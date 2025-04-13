Средняя стоимость продуктового набора для беляша составила 282 рубля
Ингредиенты любимого блюда Гагарина за год подорожали на 28 рублей
Средняя стоимость набора продуктов для приготовления беляша в России в 2025 году достигла 282 рублей, подорожав за год на 28%. Об этом сообщает bankiros.ru.
В стоимость беляша входят:
- 400 г фарша — 203 рубля;
- 0,5 кг муки — 27 рублей;
- стакан молока — 23 рубля;
- 250 г репчатого лука — 14 рублей;
- 100 мл подсолнечного масла — 15 рублей.
За год больше всего подорожал репчатый лук — рост стоимости составил 40%. Также на 21% увеличилась цена молока. Подсолнечное масло стало дороже на 15,3%, фарш — на 9,14%. Самый незначительный рост цен продемонстрировала мука (8%).
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