Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов: «Все будут рады возвращению Газизова на постоянной основе»

Главная надежды ФК «Уфа» — о своем первом отрезке в команде, скандальном интервью и отношении к Слуцкому

23-летний воспитанник московского «Локомотива», а позже игрок ЦСКА перешел в стан «Уфы» в августе прошлого года, а прежде чем перебраться в столицу Башкортостана попробовал свои силы в польском чемпионате — армейцы отдавали футболиста в аренду «Леху» из Познани. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Тимур рассказал о первых итогах пребывания в Уфе, о своем отношении к бывшему тренеру ЦСКА и ныне — главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, ждут ли в команде экс-гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова и многом другом.

«Большинство футболистов в Польше либо в возрасте, либо не подошли командам уровнем выше»

— Тимур, на этой неделе у вас пройдут два контрольных с сербскими клубами матча (первый — сегодня с «Црвена звезда — прим. ред.). Успели отдохнуть? Как провели новогодние каникулы?

— Отдохнуть успел, времени было более, чем достаточно. На каникулах никуда не ездил, все время проводил с семьей дома в Москве, встречался с друзьями, занимался в зале. Новый год встретил в кругу семьи.

— За какими-нибудь чемпионатами следите в отпуске? Как насчет польского первенства?

— Да, читаю новости в интернете, смотрю результаты, обзоры матчей немецкой, итальянской, английской лиг. В польском чемпионате не слежу разве что за «Лехом», потому что раньше там играл. У них сейчас как раз тоже сборы идут.

— В чем главное отличие польской и российской лиг? Есть мнение, что РПЛ нужно брать пример с польского чемпионата, где не особо тратятся на легионеров, но зато есть внутренняя конкуренция.

— Разница в подборе футболистов. Уровень игроков сильно отличается. Есть только несколько клубов, которые пытаются играть в уровне повыше. Если сравнивать в целом, то российский чемпионат — он поинтереснее, побыстрее, но главное отличие в исполнителях. Если посмотреть составы наших команд первой пятерки, то там играют футболисты высокого уровня. Это и легионеры, и игроки сборных. В Польше же большинство футболистов — это либо игроки «в возрасте», поигравшие в свое время в каких-то хороших командах, либо те игроки, которые не подошли командам уровня повыше.

Что касается польского пути — каждый занимается своим делом.

— А что скажете о стадионах?

— Я не могу сказать, что стадионы в Польше лучше, чем в России. Тем более после чемпионата мира. Хороших польских стадионов можно посчитать по пальцам. Что касается болельщиков, то они особо тоже не отличаются. Это зависит от команды, если это «Легия», «Лех», то фанатская поддержка сильная, у нас такие же болельщики есть в ЦСКА, в «Спартаке», образно говоря.

«Если бы удачно выступал в Польше, никто бы и не обратил внимание на интервью польскому изданию»

— Тимур, вы забивали важные голы за ЦСКА, в том числе и в Лиге чемпионов, были большие авансы в вашу пользу. Однако, в январе 2019 года клуб сообщил об аренде в польский «Лех». Это было ожидаемо? Был ли разговор с руководством клуба накануне?



СПРАВКА: В составе московского ЦСКА Жамалетдинов становился обладателем Суперкубка России (2018), дважды серебряным призером чемпионата России (сезоны 2016-2017, 2017-2018). В общей сложности за клуб Тимур провел 41 матч и забил 5 голов.

— После нового года, как обычно, в январе я приехал на клубные сборы. И в первый же день мне сообщили, что лучше найти вариант с арендой, что на меня мало рассчитывают. Я поговорил с агентом, и мы начали работу над этим вопросом. Потом появился вариант с «Лехом». Они были заинтересованы во мне. Первый сбор я провел с ЦСКА, а потом улетел в Польшу.

Я думаю, нормальный человек в первую очередь будет смотреть на результат игрока. Если бы я удачно выступал в Польше, то никто бы и не обратил внимание на это интервью, и у меня были бы неплохие шансы вернуться в ЦСКА

— До сих пор все вспоминают то интервью польскому изданию, которое якобы сыграло роль в вашей дальнейшей карьере. Вы считаете — это так или тут все вместе: неубедительная игра и вдобавок к нему интервью?

— Я думаю, нормальный человек в первую очередь будет смотреть на результат игрока. Если бы я удачно выступал в Польше, то никто бы и не обратил внимание на это интервью, и у меня были бы неплохие шансы вернуться в ЦСКА. А получилось так, что результата не было, и вдобавок эта неприятная история, которая в лишний раз дала повод для размышлений клубу по поводу моего возвращения. Результат был ожидаем, на самом деле шансов вернуться в ЦСКА было мало. Такая ситуация может произойти с каждым, что было, то было, но я ни о чем не жалею.

— После интервью вам из ЦСКА не звонили?

— Нет, никаких претензий не было. Я сам позвонил и извинился перед спортивным селекционером (Главой селекционного отдела ЦСКА на тот момент был Максим Дюков — прим. ред.), сказал, что произошло недоразумение. Просил передать мои извинения, всем, кто к этому причастен.

— Если ЦСКА обратно позовет вас, готовы рассмотреть?

— Я рассмотрю предложение, почему нет. Обязательно буду обсуждать с агентом, с родителями, с близкими. Мне интересно будет выслушать их предложение. Я буду не против.

Фото: vk.com/ufafc

На самом деле шансов вернуться в ЦСКА было мало. Такая ситуация может произойти с каждым, что было, то было, но я ни о чем не жалею.

«Газизов приезжал на наши игры, заходил в раздевалку. Все будут рады, если он вернется на постоянной основе»

— Тимур, в «Уфе» вы играете почти полгода. Как отреагировали, когда узнали об интересе «горожан»?

— На тот момент я вернулся домой после аренды в «Лехе», отдохнул неделю, начал разговаривать со своим агентом по поводу нового варианта, потому что понимал, обратно в Польшу я не вернусь. Конкретики со стороны других команд не было, были лишь разговоры. Потом поступило предложение со стороны «Уфы». Я недолго думая согласился, и не жалею, что выбрал этот клуб. Команда отличная, коллектив хороший, адаптации как таковой и не было. Мне потребовался месяц, чтобы со всеми познакомиться, я влился практически сразу.

— А ранее вы с кем-то из команды общались?

— Да, я знал Славу Кротова, Игоря Безденежных (ныне выступает в аренде в ФК «Чайка» -прим. автора). Они мне помогли познакомиться с остальными ребятами.

— У вас три мяча в первой части чемпионата России. Как оцениваете свое выступление? К примеру, по 10-бальной шкале?

— Где-то на четверку. Если бы я забил хотя бы голов 6, то я себе бы поставил 7 балов. Я должен был забить больше. Ну и конечно, если бы команда была не зоне вылета, а в первой половине таблицы, тогда бы поставил высокую оценку. Но пока что 4-5 балла. После смены тренера в каком-то плане игра улучшилась, где-то осталась на прежнем уровне, но каждый понимает, что нужно больше работать. Постараемся исправить ситуацию.

— А чего не хватает команде для выхода из этой ямы?

— Думаю, дело в определенной сыгранности, взаимопонимании между игроками на футбольном поле. Добавить немного спортивной наглости, прибавить в психологическом плане и тогда будут совсем другие результаты.

— В каких вы отношениях с Шамилем Газизовым, его возвращение в клуб обсуждалось между игроками?

— Когда я пришел в «Уфу», Шамиля Камиловича уже не было. Лично с ним не знаком, но пару раз здоровался с ним, когда он приезжал на наши игры. Он заходил в раздевалку, общался с нами. Ребята в команде о нем отзываются хорошо. Думаю, все будут только рады, если он вернется в команду на постоянной основе, как и раньше.

— В качестве генерального директора, как и раньше?

— В качестве какой должности, решать будет руководство клуба. Я в это не лезу, но сам факт возвращения очень команде поможет.

После смены тренера в каком-то плане игра улучшилась, где-то осталась на прежнем уровне, но каждый понимает, что нужно больше работать. Постараемся исправить ситуацию

«У всей команды хорошие отношения с Рахимовым»

— Родители часто присутствуют на твоих играх? Как относятся к футболу?

— Родители смотрят каждую мою игру. И во времена, когда в ЦСКА играл, в Польше, сейчас в «Уфе». На домашние матчи ЦСКА папа с братом всегда приходили, мама не всегда. Выездные игры смотрели по телевизору. Поддерживают меня сильно. Пока в Уфу они не приезжали, но весной планируют приехать в город. На какую-нибудь игру обязательно приедут.

— А от главного тренера «Уфы» Рашида Рахимова вы чувствуете полное доверие?

— Не только у меня, я думаю, у всей команды хорошие с ним отношения. Какое-то время потребовалось, чтобы привыкнуть к нему, и он к нам привыкал. В спортивном плане мы стараемся строго выполнять то, что говорит тренер.

— У «Уфы» сложилась репутация клуба-трамплина для роста и переезда игроков в более сильные чемпионаты и российские топ-клубы. А у вас есть такие планы, проявить себя здесь, чтобы заметили в Европе, к примеру?

— Почему нет? Если будет такая возможность, мало кто от такого откажется, но об этом еще рано говорить. Пока можно говорить о других командах в нашем чемпионате уровнем выше. Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах.

— Команда мечты Тимура Жамалетдинова?

— На самом деле нет определенной команды. Хотел бы выступать в топ-чемпионатах Европы, ну и в одной из топ-5 клубов этой страны. Это было бы здорово, но все зависит от меня.

Фото: vk.com/ufafc

Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах

«Слуцкий главным тренером у меня не был — не интересно, чем он занимается»

— Следите за карьерой Леонида Слуцкого? Что можете сказать о его работе в «Рубине»? Команда по-прежнему в середине таблицы.

— Я не слежу за его работой. С ним лично не особо знаком, общался пару раз, когда в ЦСКА пересекались. Как таковым главным тренером он у меня не был, поэтому мне не интересно, чем он занимается. Хоть это и чемпионат, но «Рубин» не та команда, за которой я слежу.

— «Рубин» — принципиальный соперник?

— Совсем нет.

— У Леонида Викторовича играет много молодых футболистов. Взять, к примеру, Ивана Игнатьева. В «Краснодаре» он был хорош, а сейчас ни одного мяча с игры. Как считаешь, почему?

— Я иногда смотрел игры «Рубина». Доверие со стороны тренера есть, первую часть чемпионата он играл стабильно. Возможно, немного расслабился, возможно, не везет. Только он сам знает, в чем проблема, остальные могут только догадываться.

— Кого из молодых игроков в российском чемпионате вы можете выделить?

— В каждой команде много хороших молодых игроков. Выделю Данила Фомина из «Динамо», Кварцхелию из «Рубина», Мостовой из «Зенита», в «Сочи» он играл достойно и заслужил свое место в питерской команде. В ЦСКА отмечу Кучаева.

Фото: rubin-kazan.ru

Я иногда смотрел игры «Рубина». Доверие со стороны тренера есть, первую часть чемпионата он играл стабильно. Возможно, немного расслабился, возможно, не везет

«Надеюсь заиграть в топ чемпионате и топ-клубе»

— Как проходит ваш обычный день?

— Если взять будний день, когда 5-6 дней тренировка, а на 7-й игра в чемпионате. Утром позавтракал, поехал на стадион на тренировку. В свободное время с ребятами идем на обед куда-нибудь. Потом домой, а вечером можно в кино или ресторан. Обычно ходим в «МаркоПоло», «Вино и Сыр». Ничего особенного, да многие так и проводят свое время.

— Из Уфы вышло много современных музыкантов, реп-исполнителей: Фейс, Моргенштерн, Томас Мраз... Кого-то слушаете?

— Я вообще все слушаю. Если мне песня понравится, буду слушать. Зависит от настроения, неважно новая музыка или старая. Нет определенного жанра.

— Даже шансон?

— А почему нет? Все люблю.

— Любимый игрок?

— Криштиану Роналдо. Он пример для подражания. Сделал сам себя.

— Ваше сердце сейчас свободно?

— Девушки нет на данный момент, я свободен.

— Последняя прочитанная книга?

— Я очень давно читал в последний раз. Это был подарок. Что-то про фантастику.

— Кем видите себя через 5 лет?

— Надеюсь, заиграю в каком-нибудь топ-чемпионате и топ-клубе. Хоть Россия, хоть Европа.