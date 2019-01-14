«Татфондбанк» подал иск о банкротстве депутата Госдумы Марата Бариева на 216,5 млн рублей

«Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о банкротстве депутата Госдумы и бывшего министра спорта РТ Марата Бариева.

Исковое заявление подано 10 января. Сумма требований составляет 216,5 млн рублей, следует из материалов арбитража.

Аналогичные иски направлены Резиде Бариевой — супруге парламентария и ООО «Зайнап». Вероятно речь идет о поручительстве семьи Бариевых по кредиту этой казанской фирмы. Кредит, судя по всему, остался непогашенным, и теперь АСВ пытается в судебном порядке взыскать задолженность по займу.

Ранее «Татфондбанк» подал иск к трем татарстанским сельхозпредприятиям на 447,4 млн рублей.