Мозякин пошел за тысячным очком, Тихонов не хочет к Знарку, а Рига выдает «представление неудачников»

Пять главных событий недели в КХЛ

Последняя игровая неделя перед перерывом на финский этап Евротура не оставила любителей хоккея без сюрпризов. Тут и трансферные бомбы, и личные рекорды Сергея Мозякина, и неожиданный лидер Востока в лице «Салавата». О том, чем еще удивила нас минувшая неделя КХЛ, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Есть 900-е очко Сергея Мозякина в КХЛ. Пойдет за тысячным?

Лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги Сергей Мозякин наконец-то покорил новую знаковую планку в 900 очков (407+493).

Произошло это историческое событие в игре против нижегородского «Торпедо», в которой Сергей набрал 1+1. Сначала он отличился точным броском из левого круга на самом исходе численного большинства — так его счетчик округлился.

Исторический гол — Сергей Мозякин набирает 900 очков в КХЛ! pic.twitter.com/oKJ4x0Hs6r — КХЛ (@khl) October 26, 2020

А уже менее чем через 6 минут Мозякин отдал голевую передачу, разменяв десятую сотню очков и сделав первый шаг к цифре 1000.

К слову, точно такой же трюк с шайбой из левого угла Сергей повторил уже во вчерашней игре с «Трактором», набрав, таким образом, уже 902 очка.

Ближайший преследователь Мозякина Вадим Шипачев отстает от него на 217 очков — у него 685 баллов, у казанца Даниса Зарипова — 655, а у форварда «Далласа» Александра Радулова — 581 (в КХЛ). Еще у одного казанца Найджела Доуса в копилке 508 очков. Все остальные хоккеисты набрали менее 500 очков.

Тихонов не хочет к Знарку?

Как только в прессе появилась информация о том, что Виктора Тихонова-младшего хотят обменять в «Спартак» к его бывшему наставнику по питерскому СКА и сборной России Олегу Знарку, форвард «Ак Барса», промолчавший почти весь старт сезона, начал резко набирать очки.

В матче с нижнекамским «Нефтехимиком» нападающий выдал виртуозный сольный проход в зону соперника и создал гол для Доуса.

А уже в следующем поединке с «Сибирью» сам забил неплохой гол, возможно, ставший переломным. Этим точным броском казанцы сравняли счет, а потом и выиграли матч, хотя начинался он для них максимально плачевно (0:3 к 16-й минуте).

Со стороны это выглядит удивительно. Казалось бы, почему бы Виктору не стремиться перебраться к тренеру, с которым он выигрывал трофеи и провел лучшие годы своей карьеры, к тому же еще и в столицу? Видимо, нападающему и на казанских эчпочмаках неплохо живется, и он делает все, чтобы остаться в составе трехкратных обладателей Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» внезапно второй на Востоке

Тремя победами кряду завершил уфимский «Салават Юлаев» последний отрезок перед паузой в чемпионате на Кубок Карьяла, куда, между прочим, вызваны сразу четыре молодых таланта Уфы — Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и два Данила — Башкиров и Алалыкин.

Уфимцы по-крупному разобрались дома с «Амуром» (4:1), а потом и в гостях с «Металлургом» (те же 4:1). Повозиться пришлось лишь в заключительной встрече с мытищинским «Куньлунем» — победа была добыта в овертайме (3:2).

В первом периоде команды обменялись шайбами, а на старте второй двадцатиминутки легионеры вновь сделали то, что умеют лучше всего,— реализовали большинство после броска Тему Хартикайнена. «Драконы» наращивали ответное атакующее давление, которое обернулось голом в большинстве в исполнении Хантера Шинкарука.

После того как Спенсер Фу упустил свой шанс принести победу гостям, попав в плечо Юхе Метсоле, не сумел добить соперника и Александр Кадейкин, которого вывели «1 в 0» — Шимон Грубец оказался на месте.

Лишь в дополнительное время победу «юлаевцам» принес точный бросок защитника Филипа Ларсена.

Таким образом, хворавший и переживавший один кризис за другим «Салават» неожиданно оказался вверху турнирной таблицы — теперь Уфа расположилась сразу вслед за «Ак Барсом» на второй строчке. Да, у «Автомобилиста» очков побольше, да и у других записных фаворитов «Авто» и «Авангарда» есть игры в запасе, но такой промежуточный результат оказался неожиданным даже для уфимских болельщиков.

«Автомобилист» разрывает лигу очередным супертрансфером

По данным германского специализированного издания Eishockey News, защитник Корбиниан Хольцер продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Как утверждает источник издания, соглашение с 32-летним немецким игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз», ранее играл за «Торонто Мейпл Лифс». Всего же в Национальной хоккейной лиге Хольцер провел 206 матчей, набрав в них 27 (6+21) очков.

Если информация подтвердится, то немец станет уже седьмым легионером в составе «Автомобилиста»: под рукой у Билла Питерса уже есть Якуб Коварж, Чен Геноуэй, Джефф Плэтт, Мэйсек Брукс, Питер Холланд и Ден Секстон. Все указывает на то, что Питерса не очень устраивает последний. Американский форвард часто подвергался критике за слишком мягкую игру и излишнюю бережливость к самому себе на льду. Похоже, Дену вскоре придется искать новую команду.

Самый странный гол сезона от рижского «Динамо»

Мало того что рижане умудрились пропустить от «Трактора» сразу две шайбы за шесть секунд, играя в большинстве (да-да, дважды за одно двухминутное большинство), так еще и развлекли зрителей странным пропущенным голом из чужой зоны.

Такое представление на «Трактор Арене» устроил 19-летний голкипер «Динамо» Эрикс Витолс, который и пропустил две шайбы, по иронии судьбы, на 19-й минуте матча. Вторая получилась на загляденье. Защитник челябинцев Сергей Телегин просто выбросил игровой снаряд из зоны сразу после вбрасывания, а тот долетел до ворот. Витолс в это время, похоже, ходил перекурить.

В воротах его тут же сменил Александр Лазушин, но и он «сухим» со льда не ушел — латвийская команда проиграла 1:5. Накануне она уступила и «Автомобилисту» 2:7. До ухода на карантин рижское «Динамо» уступило еще в пяти играх, и это полный провал сезона уже на его старте.