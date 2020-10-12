Сын экс-кандидата в президенты Татарстана распродает активы перед переездом в Бельгию?

Наследник скандального бывшего депутата республиканского парламента продает за 35 млн рублей помещение на Баумана с ночным клубом

Как стало известно «Реальному времени», сын некогда влиятельного татарстанского бизнесмена и политика времен 90-х Сергея Шашурина, Антон, избавляется от недвижимости в центре Казани. На продажу выставлено помещение на Баумана, 70А с ночным клубом Heart Club. В последние годы здесь базировались в основном молодежные заведения общепита. Площади с лояльным арендатором, исправно выплачивающим по 350 тысяч в месяц, брокеры сочли более чем привлекательными. Хотя и посоветовали потенциальным инвесторам «смотреть глубже», когда собственники избавляются от таких доходных объектов.

Шашурин-младший уезжает в Бельгию?

Собственник продает помещение второго этажа по ул. Баумана, 70А по соседству с «Макдоналдсом». Окна объекта выходят на здание Нацбанка РТ. Свои площади владелец оценил в 35 млн рублей. Согласно данным аналитической службы «Реального времени», проводившей большое исследование «Кому принадлежит Баумана», помещение по этому адресу с той же площадью в 422 «квадрата» и кадастровой стоимостью в 17,6 млн рублей принадлежит предпринимателю Антону Сергеевичу Шашурину.

Шашурин — фамилия в Татарстане более, чем известная. Сергей Петрович Шашурин — скандальный экс-депутат Госдумы от Татарстана в 1995-2003-х годах, достаточно крупный предприниматель времен 90-х с неоднозначной биографией. Один из ее эпизодов — участие в выборах президента Татарстана. Согласно официальной справке, Сергей Шашурин имеет дочь и сына по имени Антон. Логично предположить, что собственник помещения на Баумана и есть его сын или его полный тезка.

Собственник продает помещение второго этажа по ул. Баумана, 70А по соседству с «Макдоналдсом». Фото Максима Платонова

Позже информацию о кровном родстве владельца площадей на Баумана и экс-депутата «Реальному времени» также подтвердили несколько источников, знакомых со сделкой. По словам одного из наших собеседников, Шашурин-младший планирует уехать из России в Европу, рассматривая вариант переезда в Бельгию, а потому в недвижимости на Родине больше не заинтересован.

Корреспонденту интернет-газеты удалось дозвониться до Сергея Шашурина, находящегося сейчас, по его словам, в Москве. Но говорить о том, действительно ли его сын покидает Россию и почему избавляется от активов в Казани, он не стал. Но оставил контактный номер сына-предпринимателя. В разговоре по телефону Антон Шашурин довольно тепло приветствовал корреспондента «Реального времени», однако выслушав вопросы, сослался на занятость, попросил перезвонить ему через 20 минут, и больше на связь не выходил.

«Цена вполне рыночная»: арендный бизнес с окупаемостью в восемь лет

Продажей помещения занимается казанское Бюро правовых услуг «Недвижимость и закон». Менеджер агентства, курирующий продажу, и представившийся Андреем, с охотой рассказывает потенциальным покупателям о преимуществах объекта: свежий капремонт помещения в здании, которое реставрировалось всего семь лет назад, в 2013-м, центральный вход с Баумана, собственная парковка со стороны Островского на 2-3 машины и т.д.



Как оказалось, уже 1,5 года площади занимает проверенный, по словам менеджера, арендатор — один из казанских лаунж-баров

Помещение уже много лет сдается мелким рестораторам преимущественно под заведения ночного формата, а потому уже поделено на несколько зон: основной зал для клиентов, ВИП-зал, офис, переговорные комнаты, комнаты отдыха, кухня, пищевой склад, технические помещения, балкон, четыре санузла и душевая. И все это, как обещают в бюро, без обременений.

Был вариант искать нового собственника под «готовый бизнес», то есть покупателю готовы предложить не только помещение. Как оказалось, уже 1,5 года площади занимает проверенный, по словам менеджера, арендатор — один из казанских лаунж-баров. Договор с собственником официально у него заключен на пять лет, и предусматривает ежемесячную оплату 350 тысяч в месяц плюс все ремонтные работы за счет арендатора. По всей видимости, у Шашурина, сложились весьма доверительные отношения с последним, поскольку, по словам представителя бюро, если новый владелец помещения захочет выселить бар, то: «Собственник сказал, проблем не будет: «Беру на себя выплату компенсаций».

Эксперты в сфере недвижимости, опрошенные «Реальным временем», сошлись во мнении, что предложение более, чем достойное. Стоимость 400 «квадратов» — 35 млн рублей, выходит собственник оценил помещение почти в 83 тысячи рублей за квадратный метр, что является средней по рынку ценой, подчеркнул генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. Учитывая, что у площадей есть постоянный арендатор с установленной ставкой в 350 тысяч рублей в месяц, что дает крепкий показатель доходности в 12%, предложение может быть довольно привлекательным для потенциальных инвесторов.

— Я думаю, конечно, что всегда есть торг, от 5 до 10 процентов он может скинуть, в зависимости от формы расчетов — наличка, безналичка. В принципе, это рыночное предложение, не завышенное, но и не заниженное. Люди с деньгами есть, сейчас больше дефицит качественных объектов, чем дефицит покупателей. Ситуация на рынке сейчас такая, что людей с деньгами больше, подчеркнул Ахмеров. Я сегодня ночью вернулся из Питера, там был Всероссийский конгресс по недвижимости, год назад я там также был. И если мы говорили о сроках окупаемости 8-10 лет, то в этом году уже до 10-11 лет сроки окупаемости увеличились.

Баумана — это такая локация, которая всегда будет в тренде. Понятно, что на Баумана для собственников больше ценны первые этажи, цоколи а-ля подвалы. Но здесь все-таки, второй этаж, отдельный вход с Баумана, ремонт есть, не памятник, есть арендатор, который пережил пандемию и работал, бетон там — я считаю, что предложение будет востребовано. Понятно, что вторые этажи стоят кратно меньше — если первый этаж стоит 150-200 тысяч за квадрат, то второй однозначно дешевле 100, от 60 до 80, так скажем, — добавил специалист.

Оценка недвижимости производится исходя из нескольких факторов: доходности, которую дает помещение, а также уникальности его местоположения — первая линия или вторая, внутриквартальная ли застройка и так далее, объяснил в разговоре с «Реальным временем» генеральный директор «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. На стоимость недвижимости существенно влияет наличие парковочных мест и возможность подъезда. Для помещений на улице Баумана это в особенности актуально, поскольку некоторым арендаторам принципиально важно наличие отдельных зон погрузки/разгрузки. Эти факторы вкупе и формируют арендную ставку для потенциальных арендаторов недвижимости, а также срок окупаемости объекта, а это ключевая цифра для инвесторов-покупателей.

— Хорошей доходностью считается 8-9 лет окупаемости, но крайне редко от таких объектов кто-то хочет избавиться. Эта доходность эквивалентна 11-12% годовых без учета индексации арендной платы. Если 350 тысяч платит арендатор, а собственник продает за 35 миллионов, то это окупаемость 8,33 года, 12,5% годовых. Касательно этого объекта, мы его хорошо знаем, знаем собственника. И если сейчас открытая цена предложения в 35 миллионов, то она уже в рынке исходя из арендного потока, так скажу. С другой стороны, надо очень внимательно осознавать, когда избавляются от доходных объектов, здесь надо все равно смотреть глубже. Этим мы занимаемся профессионально, это называется изучением объекта на все его возможные риски — экономические, административно-правовые риски. Я бы посоветовал смотреть в корень договора аренды и перспектив арендатора, причем, это касается любых объектов, — говорит эксперт.

Депутат-хулиган, активы «Тана» и пьяные похождения в Матюшино

В разные годы Сергей Шашурин был трижды судим — за драку, клевету (приговор в итоге был отменен) и хищения средств через свою компанию «Тан». А в марте 2001-го бизнесмен даже выдвигался на пост президента Татарстана, набрав 5,78% голосов. Но скандальная известность Шашурина, в первую очередь, связана именно с «Таном».

Первоначально это была ассоциация социально-экономического развития, в 1996 году перерегистрированная в ООО «Фирма социально-экономического развития «Тан». Как писали СМИ и как подтверждал некогда «Реальному времени» сам Шашурин, «Тан» в лучшие годы контролировал до 300 предприятий по всей стране. Компания выступала спонсором многих спортивных команд: под опекой Шашурина находились хоккейная команда «ТАН», женская футбольная команда «Гамма-ТАН», и команда по хоккею на траве «Идель-ТАН».

Шашурин позже заявлял о гораздо большем значении АСЭР «Тан» — в его рассказах она предстает неким «серым кардиналом», причастным к появлению большинства крупных российских бизнесов. Сейчас достоверно установить степень влиятельности фирмы и самого Шашурина сложно, но бесспорно, что политик и бизнесмен он в свое время имел большое влияние.

В последние же десятилетия Шашурин практически полностью выпал из публичного поля, появляясь лишь время от времени в судах по делам все того же «Тана». Фото Александра Артемьева

О масштабах деятельности «Тана» в начале 90-х можно судить по данным уголовного дела, которое в 1993 году возбудили против Шашурина. Тогда он более 2 лет провел в СИЗО. Согласно версии правоохранительных органов, причиной задержания стали неоплаченные фиктивные платежные поручения на 4 млн рублей, по которым ассоциация «ТАН» получила 47 грузовых автомашин «КАМАЗ». Всего же Шашурину инкриминировали хищение около 530 машин.

Позже в ходе разбирательств звучали результаты проверки, проведенной комиссией Государственной налоговой инспекции и показавшей, что в 1993 году на расчетный счет «Тана» телеграфным авизо из Махачкалы якобы поступили 766 млн рублей и 68 млн рублей из Владикавказа. Эти средства могли быть потрачены ассоциацией, однако авизо оказались фальшивыми. Тогда комиссия постановила изъять со счета ассоциации с учетом недовнесенных налогов и штрафов 6,14 млрд рублей — и это в ценах начала 90-х годов. В последние же десятилетия Шашурин практически полностью выпал из публичного поля, появляясь лишь время от времени в судах по делам все того же «Тана» — в попытках найти и вернуть утраченные в 90-е активы.

Сын депутата Антон Шашурин, как и отец, «засветился» в не очень красивых заголовках СМИ. В 2000 году в одном из номеров газеты «Коммерсантъ» выходило сообщение об инциденте на Матюшинской трассе неподалеку от Казани. Тогда 20-летнего парня вместе с двумя товарищами задержали сотрудники ГИБДД. Компания передвигалась на «Крайслере», принадлежавшем тогда еще депутату Госдумы Сергею Шашурину, причем прав у них не было, а авто, при этом, было незаконно оборудовано «депутатским» маячком синего цвета. Машину вечером того же дня забирал со штрафстоянки лично Шашурин-старший, всячески демонстрировавший стражам правопорядка свое негодование из-за инцидента.