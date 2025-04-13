На искусственное освещение и светофорные объекты на трассах Татарстана направили 2,8 млн рублей
На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству искусственного освещения и светофорных объектов на трассах Татарстана выделили 2,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Светофорные объекты появятся:
- на пересечении автодорог Казань — Шемордан и объезде с. Шемордан в Сабинском районе Татарстана;
- на пересечении дорог Русский Акташ — Азнакаево и Салкын-Чишма — Александровка в Сармановском районе;
- на пересечении дорог Лениногорск — Азнакаево и Лениногорск — Карабаш в Лениногорском районе.
Искусственное освещение установят на трассах общей протяженностью 2,6 км. Речь идет о трассе М-7 «Волга» — Бизяки км 19+250 — км 20+800 в Менделеевском районе, а также дороге Казань — Шемордан км 114+100 — км 114+750 и объезде с. Шемордан км 0+000 — км 0+450 в Сабинском районе.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Срок выполнения работ — 24 сентября.
Напомним, на обслуживание обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выделили 763 млн рублей. Средства пойдут на выполнение комплекса работ, включая стандартное обслуживание трассы и регулярный надзор за состоянием мостовых конструкций.
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