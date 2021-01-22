Субъективный топ молодых композиторов Татарстана: кто после Жиганова и Сайдашева?

Этой зимой Татарстан отметил 110-летие со дня рождения Назиба Жиганова и 120-летие Салиха Сайдашева. До сих пор творчество советских композиторов ТАССР является неоспоримым аргументом в споре о том, когда высокое искусство республики достигло своего наивысшего расцвета. Впрочем, и сейчас Казань может предложить миру если и не настолько признанных, но не менее активных композиторов. Ведь для них законы музыкального бизнеса также никто не отменял: главное — работать. Опросив нескольких экспертов, «Реальное время» составило список тех авторов, чьи произведения хотели бы видеть и слышать на главных площадках города.

Эльмир Низамов

Активнейший композитор, прибывший к нам из Ульяновска, начал путь наверх с рок-оперы «Алтын Казан», которая в прошлом году добралась до сцены оперного театра. Также написал оперу «Кара пулат», после чего стал практически штатным композитором спектакля Ильгиза Зайниева. Также присоединился к объединению «Алиф», озвучивая такие проекты, как «Әлиф», «Дәрдмәнд» и «Аллюки». Кроме классической и экспериментальной музыки совершенно спокойно пишет поп-треки — его песня звучит на титрах «Зулейха открывает глаза», а Айдар Сулейманов с хитом «Атлар чаба» представлял республику Татарстан на конкурсе Turkvision-2014.

Радик Салимов

Приехавший поступать в Казанскую консерваторию после окончания Нижнекамского музыкального училища по классу баяна (на родине, говорят, даже играл панк), Салимов выделяется среди коллег широким кругозором. Его интересует рок-музыка, джаз, народные инструменты, мелодии других народов. Одна из его известных композиций называется «Ирландский сабантуй». Несколько лет он продвигал свою электронную транс-группу Tatarsis. Руководил лабораторией творческих и социальных технологий «Полутон» в Центре современной музыки Софии Губайдуллиной. Сотрудничает с Государственным ансамблем песни и танца.

Из последних его достижений — участие в записи татарского альбома Дины Гариповой (он, в частности, работал над версией песни «Ай, былбылым», которая звучит в сериале «Зулейха открывает глаза»), а также работа над музыкой к спектаклю Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» на лаборатории «Свияжск АРТель». Его композиции звучали в спектаклях Камаловского театра «Go! Баламишкин» и «Игра с монстриком». Заметным явлением стал этно-мюзикл «Семь жемчужин». Он не только озвучивал фильмы, но и снимался — у Салавата Юзеева в «Югалту» в весьма характерной роли уехавшего из родного дома художника.

Лейсан Абдуллина

Руководитель инструментальной группы театра им. Качалова с 2016 года (так что ее работу можно услышать в постановках «Дон Жуан», «Укрощение строптивой», «Женитьба» и «Бег») также отметилась в двух необычных полноформатных проектах. В «Углу» в 2016-м она показала оперу-триллер «Береника» по рассказу Эдгара По. А в рамках лаборатории Kazan Opera Lab на сцене Тинчуринского показали сказку «1+6» по либретто Павла Полякова.

Ильяс Камал

Вероятно, главный трудоголик нашего списка. Солист филармонии, дирижер оркестра театра имени Тинчурина родился в Петербурге, но учиться приехал в Казань, в колледж имени Аухадеева, а потом и в консерваторию. С тех пор Камал всегда в работе. Играет на лекториях, дирижирует на спектаклях, пишет композиции. При этом также помогает в записи татароязычным рок- и рэп-музыкантам. Отдельная категория в его работе — это оркестровки, которые он делал и ГСО РТ, и оркестру La Primavera, «Новой музыке», Sforzando, причем не ограничиваясь только академическими жанрами. Для лаборатории Kazan Opera Lab он написал оперу «Минем Такташ». Известно, что в прошлом году написал симфоническую поэму, посвященную Ильгаму Шакирову. Как и многие, участвовал в песенной лаборатории «Безнең җыр», при этом дирижировал оркестром и работал над многими концертными вариантами композиций.

Зульфия Раупова

Приехала в Татарстан из Йошкар-Олы. Для «массовой» публики самым заметным достижением Рауповой стала опера-сказка «Ак Буре» по либретто Рузаля Мухаметшина, которую показывали в рамках Культурной Универсиады перед 24 тысячами зрителей. Сотрудничала с главным татарским баянистом в Европе Айдаром Гайнуллиным — так появился проект Pentatango для двух солистов и камерного оркестра (2015). Отметим, что, хоть духовно Зульфия Ильнуровна всегда в Казани, многие годы она предпочитает жить в Москве.

Миляуша Хайруллина

Молодая выпускница консерватории — один из двигателей творческого объединения «Калеб», в котором она зачастую отвечает за музыкальное оформление творческих вечеров и спектаклей. В театре «Экият» идет спектакль «Волк и семеро козлят» с ее музыкой, в Кариевском — «…отосланные письма» по повести Аделя Кутуя. Кроме того, Хайруллина — автор песен в поп-рок-группе Abadeli.

Эльмира Галимова

Универсальный творец: не только пишет, но и сама поет (единственная эстрадная исполнительница в нашем списке). Первый авторский концерт провела в 2010 году, представив всю серьезность намерений: в программе была «Этно-фантазия» для саксофона и камерного оркестра, «Камерная симфония» в четырех частях, оратория «Изге ядкәр» для солистов, хора и камерного оркестра. Сотрудничала с театром имени Кариева (драма «Зәйтүнәкәй», мистерия для детей «Әйт эле, күбәләк», сказка «Книга Деда Коркута»), с Тинчуринским («Первая любовь»), с Мензелинским («Каракуз») и Буинским («Әфәрин, артист»). Отдельно стоит упомянуть ее арт-оперу «Сөембикә канаты». Галимова — участник крупных событий вроде международного фестиваля женщин-композиторов Тюркского мира или фестиваля Ассоциации современной музыки ISCM 2013 (Словакия — Австрия). Несколько лет она работала исполнительным директором оркестра La Primavera. Сейчас она заведующий отделом театра и музыки Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, проводит конференции и круглые столы, посвященные театру.

Лилия Тагирова

Вероятно, самый «детский» композитор. Ее песня «Весняночка» попала в 2008-м в финал «Детского Евровидения». В 2012 году в Германии она выпустила два сборника детских камерных и ансамблевых сочинений. Сама пишет тексты к композициям. Одна из последних ее работ — оркестровки для республиканской творческой программы для юных музыкантов «Звезды из завтра». В прошлом году с ее детско-подростковым мюзиклом «Тайна музыкальной шкатулки» центр выявления, работы и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Планета талантов» из Уфы выиграл грант президента РФ.

Елена Анисимова

Доцент кафедры теории музыки и композиции консерватории, учившаяся в римской академии музыки Santa Cecilia и венском Шенберг-центре, известна благодаря камерной опере «Вий» и опере-колядке «Ночь перед рождеством» (для них она сама писала либретто). Также в ее багаже, к примеру, симфоническая фантазия на удмуртские напевы «Шудон гур» и оркестровка сюиты для оркестра Назиба Жиганова «Альбом моей дочери», из которой вырос спектакль для детей.