«Чрезвычайная Россия»: люди по-прежнему чаще гибнут в ДТП, чем в горящих зданиях или авиакатастрофах
В Кемеровской области за три последних года количество спасателей и пожарных снизилось на треть
Аналитическая служба «Реального времени» после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» изучила ситуацию с чрезвычайными происшествиями в России за последние годы, а также положение дел в МЧС. Выяснилось, что прошлый год был, в сравнении с «чрезвычайным» 2016-м, относительно спокойным. При этом люди по-прежнему гораздо чаще гибнут в ДТП с тяжелыми последствиями, чем в горящих зданиях, авиакатастрофах или во время терактов, а штатная численность спасателей и пожарных снизилась за 3 года на треть.
«Спокойный» 2017-й
Количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России в 2017 году оказалось наименьшим за последние 3 года. Если в 2015 году их было 257, то в 2017-м — уже 177 (на 32% меньше). На 20% снизилось и число погибших в ЧС: с 699 человек до 556. Впрочем, число пострадавших выросло на 75%, с 20,7 тыс. до 36,4 тыс. человек. Интересно, что наибольшее количество ЧС произошло в 2016 году. Тогда количество пострадавших выросло сразу в 6 раз и составило 131 тыс. человек (в почти 300 чрезвычайных ситуациях погибли 788 человек ) — во многом из-за выросшего числа ЧС на Кавказе (40,3 тыс. пострадавших в 2016 году против 2,3 тыс. в 2015-м), на Дальнем Востоке (почти 40 тыс. пострадавших в 2016 году против 319 в 2015-м) и в Сибири (21 тыс. и 8,2 тыс. соответственно). Основная доля пострадавших на Дальнем Востоке в 2016 году приходится на Приморье (33,8 тыс. человек). Напомним, именно там в сентябре 2016-го был объявлен режим ЧС из-за последствий тайфуна «Лайонрок», для ликвидации которых было направлено 3,5 тыс. военных, 400 единиц техники, 12 самолетов и шесть вертолетов. Погиб тогда один человек.
Основная доля пострадавших в Сибири пришлась на Омскую область (20,6 тыс. пострадавших, пять погибших). Если Приморье пострадало от тайфуна, то Сибирь — от паводков: в апреле 2016 года губернатор Омской области ввел режим ЧС, чтобы использовать деньги резервного фонда для помощи населению в районах подтопления. Через пять дней после объявления режима от весеннего половодья пострадали жители уже 17 районов области, паводковые воды затопили 850 домов, в которых проживали 3 900 человек. Погибли 48 человек.
За Кавказ же «ответила» Чечня: из 40,3 тыс. пострадавших от ЧС 29,6 тыс. человек приходится на вотчину Рамзана Кадырова — он объявил режим ЧС по всей республике в августе 2016 года после ливня и ураганного ветра, приведших к разрушениям в четырех районах.
Больше всего погибших было в Краснодарском крае — 101 человек (вряд ли только из-за наводнения на Кубани, не исключаем и ДТП с тяжелыми последствиями, на которые приходится большая часть погибших в ЧС в России, см. ниже).
|Количество чрезвычайных ситуаций, единица
|Количество населения, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, человек
|Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях, человек
|2017
|2016
|2015
|2017
|2016
|Дальневосточный федеральный округ
|10
|12
|18
|16 994
|33 928
|Приморский край
|0
|4
|1
|16 912
|33 826
|Хабаровсйкий край
|2
|3
|6
|7
|50
|Амурская область
|3
|1
|0
|22
|0
|Камчатский край
|1
|1
|7
|22
|3
|Магаданская область
|0
|0
|0
|0
|0
|Сахалинская область
|1
|1
|2
|7
|10
Как заинская автокатастрофа катапультировала Татарстан в «топ-5» по числу погибших
В 2017 году число пострадавших в ЧС снизилось в разы, при этом Приморье продолжает лидировать: здесь зафиксировано почти 17 тыс. пострадавших в четырех ЧС. Из-за сильнейших ливней в августе прошлого года в зоне подтопления оказалось почти полторы тысячи домов.
По количеству жертв чрезвычайных ситуаций в печальной пятерке присутствует и Татарстан, где погибло 25 человек в шести ЧС. Вероятно, на эту цифру повлияло введение режима ЧС в Заинском районе летом прошлого года, где в столкновении грузовика и пассажирского автобуса погибли 10 человек. Лидирует, впрочем, вновь Краснодарский край: здесь в 10 ЧС погиб 51 человек (вновь наводнения на Кубани и размыв дамб, но опять же не исключаем и ДТП с тяжелыми последствиями, см. ниже). Интересно, что по числу погибших в ЧС лидируют не проблемные федеральные округа (Дальний Восток, Сибирь, Юг с их наводнениями и лесными пожарами), а Приволжский федеральный округ, где в результате 31 ЧС погиб в 2017 году 121 человек. Помимо РТ на цифру существенно повлияла и Саратовская область, где в ЧС в прошлом году погиб 31 человек.
Если же проследить динамику ЧС по Татарстану, то выяснится, что в целом за 3 года их количество выросло: в 2015 году было две чрезвычайные ситуации, в 2016-м — шесть, в 2017-м — четыре. Помимо роста числа погибших в ЧС (в 2015 году погибли пять человек, в 2016-м и 2017-м — 28 и 25 человек соответственно), увеличилось и количество пострадавших в них. В 2015 году их было «всего» шесть, в 2016-м — 34, в 2017-м — 42. Самое поразительное — это странные цифры МЧС: министерство сообщает, например, что в 2015 году погибло в Татарстане в чрезвычайных ситуациях только 5 (прописью: пять) человек, тогда как в результате только пожара в ТЦ «Адмирал», случившегося в марте 2015 года, погибло 19 человек. Откуда взялся такой разрыв в цифрах, не совсем понятно. Учитывая, что пожар в «Адмирале» — это самая что ни на есть чрезвычайная ситуация: «решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Казани на территории города введен режим чрезвычайной ситуации» 14 марта 2015 года. 28 погибших в ЧС в Татарстане в 2016 году — приходится, скрепя сердце, списать или объяснить именно ДТП с тяжелыми последствиями.
К слову, Кемеровская область по итогам трехлетия к проблемным регионам не относилась: в 2015—2016 годах режим ЧС здесь вводили по пять раз, в 2017 году случилась всего одна. Число пострадавших за 3 года неуклонно снижалось — с 25 до 14 человек. Как и число погибших: в 2015 году 21 человек, в 2016-м — 14, в 2017-м не погиб никто.
|Чрезвычайные ситуации по характеру
|Количество ЧС
|Погибло
|Пострадало
|и виду источников возникновения
|2017
|2016
|%
|2017
|2016
|Техногенные ЧС
|117
|129
|-9,3
|357
|443
|Аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов
|8
|7
|+1 ЧС
|3
|0
|Аварии грузовых и пассажирских судов
|2
|1
|+1 ЧС
|10
|14
|Авиационные катастрофы
|15
|32
|-53,13
|22
|119
|ДТП с тяжкими последствиями
|78
|62
|25,81
|308
|255
|Аварии на магистральных трубопроводах и внутрипромысловых нефтепроводах
|0
|5
|-100
|0
|0
|Обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ
|0
|0
|0
|0
|0
|Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ
|1
|0
|+1 ЧС
|0
|0
Тяжелые последствия ДТП
Самые опасные и распространенные чрезвычайные ситуации — вовсе не природного характера, как может показаться из новостей о пожарах и затоплениях. На долю техногенных ЧС за первые 9 месяцев 2017 года пришлось 117 случаев, за первые 9 месяцев 2016 года — 129. Хотя их количество в последние годы снижается (так, в 2013 году техногенных ЧС было 166, в 2014-м — 186), их доля в 2017 году выросла с 54,4 до 62,2%. Наибольшая доля техногенных ЧС приходится опять же не на пожары, взрывы (в 2016 году катастроф типа пожаров в ТЦ «Адмирал» или «Зимней вишне» было шесть, в 2017 году — семь; в 2013—2014 годах, для сравнения, 6 и 10 подобных случаев) или разрушения зданий и сооружений (три случая в 2016 и в 2017 годах): серьезнее всего Россия страдает от ДТП с тяжелыми последствиями (это автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более человек или пострадало 10 и более человек), вроде той, что случилась в Заинском районе в прошлом году. 41,5% ЧС пришлось именно на них.
ДТП с тяжелыми последствиями, безусловно, лидируют по числу жертв в списке чрезвычайных ситуаций: в 2016 году в них погибли 255 человек, или 57% всех погибших в ЧС (448 человек), в 2017 году — 308 человек, или 76,4% от всего числа погибших в ЧС (403 человека). Динамика здесь нестабильная: так, в 2013 году ДТП с тяжелыми последствиями было 75, в 2014-м — 87, в 2016 году их число снизилось до 62, но, увы, в 2017 году достигло отметки 78. В 2016 году погибло меньше, чем в 2017-м и прошлым годах, — 255 человек. Для сравнения, в докризисные 2013 и 2014 годы в таких ДТП погибли 366 и 381 человек соответственно. В 2017 году число погибших в ДТП, по которым был введен режим ЧС, составило 308 человек. Для сравнения, в результате пожаров (взрывов) в зданиях социально-бытового назначения в 2016 году погибло 7 человек, в 2017 году — 9. Увы, трагедия в Кемерово, разумеется, внесет свои коррективы в результаты 2018 года… Крушения самолетов тоже не сравнимы с ДТП по человеческим жертвам: в 2016 году в авиакатастрофах погибли 119 человек, в 2017-м — 22. В природных катастрофах погибли в 2017 году 30 человек (в 2016-м — трое). В терактах — 16 человек (в 2016 году — двое).
За 9 месяцев 2017 года в России было объявлено лишь три ЧС федерального масштаба: одно — «зимнее» (сильный дождь, снегопад, град), второе — «опасные гидрологические явления (наводнения, тайфуны) и третье — крупные природные пожары. Чаще всего ЧС объявляются локально или в районе одного-двух муниципалитетов.
Количество зарегистрированных пожаров
|2017
|2016
|2015
|Поджоги
|14 845
|15 662
|17 755
|Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов
|40 581
|41 374
|40 841
|Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства
|569
|518
|560
|Неосторожное обращение с огнем
|40 001
|41 951
|47 513
|Шалость детей с огнем
|1 845
|2 107
|2 330
|Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ
|950
|950
|1 042
|Взрывы
|64
|85
|77
|Самовозгорание веществ и материалов
|473
|519
|516
|Неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления
|21 183
|23 128
|22 142
|Не установленные
|1 567
|1 557
|1 269
|Прочие причины
|12 844
|13 959
|14 494
|Всего
|133 077
|139 703
|146 209
Поджоги — лишь четвертая по частоте причина пожаров
Причины пожара в «Зимней вишне» следствие пока устанавливает. Но, исходя из статистики, основных причин пожаров в России три — на них приходится 76,5% причин всех случаев. По итогам 2017 года в РФ произошло 133 тыс. пожаров, число их сократилось с 2015 года на 9%.
Основная причина (40,5 тыс. случаев, 30,5%) — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Вторая (40 тыс. случаев, 30%) — неосторожное обращение с огнем, третья (21,2 тыс., 16%) — неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления. Поджоги составляют лишь 11% (14,8 тыс. случаев). За 2 года выросла доля нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Кроме того, выросла и доля неисправности производственного оборудования (впрочем, она ничтожно мала — 0,42%).
В Кемеровской области число спасателей и пожарных за 3 года снизилось на 32,2%
Подробно о ситуации в МЧС мы писали летом прошлого года. Тогда мы выяснили, что в ведомстве на протяжении 3 лет сокращают сотрудников и не повышают зарплаты — таким образом, оптимизация оплаты труда за счет уменьшения численности военнослужащих и гражданского персонала провалилась. Так, с 2013 по 2016 год численность работников МЧС РФ снизилась на 27,1% с 24,8 тыс. до 18,1 тыс. человек. Особенно серьезно она упала в Дагестане (почти наполовину), в проблемном Приморском крае количество сотрудников МЧС снизилось на 40% — с 459 до 276. В Тверской области — на 38%, с 257 до 161 человек, в Чечне — на 37%, с 263 до 167.
В Кемеровской области, где произошла трагедия в «Зимней вишне», в чем винят сегодня также и сотрудников МЧС, число спасателей и пожарных снизилось за 3 года на 32,2%: с 439 до 298 человек.
В Приволжском федеральном округе в результате реформы штат сотрудников МЧС сократился с 2013 по 2016 год на 28,2% — с 4,5 тыс. до 3,2 тыс. человек. В Татарстане численный состав МЧС сократился на 26%: в 2013 году здесь работало 440 человек, в 2016-м — всего 327.
|Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего должностей в соответствии со штатным расписанием
|январь-декабрь
|январь-декабрь
|январь-декабрь
|январь-декабрь
|январь-декабрь
|Российская Федерация
|18 111
|21 243
|23 472
|24 830
|Центральный федеральный округ
|4 359
|5 120
|5 765
|5 975
|Белгородская область
|180
|199
|226
|247
|Брянская область
|189
|212
|235
|237
|Владимирская область
|167
|213
|228
|239
|Воронежская область
|322
|365
|405
|461
|Ивановская область
|145
|164
|179
|181
|Калужская область
|148
|182
|203
|212
За деятельность по обеспечению безопасности ответственны не только спасатели. Так, за безопасность в ЧС и безопасную деятельность в области использования атомной энергии в январе-августе 2017 года отвечали 311,3 тыс. человек (включая работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), за пожарную безопасность — 230,6 тыс. человек, за безопасность на водных объектах — 5,2 тыс. Средняя численность работников, отвечающих за обеспечение безопасности в ЧС в ПФО — 63,5 тыс. человек, пожарных — 50,5 тыс. В Татарстане примерно такое же соотношение: 9,2 тыс. отвечающих за безопасность в случае ЧС и почти 8 тыс. — за обеспечение пожарной безопасности.
В Кемеровской области по безопасности в случае ЧС в августе 2017 года работали 5,7 тыс. человек, обеспечивали пожарную безопасность 3,6 тыс. человек.
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