«Чрезвычайная Россия»: люди по-прежнему чаще гибнут в ДТП, чем в горящих зданиях или авиакатастрофах

В Кемеровской области за три последних года количество спасателей и пожарных снизилось на треть

Фото: Дмитрий Резнов

Аналитическая служба «Реального времени» после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» изучила ситуацию с чрезвычайными происшествиями в России за последние годы, а также положение дел в МЧС. Выяснилось, что прошлый год был, в сравнении с «чрезвычайным» 2016-м, относительно спокойным. При этом люди по-прежнему гораздо чаще гибнут в ДТП с тяжелыми последствиями, чем в горящих зданиях, авиакатастрофах или во время терактов, а штатная численность спасателей и пожарных снизилась за 3 года на треть.

«Спокойный» 2017-й

Количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России в 2017 году оказалось наименьшим за последние 3 года. Если в 2015 году их было 257, то в 2017-м — уже 177 (на 32% меньше). На 20% снизилось и число погибших в ЧС: с 699 человек до 556. Впрочем, число пострадавших выросло на 75%, с 20,7 тыс. до 36,4 тыс. человек. Интересно, что наибольшее количество ЧС произошло в 2016 году. Тогда количество пострадавших выросло сразу в 6 раз и составило 131 тыс. человек (в почти 300 чрезвычайных ситуациях погибли 788 человек ) — во многом из-за выросшего числа ЧС на Кавказе (40,3 тыс. пострадавших в 2016 году против 2,3 тыс. в 2015-м), на Дальнем Востоке (почти 40 тыс. пострадавших в 2016 году против 319 в 2015-м) и в Сибири (21 тыс. и 8,2 тыс. соответственно). Основная доля пострадавших на Дальнем Востоке в 2016 году приходится на Приморье (33,8 тыс. человек). Напомним, именно там в сентябре 2016-го был объявлен режим ЧС из-за последствий тайфуна «Лайонрок», для ликвидации которых было направлено 3,5 тыс. военных, 400 единиц техники, 12 самолетов и шесть вертолетов. Погиб тогда один человек.

Основная доля пострадавших в Сибири пришлась на Омскую область (20,6 тыс. пострадавших, пять погибших). Если Приморье пострадало от тайфуна, то Сибирь — от паводков: в апреле 2016 года губернатор Омской области ввел режим ЧС, чтобы использовать деньги резервного фонда для помощи населению в районах подтопления. Через пять дней после объявления режима от весеннего половодья пострадали жители уже 17 районов области, паводковые воды затопили 850 домов, в которых проживали 3 900 человек. Погибли 48 человек.

За Кавказ же «ответила» Чечня: из 40,3 тыс. пострадавших от ЧС 29,6 тыс. человек приходится на вотчину Рамзана Кадырова — он объявил режим ЧС по всей республике в августе 2016 года после ливня и ураганного ветра, приведших к разрушениям в четырех районах.

Больше всего погибших было в Краснодарском крае — 101 человек (вряд ли только из-за наводнения на Кубани, не исключаем и ДТП с тяжелыми последствиями, на которые приходится большая часть погибших в ЧС в России, см. ниже).

Количество чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ

Количество чрезвычайных ситуаций, единица Количество населения, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, человек Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях, человек 2017 2016 2015 2017 2016 Дальневосточный федеральный округ 10 12 18 16 994 33 928 Приморский край 0 4 1 16 912 33 826 Хабаровсйкий край 2 3 6 7 50 Амурская область 3 1 0 22 0 Камчатский край 1 1 7 22 3 Магаданская область 0 0 0 0 0 Сахалинская область 1 1 2 7 10

Как заинская автокатастрофа катапультировала Татарстан в «топ-5» по числу погибших

В 2017 году число пострадавших в ЧС снизилось в разы, при этом Приморье продолжает лидировать: здесь зафиксировано почти 17 тыс. пострадавших в четырех ЧС. Из-за сильнейших ливней в августе прошлого года в зоне подтопления оказалось почти полторы тысячи домов.

По количеству жертв чрезвычайных ситуаций в печальной пятерке присутствует и Татарстан, где погибло 25 человек в шести ЧС. Вероятно, на эту цифру повлияло введение режима ЧС в Заинском районе летом прошлого года, где в столкновении грузовика и пассажирского автобуса погибли 10 человек. Лидирует, впрочем, вновь Краснодарский край: здесь в 10 ЧС погиб 51 человек (вновь наводнения на Кубани и размыв дамб, но опять же не исключаем и ДТП с тяжелыми последствиями, см. ниже). Интересно, что по числу погибших в ЧС лидируют не проблемные федеральные округа (Дальний Восток, Сибирь, Юг с их наводнениями и лесными пожарами), а Приволжский федеральный округ, где в результате 31 ЧС погиб в 2017 году 121 человек. Помимо РТ на цифру существенно повлияла и Саратовская область, где в ЧС в прошлом году погиб 31 человек.

Если же проследить динамику ЧС по Татарстану, то выяснится, что в целом за 3 года их количество выросло: в 2015 году было две чрезвычайные ситуации, в 2016-м — шесть, в 2017-м — четыре. Помимо роста числа погибших в ЧС (в 2015 году погибли пять человек, в 2016-м и 2017-м — 28 и 25 человек соответственно), увеличилось и количество пострадавших в них. В 2015 году их было «всего» шесть, в 2016-м — 34, в 2017-м — 42. Самое поразительное — это странные цифры МЧС: министерство сообщает, например, что в 2015 году погибло в Татарстане в чрезвычайных ситуациях только 5 (прописью: пять) человек, тогда как в результате только пожара в ТЦ «Адмирал», случившегося в марте 2015 года, погибло 19 человек. Откуда взялся такой разрыв в цифрах, не совсем понятно. Учитывая, что пожар в «Адмирале» — это самая что ни на есть чрезвычайная ситуация: «решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Казани на территории города введен режим чрезвычайной ситуации» 14 марта 2015 года. 28 погибших в ЧС в Татарстане в 2016 году — приходится, скрепя сердце, списать или объяснить именно ДТП с тяжелыми последствиями.



К слову, Кемеровская область по итогам трехлетия к проблемным регионам не относилась: в 2015—2016 годах режим ЧС здесь вводили по пять раз, в 2017 году случилась всего одна. Число пострадавших за 3 года неуклонно снижалось — с 25 до 14 человек. Как и число погибших: в 2015 году 21 человек, в 2016-м — 14, в 2017-м не погиб никто.

Количество чрезвычайных ситуаций по характеру и виду источников возникновения

Чрезвычайные ситуации по характеру Количество ЧС Погибло Пострадало и виду источников возникновения 2017 2016 % 2017 2016 Техногенные ЧС 117 129 -9,3 357 443 Аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов 8 7 +1 ЧС 3 0 Аварии грузовых и пассажирских судов 2 1 +1 ЧС 10 14 Авиационные катастрофы 15 32 -53,13 22 119 ДТП с тяжкими последствиями 78 62 25,81 308 255 Аварии на магистральных трубопроводах и внутрипромысловых нефтепроводах 0 5 -100 0 0 Обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ 0 0 0 0 0 Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ 1 0 +1 ЧС 0 0

Тяжелые последствия ДТП

Самые опасные и распространенные чрезвычайные ситуации — вовсе не природного характера, как может показаться из новостей о пожарах и затоплениях. На долю техногенных ЧС за первые 9 месяцев 2017 года пришлось 117 случаев, за первые 9 месяцев 2016 года — 129. Хотя их количество в последние годы снижается (так, в 2013 году техногенных ЧС было 166, в 2014-м — 186), их доля в 2017 году выросла с 54,4 до 62,2%. Наибольшая доля техногенных ЧС приходится опять же не на пожары, взрывы (в 2016 году катастроф типа пожаров в ТЦ «Адмирал» или «Зимней вишне» было шесть, в 2017 году — семь; в 2013—2014 годах, для сравнения, 6 и 10 подобных случаев) или разрушения зданий и сооружений (три случая в 2016 и в 2017 годах): серьезнее всего Россия страдает от ДТП с тяжелыми последствиями (это автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более человек или пострадало 10 и более человек), вроде той, что случилась в Заинском районе в прошлом году. 41,5% ЧС пришлось именно на них.

ДТП с тяжелыми последствиями, безусловно, лидируют по числу жертв в списке чрезвычайных ситуаций: в 2016 году в них погибли 255 человек, или 57% всех погибших в ЧС (448 человек), в 2017 году — 308 человек, или 76,4% от всего числа погибших в ЧС (403 человека). Динамика здесь нестабильная: так, в 2013 году ДТП с тяжелыми последствиями было 75, в 2014-м — 87, в 2016 году их число снизилось до 62, но, увы, в 2017 году достигло отметки 78. В 2016 году погибло меньше, чем в 2017-м и прошлым годах, — 255 человек. Для сравнения, в докризисные 2013 и 2014 годы в таких ДТП погибли 366 и 381 человек соответственно. В 2017 году число погибших в ДТП, по которым был введен режим ЧС, составило 308 человек. Для сравнения, в результате пожаров (взрывов) в зданиях социально-бытового назначения в 2016 году погибло 7 человек, в 2017 году — 9. Увы, трагедия в Кемерово, разумеется, внесет свои коррективы в результаты 2018 года… Крушения самолетов тоже не сравнимы с ДТП по человеческим жертвам: в 2016 году в авиакатастрофах погибли 119 человек, в 2017-м — 22. В природных катастрофах погибли в 2017 году 30 человек (в 2016-м — трое). В терактах — 16 человек (в 2016 году — двое).

За 9 месяцев 2017 года в России было объявлено лишь три ЧС федерального масштаба: одно — «зимнее» (сильный дождь, снегопад, град), второе — «опасные гидрологические явления (наводнения, тайфуны) и третье — крупные природные пожары. Чаще всего ЧС объявляются локально или в районе одного-двух муниципалитетов.

Количество зарегистрированных пожаров

2017 2016 2015 Поджоги 14 845 15 662 17 755 Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов 40 581 41 374 40 841 Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства 569 518 560 Неосторожное обращение с огнем 40 001 41 951 47 513 Шалость детей с огнем 1 845 2 107 2 330 Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ 950 950 1 042 Взрывы 64 85 77 Самовозгорание веществ и материалов 473 519 516 Неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления 21 183 23 128 22 142 Не установленные 1 567 1 557 1 269 Прочие причины 12 844 13 959 14 494 Всего 133 077 139 703 146 209

Поджоги — лишь четвертая по частоте причина пожаров

Причины пожара в «Зимней вишне» следствие пока устанавливает. Но, исходя из статистики, основных причин пожаров в России три — на них приходится 76,5% причин всех случаев. По итогам 2017 года в РФ произошло 133 тыс. пожаров, число их сократилось с 2015 года на 9%.

Основная причина (40,5 тыс. случаев, 30,5%) — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Вторая (40 тыс. случаев, 30%) — неосторожное обращение с огнем, третья (21,2 тыс., 16%) — неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления. Поджоги составляют лишь 11% (14,8 тыс. случаев). За 2 года выросла доля нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Кроме того, выросла и доля неисправности производственного оборудования (впрочем, она ничтожно мала — 0,42%).

В Кемеровской области число спасателей и пожарных за 3 года снизилось на 32,2%

Подробно о ситуации в МЧС мы писали летом прошлого года. Тогда мы выяснили, что в ведомстве на протяжении 3 лет сокращают сотрудников и не повышают зарплаты — таким образом, оптимизация оплаты труда за счет уменьшения численности военнослужащих и гражданского персонала провалилась. Так, с 2013 по 2016 год численность работников МЧС РФ снизилась на 27,1% с 24,8 тыс. до 18,1 тыс. человек. Особенно серьезно она упала в Дагестане (почти наполовину), в проблемном Приморском крае количество сотрудников МЧС снизилось на 40% — с 459 до 276. В Тверской области — на 38%, с 257 до 161 человек, в Чечне — на 37%, с 263 до 167.

В Кемеровской области, где произошла трагедия в «Зимней вишне», в чем винят сегодня также и сотрудников МЧС, число спасателей и пожарных снизилось за 3 года на 32,2%: с 439 до 298 человек.

В Приволжском федеральном округе в результате реформы штат сотрудников МЧС сократился с 2013 по 2016 год на 28,2% — с 4,5 тыс. до 3,2 тыс. человек. В Татарстане численный состав МЧС сократился на 26%: в 2013 году здесь работало 440 человек, в 2016-м — всего 327.

Численность сотрудников МЧС по субъектам РФ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2017 2016 2015 2014 2013 Всего должностей в соответствии со штатным расписанием январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь Российская Федерация 18 111 21 243 23 472 24 830 Центральный федеральный округ 4 359 5 120 5 765 5 975 Белгородская область 180 199 226 247 Брянская область 189 212 235 237 Владимирская область 167 213 228 239 Воронежская область 322 365 405 461 Ивановская область 145 164 179 181 Калужская область 148 182 203 212

За деятельность по обеспечению безопасности ответственны не только спасатели. Так, за безопасность в ЧС и безопасную деятельность в области использования атомной энергии в январе-августе 2017 года отвечали 311,3 тыс. человек (включая работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), за пожарную безопасность — 230,6 тыс. человек, за безопасность на водных объектах — 5,2 тыс. Средняя численность работников, отвечающих за обеспечение безопасности в ЧС в ПФО — 63,5 тыс. человек, пожарных — 50,5 тыс. В Татарстане примерно такое же соотношение: 9,2 тыс. отвечающих за безопасность в случае ЧС и почти 8 тыс. — за обеспечение пожарной безопасности.

В Кемеровской области по безопасности в случае ЧС в августе 2017 года работали 5,7 тыс. человек, обеспечивали пожарную безопасность 3,6 тыс. человек.