Артем Здунов: «Центробежные силы вокруг Москвы, Питера оттягивают лучших специалистов»

На Гайдаровском форуме обсудили, как регионам в пандемию и эпоху других ЧС набирать новые управленческие команды

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кадры для регионов России, или люди, которые нужны государству в эпоху быстрых изменений, стали одной из главных тем на Гайдаровском форуме. Примечательно, что участником дискуссии выступил выходец из Татарстана — экс-премьер Дагестана и врио главы Мордовии Артем Здунов. В последнее время наша республика много раз делегировала на разные уровни власти свои лучшие умы. Поэтому выбор эксперта вполне закономерен. Здунов вместе со своими коллегами — премьер-министром Башкортостана и главой Севастополя — обсудили, как две ранее консервативные области — образование и госуправление — в пандемию вынуждены были быстро меняться. Спикеры делились рецептами эффективного набора управленческих команд: Здунов предпочитает «физиков» — «лирикам», а башкирский премьер — смесь «старичков» с «новичками». Подробнее — в материале «Реального времени».

Образованию и госуправлению пришлось меняться

На Гайдаровском форуме врио главы Мордовии и выходец из Татарстана Артем Здунов (экс-премьер Дагестана и экс-министр экономики Татарстана) вместе со своими коллегами — премьер-министром Башкортостана и главой Севастополя — обсудили, как пандемия изменила режим и стиль госуправления и как теперь готовить для него новые кадры.



Как отметил в начале дискуссии модератор Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», сама область образования в 2020 году претерпела значительные изменения, хотя и является одной из самых консервативных (меняется не так быстро, как другие, всегда «чуть запаздывая»), и эти изменения происходят до сих пор, так как говорить о конце пандемии еще очень рано.

Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя (выступал онлайн), отметил, что отвечать на новые вызовы, поставленные пандемией (требовались быстрые решения), было невозможно по шаблонным схемам, хотя госслужба — как и образование — среда тоже консервативная, «жестко отрегулированная». Решения приходилось принимать оперативно и брать на себя за них ответственность — причем на всех ступенях госуправления: от федеральной до муниципальной. Оказалось невозможным действовать в двух ранее существовавших управленческих парадигмах: либо централизма, когда вся ответственность остается в Москве, либо перекладывая ответственность только на нижние уровни.

Врио главы Мордовии Артем Здунов вместе с премьер-министром Башкортостана и главой Севастополя обсудили, как пандемия изменила режим и стиль госуправления и как теперь готовить для него новые кадры

Как быть регионам, если Москва с Питером забирают лучших специалистов

Артем Здунов, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия, в то же время заметил, что даже один очень опытный управленец не способен эффективно управлять и отвечать на изменения — нужна команда, которую сформировать не так-то просто:

— Я знаю это по своему опыту в Дагестане, хотя регион этот не самый простой для формирования команд. Вопрос команды — это вопрос доверия людям, а доверие нарабатывается со временем. Кто-то быстро входит в команду, кто-то нет. В последнее же время процессы ускоряются, и внешняя среда заставляет работать быстрее. И проектные команды должны быстрее формироваться. И главная сложность в том — и любой регион это подтвердит — центробежные силы вокруг Москвы, Питера оттягивают себе лучших специалистов (так было всегда: и в царской России, и в советское время).

Что же делать на уровне регионов? По мнению Здунова, обучать будущие кадры, перемешивая специалистов регионального, федерального и муниципального уровня между собой. Особенно важны «муниципалы», которые часто затем «отрываются» от других уровней власти, формируя готовые команды и проекты и одновременно отвечая на запросы времени.

Так, сегодня есть довольно сильный запрос на управленцев, которые бы разбирались в здравоохранении, поставках лекарств. И нужны такие люди не только бизнесу, но и властям, которые такой бизнес курируют, надзорным органам. При этом само образование, изначально полученное тем или иным опытным управленцем, по сути не так уж важно.

— У нас в Мордовии есть, например, компания «Мир цветов», Александр Болдырев больше 15 лет ею руководит, сам получил образование в сфере сельского хозяйства. Есть птицефабрика «Чамзинская», ни много ни мало — конкурент «Мираторга», ее возглавляет бывший учитель истории сельской школы, сумел как-то нарастить компетенции, собрать команду. В то же время существует парадокс. В Дагестане и Мордовии, например, есть безработица, но одновременно в компаниях — нехватка квалифицированной силы! «Биохимик» предприятие есть — ему нужно больше 100 работников! Надо мотивировать людей, чтобы они туда работать шли. Тоже самое по АПК. Чтобы за 20 км от города работать — нужно стимулирование, — считает Здунов.

Почему новый рулевой Мордовии предпочитает спецов с техническим образованием

Артем Здунов также обратил внимание на другую проблему, к которой привела пандемия и запреты передвижения: отток иностранной рабочей силы (мигрантов), что сильно ударило по строительной отрасли, в отдельных компаниях которой стали пустовать позиции и было «некому работать». Если этот образовавшийся сегодня дефицит не покрыть уже за счет самих россиян — строительная отрасль может сильно пострадать.

Сам врио главы Мордовии, отвечая на вопрос, как набирает себе эффективную команду, признался, что «выгодно брать людей опытных и людей с техническим образованием», математиков или физиков, которые на практике усидчивее.

— В Татарстане, Дагестане, Мордовии с такими людьми работал и работаю. Если человек глубоко разбирается в технике и науке, он и с управлением разберется. Управление вообще скорее искусство. Во время пандемии, к слову, мне самому хотелось научиться «инцидент-менеджменту», быстрому реагированию и налаживанию обратной связи, — рассказал чиновник.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров поделился опытом на примере своего региона

Башкирский премьер предпочитает смешивать опытных людей с креативными новичками

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, в свою очередь, всегда предпочитал смешанные команды: включая в них как людей опытных и постарше, так и людей молодых, но зато инициативных и креативных. Опытные понимают, за какие флажки лучше не заходить и что «инициатива наказуема» — те же, кто быстро попадает на управленческие позиции, напротив, сохраняют инициативность и умеют принимать новые решения для достижения быстрых целей.

— Я на себе это испытал, так как часто переезжал из региона в регион, всегда приходилось формировать команду, из местных и опытных, но при этом таких, кто для работы оставляет определенную часть времени. И включал в команду тех, кого привозил с собой из других регионов, они, напротив, большую часть времени посвящают работе. В Башкортостане мы давно создали Центр стратегических разработок, куда набирали через конкурс людей, туда попадали и эксперты, и те, кто может работать эффективно и креативно. В результате на пандемии они стали заметнее других: как на войне талантливые полководцы за месяцы делали головокружительную карьеру, так и людей с опытом и умением на практике решать проблемы в пандемию стало видно сразу, — поделился наблюдением Назаров.

Назаров привел в пример эффективной работы в пандемию строительство двух инфекционных госпиталей в Башкирии. Фото vk.com/radiyhabirov

Спикер привел в пример строительство двух инфекционных госпиталей в Башкирии. Традиционно только на проектирование госпиталя уходит год, еще 2—4 года его строят. Башкиры же в итоге один госпиталь на 17 тысяч кв. м сдали за 55 дней, другой на 16 тыс. кв. м — за 50 дней. Выход нашли не в «строительстве на скорую руку», а в параллельных процессах.

— Подвиг на госслужбе — опасный подвиг, потому что если он будет с ошибками и нарушениями — вас ждет расплата. Госслужба не поле для экспериментов. Подвиг должен быть тщательно выверенный. Мы в итоге запараллелили процессы. Одновременно вели проектирование, строительство, лицензирование, и на площадках работало не 100 человек, а 1000 людей разных профессий, — объяснил премьер Башкортостана.

«Из режима «ошибка — враг» — мы постепенно перейдем в режим «ошибка — друг»

Сергей Воробьев, президент и сооснователь Ward Howell, консалтинговой компании, которая специализируется на поиске и развитии руководителей, управленческих команд и членов советов директоров российских и международных компаний и государственных организаций, считает, что эффективнее прочих ответили на вызов пандемии именно регионы. В частности, те региональные команды, где умеют быстро налаживать вертикальные и горизонтальные связи одновременно, то есть «сыгрываться».



Сергей Воробьев считает, что эффективнее прочих ответили на вызов пандемии именно регионы

По его словам, одному чиновнику не по силам решать по-настоящему сложную задачу, тем более ряд сложных задач, придется собирать региональную команду, представители которой быстро умеют «сыгрываться» и коллективно принимать решение по той или иной ситуации. Проблема в том, что отживающая свое старая система госуправления не расположена терпеть и прощать ошибки чиновников (особенно региональных и муниципальных).

— Наша система не очень терпима к ошибкам: «Нас же всех посадят!» Но режим эксперимента, в который нас ввела пандемия, как раз характеризуется радикальным сдвигом парадигм, из режима «ошибка — враг» мы постепенно перейдем в режим «ошибка — друг». Эффективнее прочих оказываются те региональные управленцы, которым интересно учиться: у них проблем много, денег немного, и не все сидят на нефтяной трубе, — отметил Воробьев.