Первый участник Кубка Гагарина и чемпионат мира в Минске под угрозой срыва

Четыре главных итога хоккейной недели

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Несмотря на старт сезона в Национальной хоккейной лиге, КХЛ продолжает привлекать к себе внимание уже хотя бы из-за серии скандалов и новых рекордов. Не утихают страсти вокруг предстоящего чемпионата мира, часть которого должна была пройти в Минске. «Реальное время» подводит итоги прошедшей недели в мире хоккея: как «Ак Барс» сначала получил самый болезненный удар в сезоне, а потом первым вышел в плей-офф, какой новый рекорд у Мозякина и почему Фазель уже сам больше не верит в возможность провести ЧМ в Белоруссии.

Самый болезненный удар для «Ак Барса»



Минувшую неделю казанский «Ак Барс» начинал, приходя в себя после разгрома в Уфе. Стоит ли говорить, что поражение 7:3 — это самый мощный удар, который получали казанцы в нынешнем сезоне, а тут еще и от самого принципиального соперника.



А начиналось все для казанцев вполне неплохо — Стефан да Коста открыл счет уже в начале встречи, и игра, казалось, проходила под контролем гостей. Однако вскоре на авансцену вышел главный специалист по Казани «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен. Четыре шайбы и голевая передача финна фактически похоронили притязания «Ак Барса» на победу в этом матче. Вот каким мемом проиллюстрировали этот матч «эсэмэмщики» «Салавата».

Как и подобает любому «зеленому» противостоянию, тут были и драки, и качели в счете, и неизбежная кровь. Специалист по соцсетям из «Ак Барса» тоже не упустил шанса подметить этот момент и вот так анонсировал следующее дерби, в котором всем казанцам обещают реванш. Отомстит ли «Ак Барс»? Увидим 18 февраля.

Очередной рубеж Мозякина



Новый, уже очередной рекорд лиги побил, возможно, главная легенда КХЛ Сергей Мозякин (за этот титул конкуренцию ему может навязать разве что бывший одноклубник Данис Зарипов с его пятью Кубками Гагарина).

В начале ноября форвард «Металлурга» и по совместительству лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги уже переходил очередную планку в 900 очков (407+493), став и лучшим снайпером КХЛ. И вот теперь за ним еще и лучшая результативность в качестве ассистента — 500 результативных передач.

Впрочем, сколько бы рекордов ни побил Мозякин, один из лагерей болельщиков будет продолжать усердно указывать на то, что Сергей сдюжил, когда не поехал за океан, и испортил себе карьеру. Сам же нападающий продолжает свое дело и вот уже 10 лет приносит пользу одной команде. В 39 лет он уже не тот лидер, что был раньше, но и бесполезным его назвать сложно.

Первый пошел. «Ак Барс» вышел в розыгрыш Кубка Гагарина — 2021

Символично в матче со своим главным конкурентом в Восточной конференции — «Авангардом» «Ак Барс» оформил себе путевку в плей-офф, и это уже в середине января, когда до старта матчей на вылет остается еще полтора месяца.

Уверенная победа над командой Боба Хартли (3:1) без интриги в матче позволила «Ак Барсу» чувствовать себя спокойно уже сейчас, а наставник казанской команды особо радоваться не спешит, указывая, что это естественное положение дел для трехкратных обладателей Кубка.

«Это пока никакой не результат, просто нормальное явление для нашей команды. Впереди еще много матчей, может быть, это и приятный бонус, но не более того. Плей-офф — это хорошо, мы шли туда и сразу знаем, что туда попадем», — сказал Квартальнов.

Согласиться с тренером «Ак Барса» можно — вложения и тот состав, который подобрали под Квартальнова, уже по умолчанию должны были стать залогом выхода в плей-офф. Более того, в этом матче мы, похоже, окончательно получили ответ и на другой вопрос: кто станет победителем Восточной конференции.



В регулярном чемпионате осталось сыграть лишь 14 матчей, а отрыв Казани от преследователей составляет уже 10 очков. Главный из них — «Авангард» не выглядит стабильной командой, даже несмотря на звездный состав. Поэтому слабо верится, что кто-либо способен нагнать «Ак Барс» и сместить с верхушки таблицы.

Похоже, чемпионата мира в Белоруссии все-таки не будет

Еще в начале прошедшей недели президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приезжал с визитом в Минск, и казалось, что это хороший знак для Александра Лукашенко, призывающего не трогать чемпионат мира в Белоруссии.

Однако такой шаг швейцарца только еще больше разозлил противников идеи, и к концу недели мы имеем информацию, что уже сегодня-завтра IIHF официально заявит об отмене минской части чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщил сам Фазель.

Как оказалось, от своих обязательств начали отказываться и спонсоры предстоящего турнира, а это уже серьезные последствия — такие затраты ни Белоруссия, ни IIHF не вывезут. Фазель отметил, что проведет переговоры с компаниями, которые отказались от спонсирования соревнования, и если результатов это не даст, придется думать над альтернативами.

В то же время в IIHF от латвийской стороны поступило предложение провести чемпионат мира в одиночку. Правда, для этого Рига просит дополнительное финансирование — на быстровозводимую вторую арену и прочие расходы. Так что такой вариант тоже не кажется самым удачным для федерации. Помимо Латвии ЧМ могут принять Дания и еще несколько стран.



«Я не допускаю отмены турнира. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира в Словакии», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Что же, похоже, российские болельщики не смогут скататься на матчи чемпионата мира на выходных без визовых вопросов. А Белоруссия все больше уходит в изоляцию.