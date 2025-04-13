На искусственное освещение и светофорные объекты на трассах Татарстана направили 2,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству искусственного освещения и светофорных объектов на трассах Татарстана выделили 2,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Светофорные объекты появятся:

на пересечении автодорог Казань — Шемордан и объезде с. Шемордан в Сабинском районе Татарстана;

на пересечении дорог Русский Акташ — Азнакаево и Салкын-Чишма — Александровка в Сармановском районе;

на пересечении дорог Лениногорск — Азнакаево и Лениногорск — Карабаш в Лениногорском районе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Искусственное освещение установят на трассах общей протяженностью 2,6 км. Речь идет о трассе М-7 «Волга» — Бизяки км 19+250 — км 20+800 в Менделеевском районе, а также дороге Казань — Шемордан км 114+100 — км 114+750 и объезде с. Шемордан км 0+000 — км 0+450 в Сабинском районе.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Срок выполнения работ — 24 сентября.

Напомним, на обслуживание обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выделили 763 млн рублей. Средства пойдут на выполнение комплекса работ, включая стандартное обслуживание трассы и регулярный надзор за состоянием мостовых конструкций.

Галия Гарифуллина