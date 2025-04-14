Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром на отдельных участках возможна гололедица. Днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +1 градуса. Днем температура в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.
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