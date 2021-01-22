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Субъективный топ молодых композиторов Татарстана: кто после Жиганова и Сайдашева?

00:00, 22.01.2021
Субъективный топ молодых композиторов Татарстана: кто после Жиганова и Сайдашева?
Фото: kazan-journal.ru

Этой зимой Татарстан отметил 110-летие со дня рождения Назиба Жиганова и 120-летие Салиха Сайдашева. До сих пор творчество советских композиторов ТАССР является неоспоримым аргументом в споре о том, когда высокое искусство республики достигло своего наивысшего расцвета. Впрочем, и сейчас Казань может предложить миру если и не настолько признанных, но не менее активных композиторов. Ведь для них законы музыкального бизнеса также никто не отменял: главное — работать. Опросив нескольких экспертов, «Реальное время» составило список тех авторов, чьи произведения хотели бы видеть и слышать на главных площадках города.

Эльмир Низамов

Активнейший композитор, прибывший к нам из Ульяновска, начал путь наверх с рок-оперы «Алтын Казан», которая в прошлом году добралась до сцены оперного театра. Также написал оперу «Кара пулат», после чего стал практически штатным композитором спектакля Ильгиза Зайниева. Также присоединился к объединению «Алиф», озвучивая такие проекты, как «Әлиф», «Дәрдмәнд» и «Аллюки». Кроме классической и экспериментальной музыки совершенно спокойно пишет поп-треки — его песня звучит на титрах «Зулейха открывает глаза», а Айдар Сулейманов с хитом «Атлар чаба» представлял республику Татарстан на конкурсе Turkvision-2014.

Радик Салимов

Приехавший поступать в Казанскую консерваторию после окончания Нижнекамского музыкального училища по классу баяна (на родине, говорят, даже играл панк), Салимов выделяется среди коллег широким кругозором. Его интересует рок-музыка, джаз, народные инструменты, мелодии других народов. Одна из его известных композиций называется «Ирландский сабантуй». Несколько лет он продвигал свою электронную транс-группу Tatarsis. Руководил лабораторией творческих и социальных технологий «Полутон» в Центре современной музыки Софии Губайдуллиной. Сотрудничает с Государственным ансамблем песни и танца.

Из последних его достижений — участие в записи татарского альбома Дины Гариповой (он, в частности, работал над версией песни «Ай, былбылым», которая звучит в сериале «Зулейха открывает глаза»), а также работа над музыкой к спектаклю Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» на лаборатории «Свияжск АРТель». Его композиции звучали в спектаклях Камаловского театра «Go! Баламишкин» и «Игра с монстриком». Заметным явлением стал этно-мюзикл «Семь жемчужин». Он не только озвучивал фильмы, но и снимался — у Салавата Юзеева в «Югалту» в весьма характерной роли уехавшего из родного дома художника.

Лейсан Абдуллина

Руководитель инструментальной группы театра им. Качалова с 2016 года (так что ее работу можно услышать в постановках «Дон Жуан», «Укрощение строптивой», «Женитьба» и «Бег») также отметилась в двух необычных полноформатных проектах. В «Углу» в 2016-м она показала оперу-триллер «Береника» по рассказу Эдгара По. А в рамках лаборатории Kazan Opera Lab на сцене Тинчуринского показали сказку «1+6» по либретто Павла Полякова.

Ильяс Камал

Вероятно, главный трудоголик нашего списка. Солист филармонии, дирижер оркестра театра имени Тинчурина родился в Петербурге, но учиться приехал в Казань, в колледж имени Аухадеева, а потом и в консерваторию. С тех пор Камал всегда в работе. Играет на лекториях, дирижирует на спектаклях, пишет композиции. При этом также помогает в записи татароязычным рок- и рэп-музыкантам. Отдельная категория в его работе — это оркестровки, которые он делал и ГСО РТ, и оркестру La Primavera, «Новой музыке», Sforzando, причем не ограничиваясь только академическими жанрами. Для лаборатории Kazan Opera Lab он написал оперу «Минем Такташ». Известно, что в прошлом году написал симфоническую поэму, посвященную Ильгаму Шакирову. Как и многие, участвовал в песенной лаборатории «Безнең җыр», при этом дирижировал оркестром и работал над многими концертными вариантами композиций.

Зульфия Раупова

Приехала в Татарстан из Йошкар-Олы. Для «массовой» публики самым заметным достижением Рауповой стала опера-сказка «Ак Буре» по либретто Рузаля Мухаметшина, которую показывали в рамках Культурной Универсиады перед 24 тысячами зрителей. Сотрудничала с главным татарским баянистом в Европе Айдаром Гайнуллиным — так появился проект Pentatango для двух солистов и камерного оркестра (2015). Отметим, что, хоть духовно Зульфия Ильнуровна всегда в Казани, многие годы она предпочитает жить в Москве.

Миляуша Хайруллина

Молодая выпускница консерватории — один из двигателей творческого объединения «Калеб», в котором она зачастую отвечает за музыкальное оформление творческих вечеров и спектаклей. В театре «Экият» идет спектакль «Волк и семеро козлят» с ее музыкой, в Кариевском — «…отосланные письма» по повести Аделя Кутуя. Кроме того, Хайруллина — автор песен в поп-рок-группе Abadeli.

Эльмира Галимова

Универсальный творец: не только пишет, но и сама поет (единственная эстрадная исполнительница в нашем списке). Первый авторский концерт провела в 2010 году, представив всю серьезность намерений: в программе была «Этно-фантазия» для саксофона и камерного оркестра, «Камерная симфония» в четырех частях, оратория «Изге ядкәр» для солистов, хора и камерного оркестра. Сотрудничала с театром имени Кариева (драма «Зәйтүнәкәй», мистерия для детей «Әйт эле, күбәләк», сказка «Книга Деда Коркута»), с Тинчуринским («Первая любовь»), с Мензелинским («Каракуз») и Буинским («Әфәрин, артист»). Отдельно стоит упомянуть ее арт-оперу «Сөембикә канаты». Галимова — участник крупных событий вроде международного фестиваля женщин-композиторов Тюркского мира или фестиваля Ассоциации современной музыки ISCM 2013 (Словакия — Австрия). Несколько лет она работала исполнительным директором оркестра La Primavera. Сейчас она заведующий отделом театра и музыки Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, проводит конференции и круглые столы, посвященные театру.

Лилия Тагирова

Вероятно, самый «детский» композитор. Ее песня «Весняночка» попала в 2008-м в финал «Детского Евровидения». В 2012 году в Германии она выпустила два сборника детских камерных и ансамблевых сочинений. Сама пишет тексты к композициям. Одна из последних ее работ — оркестровки для республиканской творческой программы для юных музыкантов «Звезды из завтра». В прошлом году с ее детско-подростковым мюзиклом «Тайна музыкальной шкатулки» центр выявления, работы и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Планета талантов» из Уфы выиграл грант президента РФ.

Елена Анисимова

Доцент кафедры теории музыки и композиции консерватории, учившаяся в римской академии музыки Santa Cecilia и венском Шенберг-центре, известна благодаря камерной опере «Вий» и опере-колядке «Ночь перед рождеством» (для них она сама писала либретто). Также в ее багаже, к примеру, симфоническая фантазия на удмуртские напевы «Шудон гур» и оркестровка сюиты для оркестра Назиба Жиганова «Альбом моей дочери», из которой вырос спектакль для детей.

Радиф Кашапов
ОбществоКультура Татарстан Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. КачаловаТатарский государственный Академический театр имени Галиасгара КамалаКазанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова»Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина

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