Депутат от Татарстана внес свой законопроект о запрете торговли снюсом и другим никотиновыми смесями

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Автор проекта, отмечает, что в 2015 году был принят закон, согласно которому введен запрет на оптовую и розничную торговлю снюса, однако это привело к появлению в продаже жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака, считает парламентарий.

«Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40—60 мг, бывает и до 100 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг», — отмечает автор в пояснительной записке к документу.

Ранее депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя уже внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете оптовой и розничной торговли насваем и снюсом, а также любыми другими сосательными и жевательными смесями.