иммунитета очень индивидуален. В НКЦ в рамках программы «Вакцинация под контролем» все манипуляции помогут не только оценить эффективность вакцинации и проводить ее под наблюдением врачей, но и спрогнозировать, насколько эффективно сформирован иммунитет к COVID-19.

В Научно-клиническом центре также напоминают, что независимо от того, планируете ли вы вакцинироваться, в КФУ можно оперативно сдать тесты на сам коронавирус и получить за один день результаты исследования.

Качественный анализ крови на антитела покажет, выздоравливает человек или уже переболел. Количественный анализ дает больше информации — определяет, сколько антител находится в крови, как иммунная система отреагировала на болезнь и не снизился ли иммунитет до критического защитного минимума. Подробнее обо всех услугах и их стоимости можно узнать на сайте Центра.