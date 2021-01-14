Регина Бочарова, звезда шоу «Модель XL»: «В очередной раз убедилась — я все могу»

Казанская участница ток-шоу «Модель XL» рассказала, как поверить в себя, стать успешной и не бояться сложностей жизни

Фото: предоставлено Региной Бочаровой

Регине Бочаровой 37 лет, она — модель, бизнес-леди и популярный блогер, живет и работает в Казани. По специальности бухгалтер-аудитор, но наибольшего успеха она добилась, развиваясь в сетевом маркетинге и став топ-лидером компании Royal Club. В 2020 году девушка оказалась в полуфинале популярного телешоу на канале Ю под названием «Модель XL». За свой волевой характер и успех в бизнесе в реалити-шоу ее прозвали «начальницей». В интервью «Реальному времени» модель рассказала о себе и отношении к бодипозитиву, дала советы, как стать уверенной в себе, что нужно знать, если решишь заняться моделингом, а также поделилась планами на жизнь.

«Инстаграм» стал частью моей жизни»

— Регина, расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь?

— Я конкретно казанская татарка. Родилась в Казани в 1983 году. Здесь проживаю и пока никуда не собираюсь переезжать. Я модель XL. Я также занимаюсь сетевым маркетингом. Являюсь одним из топ-лидеров компании Royal Club.

Прелесть сетевого маркетинга в том, что ты им занимаешься первый год, а потом переходишь на пассивный доход. Так что сейчас я занимаюсь собой и получаю удовольствие от того, что меня приглашают на различные съемки, интервью. И мое хобби тоже приносит деньги.

- У вас в «Инстаграме» свыше 17 тыс. подписчиков, вы активно ведете свой блог. Вам нравятся социальные сети, они помогают в работе?

— «Инстаграм» стал частью моей жизни. Не могу сказать: помог инстаграм моей работе или, наоборот, работа помогла развить инстаграм. Я никогда никого не нанимала для раскрутки. И еще я не могу ответить на вопрос: мне «Инстаграм» нужен, чтобы делиться чем-то или чтобы что-то посмотреть и вдохновиться этим.

— Как вы стали моделью? Это была ваша мечта или воля случая?

— Я не могу сказать, что я прямо стала моделью. Я воспринимаю моделинг как хобби. До 21-22 лет я участвовала в казанских конкурсах. Например, в конкурсе «Мисс русское радио». Стремилась попасть на конкурс «Мисс Татарстан», но что-то не складывалось. У меня есть свое модельное прошлое: сьемки в журналах, большое количество показов. Но это не было моей целью с детства, потому что я стремилась к реализации в бизнесе. Моделинг был скорее способом потешить свое самолюбие.

— Как вы ухаживаете за собой? Поделитесь каким-нибудь бьюти-секретом.

— С точки зрения ухода и всяких косметических баночек я не совсем девочка. Мало пользуюсь всякими специальными средствами. Конечно же, гигиена должна быть соблюдена всегда. Душ, баня, депиляция, духи — все это на постоянной основе присутствует в моей жизни. Но я не фанат кремов. Мой максимум один дневной и один ночной крем, тоник и умывалка. Меня максимум хватает на то, чтобы прийти в «Золотое яблоко», оставить там тысяч 30, один раз намазать на себя все эти средства и все.

Мне очень повезло, что с молодости у меня хорошая кожа без прыщей, практически нет мимических морщин, густые волосы, которые хорошо росли. У меня не было особой надобности проводить процедуры.

Но при этом в 23 года я начала делать уколы ботекса, чтобы морщинки не появлялись в более позднем возрасте и это, конечно, тоже дало свои результаты. А вот массаж я не люблю, мне не нравится, когда ко мне кто-то прикасается и лежать 2 часа без движения тоже не для меня.

На шоу — по приколу

— Вы занимаетесь спортом?

— Нет, не занимаюсь. И это мой бич. У меня было очень спортивное детство. Я занималась и каратэ, и конькобежным спортом. Возможно, я перегорела. Например, до вторых родов я три года проработала управляющей продажами маркетинговой сети и у меня была возможность заниматься с любым тренером на любых тренажерах. Но можно пересчитать по пальцам те дни, когда я доходила до занятий. Не люблю зал. И я решала найти применение своим формам в моделинге, чтобы они просто так не лежали дома на диване.

— Как вы решили поучаствовать в шоу «Модель XL», сложный ли был отбор?

— Моя лучшая подруга, когда была беременна, и я в тот момент тоже после родов поправилась, скинула мне в инстаграме по приколу скриншот шоу со словами: «Ну что, пойдем?», и я откликнулась и забыла об этом. В один день я была у нее в гостях и мне неожиданно позвонил кастинг-директор телеканала Ю и Муз ТВ и сказал, что я прошла первый этап кастинга. Я в тот момент, честно говоря, охренела.

До телевизионных эфиров было много этапов, кастинг был длинным. Я давала интервью по скайпу, мы делали проходку в купальниках и в платьях и скидывали записи. Со всей России было отправлено 1,5 тысячи заявок. В Москву приехало около ста девушек и из них отобрали 14 участниц для шоу. Съемки самого шоу проходили много недель.

— Какое самое запоминающее впечатление оставило у вас это шоу?

— Само ощущение женщины. Мне 37 лет, у меня 2 детей, и сам факт того, что я попадаю на подиум с 18-летними девочками и многих из них обхожу, вызывает у меня интерес. Поэтому я не могу выделить какой-то один определенный день. Я в очередной раз убедилась, что я все могу.

В «Инстаграме» я себя позиционирую, как женщина, которая может успеть построить бизнес, выйти замуж, родить двоих детей, путешествовать и при этом реализовываться в чем-то новом. Возраст, вес и социальный статус — не преграда для этого.

Участие в «Модель XL» еще раз убедило меня и моих подписчиц в том, что реально нет границ. Все границы только в нашей голове. Я полюбила себя еще больше.

«Нас называли «бабки — золотой возраст»

— На съемках вас ждали испытания. Что бы вы ещё хотели попробовать, чтобы испытать себя? Может, прыжок с парашютом или ещё что-то?

— Я боюсь высоты ужасно, а на проекте у нас было испытание, где нам пришлось полетать над «Лужниками». Мы испробовали аттракцион зиплайн в Москве. Отмечу, что всякий раз, когда я смотрела шоу, где людям нужно было что-то съесть или изменить внешность, а они при этом отказывались, дойдя до какого-либо этапа, то задавалась вопросом: «А зачем вы тогда пришли?». В момент этого испытания я подумала, что зрители обо мне будут думать также. Поэтому я решилась. И теперь я готова к прыжкам с парашютом. В прошлом году я хотела прыгать с парашютом, но погода не позволила, начались ветра.

— А что бы вы не стали делать никогда?

— Нет ничего такого. И если бы мне сказали: «Готовы ли вы повторить шоу?», то я бы ответила: «Да» и сделала бы все тоже самое. Мне не обидно даже за уход. На шоу мне было несложно, может быть, из-за возраста или моего характера. Более того, когда молодежь спала, мы с участницей Дашкой Санеевой и Катей ходили в бассейн и сауну, соответственно спали меньше, чем остальные. Нас называли «бабки — золотой возраст».

— Что для вас источник позитивной энергии?

— Ничего не употребляю (смеется). Я считаю, что у человека энергия берется только из любви к жизни. Я четко понимаю, что у меня есть только одна жизнь. Я хочу по максимуму брать от нее все.

Для того, чтобы быть энергичным человеком, нужно выработать свой темп. Когда ты начнешь везде торопиться, стремится поработать и успевать ты уже не сможешь жить по-другому. Я считаю, что каждый рождается с одинаковым запасом энергии, просто у всех разная мотивация к жизни.

— С кем из участниц вы поддерживаете связь? Может быть, стали подругами?

— Я общаюсь со всеми участницами. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. У нас есть общий чат. С Дашей Санеевой мы стали подружками.

«Каждый рождается с любовью к жизни, и мы сами — это жизнь»

— Что бы вы посоветовали девушкам, неуверенным в себе из-за своей фигуры, внешности?

— Все проблемы с неуверенностью в себе идут из детства. В это время человеку дают прозвища. Меня, например, называли «губошлепкой» и «глобус». Девушкам нужно понять: то, что ты о себе думаешь, — это то, что тебе рассказали путем комплиментов либо оскорблений. И это все неправда. Потому что комплиментами может оказаться лесть, а оскорбления — это проявления зависти.

Для повышения самооценки можно развесить по квартире какие-нибудь выражения вроде “Ты самая красивая” и тому подобное. Я считаю, что каждый рождается с любовью к жизни, и мы сами — это жизнь. Не нужно никого слушать, ведь мнения субъективны. В инстаграме можно найти девушек с похожим типажом и наблюдать за их стилем и преображаться.

— Есть совет для тех, кто хочет попробовать себя в моделинге?

— Кто хочет заниматься моделингом, тот должен понимать, что всегда будет жесткий отбор и самоуверенность очень важна. Какие бы у вас не были идеальные параметры, но вы не умеете нести себя, сутулитесь, прячете взгляд, то ничего не получится. Для того, чтобы стать моделью даже не столько важно заниматься в специальных школах, сколько наблюдать за модным миром. Например, можно подписаться в том же инстаграме на моделей, стараться красиво ходить даже во время обычного шопинга. Опыт фотографии тоже важен. Главное часто фотографировать себя. Когда набьешь руку, то снимки будут получаться качественными. Полезно участвовать в конкурсах. Там есть возможность быть замеченной.

— Как вы проводите свое свободное время?

— Не могу сказать, что у меня есть свободное время, потому что как только оно появляется, я стараюсь его чем-то занять. Ну а так я просто лентяйка от бога. Люблю полежать, позависать в интернете.

— Любите ездить по миру? Какое у вас было незабываемое путешествие?

— Да. Когда мы были в Таиланде на 14-й день отдыха объявили о цунами. И мы большой толпой сидели 8 часов на горе, ждали волну. Даже местные жители были перепуганы. Однако волна до нас не дошла, но впечатления остались. Однако я не восприняла эту поездку как негативную и после этого уже 5 раз была в Таиланде.

— Что делает вас счастливой?

— Я люблю вкусно покушать. Для меня важно качество, а не количество. Мне нравится красивая сервировка. Я ни разу не подавала родным яичницу на сковороде. Даже в поход я беру с собой красивые хрустальные бокалы и нужную посуду. Никогда не ем и не пью из пластиковых тарелок и стаканчиков.

— О чем вы мечтаете?

— Мои мечты меняются. Из банального я хочу, чтобы родные были здоровы. Себе я желаю, чтобы мой пассивный доход вырос до 1 млн рублей в месяц, в «Инстаграме» количество моих подписчиков увеличилось минимум до 500 тысяч, а также хочу иметь возможность путешествовать чаще, чем 4 раза в год.

— Есть ли у вас планы для работы в моделинге и в бизнесе? Может быть, намечаются какие-нибудь новые проекты?

— Я бы с удовольствием еще поучаствовала в каком-нибудь шоу, снялась бы для журнала. А в бизнесе не нужно загадывать, а просто делать.