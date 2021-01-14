Кирилл Новиков собирается прививать «Нефтехимику» атакующий футбол

Нижнекамский клуб выбрал новый вектор развития

Руководство ФК «Нефтехимик» представило футболистам нового главного тренера клуба Кирилла Новикова. 39-летний специалист ранее руководил московским «Динамо», воспитанником которого он является. Подробности в материале «Реального времени».

Насыщенные новостями праздники

Конец прошлого и начало нынешнего года для ФК «Нефтехимик» выдалось богатым на события. Когда россияне уже ставили охлаждать шампанское, было объявлено о прекращении контракта с главным тренером Юрием Уткульбаевым. Причем, решение было принято ранее, но с его объявлением повременили, поскольку на 16 декабря пришелся день рождения Юрия Анваровича, с чем его поздравили на клубном сайте. А уже 30 декабря раскрыли секрет Полишинеля, тепло попрощавшись с Уткульбаевым.



Только выйдя из краткосрочного отпуска, сотрудники клуба поздравили с днем рождения президента клуба Тимура Шигабутдинова и познакомились с новым главным тренером команды Кириллом Новиковым. Наиболее логичным претендентом на пост главного тренера, из того списка кандидатов, что был озвучен прессе, называли Владимира Казакова. Все-таки, он — хорошо известный в прошлом футболист московского «Торпедо» и «Уралана», но не столь известен на тренерском поприще. А Сергей Павлов, наоборот хорошо известный наставник, заявил о том, что продолжит работу в Иваново — с клубом этого города он, кстати, приезжал в Нижнекамск, и его команда оставила очень слабое впечатление — 4:0.

И еще, что важно, Сергею Павлову, создателю другого «Текстильщика» из Камышина, уже 65, Казаков практически ровесник ушедшего в отставку Уткульбаева — ему 50, а 39-летний Новиков из поколения 37-летнего Шигабутдинова.

Только выйдя из краткосрочного отпуска, сотрудники клуба поздравили с днем рождения президента клуба Тимура Шигабутдинова и познакомились с новым главным тренером команды Кириллом Новиковым

Тренерский штаб Новикову достался от Уткульбаева, и тут стоит отметить, что это была фишка Юрия Анваровича работать с проверенными им людьми. Константин Деменко, Олег Нечаев поездили с ним не только Татарстану, но и по Казахстану, тренера по вратарям Сергея Козко сменил Виктор Гришин. Нечаев по задумке Уткульбаева отвечал за атакующую группу игроков, и несколько раз подменял Юрия Анваровича, когда он не мог руководить командой. Деменко, единственный из перечисленных, с кем наставник не поиграл в одной команде, отвечал за анализ и подготовку к следующему сопернику. Понятно, что Новикову, не следившему за ФНЛ, было бы трудно сразу влиться в работу и с «Нефтехимиком», и с соперниками. Да и 13-летний стаж работы тренером, в основном, по детям и молодежке, пока не позволил обрасти «своими людьми» в полной мере, чтобы привезти их в Нижнекамск.

В интервью пресс-службе «Нефтехимика» Новиков высоко оценил работу предыдущего наставника: «Юрий Анварович провел огромную работу, собрал достойную команду. О ней стали говорить. Здесь серьезное руководство, которое ставит интересные и серьезные задачи. За последнее время «Нефтехимик» зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Ребята хорошего уровня, но всегда есть возможность для усиления, всегда есть возможность что-то улучшать, поэтому приобретения, безусловно, будут, и, думаю, в самое ближайшее время о них объявим».

Новиков высоко оценил работу предыдущего наставника

Новая страница в жизни

Приглашение Новикова в Нижнекамск, это, конечно, новая страница в жизни клуба. Понятно, что в 90-е, на момент выхода во вторую, а потом и в первую лиги, приглашали «варягов», поскольку даже в «Рубине» зачастую не было своих наставников. В начале десятых там даже «созрели» до того, что доверили команду своему воспитаннику Андрею Ситчихину, а затем следовали в некоем фарватере развития татарстанского футбола, когда командой руководили либо казанские воспитанники, как Уткульбаев и Рустем Хузин, либо ставленник Курбана Бердыева — Дмитрий Огай, хорошо знакомый ему еще по карьере в Казахстане.

Новиков ознаменует окончательный переход в другую реальность, когда «Рубин» и «Нефтехимик» — не части некоей пирамиды (Кверквелия, Портнягин, Сорокин и менее успешные варианты стажировки «рубиновых» в Нижнекамске, остаются в прошлом). Это должна быть команда, настроенная на «атакующий футбол», как определил свое тренерское кредо Новиков, по возможности, ориентируясь на своих воспитанников (Котик, Кутергин, Осипов), и с собственными целями и задачами.

Кстати, задача перестроить игру на атакующий футбол подразумевает несколько иной набор исполнителей, поскольку козыри уткульбаевского «Нефтехимика» были в обороне, которую цементировал надежный голкипер Андрей Голубев, успешной реализации стандартов, прежде всего, штрафных, и действиях Мераби Уридия в чужой штрафной. Даже наличие всего трех форвардов в заявке Артемчука, Котика, и Уридии, говорит о том, что нападение не было приоритетным направлением. Именно там происходила ротация (минус татарстанцы Галиакберов, Гилязетдинов, Каменщиков, Мичуренков, приезжие Бабырь, Земсков и Умаров), в целом, несвойственная Уткульбаеву.

Приглашение Новикова в Нижнекамск, это, конечно, новая страница в жизни клуба

Новиков отметил, что «Знаком с Максимом Артемчуком, пересекался с ним в петербургском «Динамо». С остальными ребятами работать не приходилось, но каждого из них мы хорошо знаем. Очень тщательно изучали эту команду в последнее время. Сейчас есть отличная возможность более плотно познакомиться с командой в реальных условиях, а не по видеонарезкам. Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, поэтому те видения, которые у нас есть, мы постараемся воплотить и уже смотреть насколько футболисты готовы к такому футболу, более интенсивному и мобильному, и уже из этого исходить».

Ху из Кирилл Новиков?

Кирилл Новиков принял московское «Динамо» в ситуации, когда команда была абсолютно развалена. Прежний тренер Дмитрий Хохлов после неудачного матча-открытия на «ВТБ-Арене» с «Рубином» (0:1) разругался с несколькими основными игроками. Часть из них встала на сторону Мигела Кардозу — португалец в первой половине 2019 года был одним из лучших в «Динамо», но Хохлов в грубой форме усадил его на лавку после нереализованного выхода один на один в игре с казанцами. Также доподлинно известно о конфликтах Хохлова с защитником Иваном Темниковым, опорником Артуром Юсуповым и форвардом Максимилианом Филиппом.

Новиков принимал команду на 15-м месте в таблице, когда впереди были игры с «Краснодаром», ЦСКА, «Рубином», «Ростовом» и «Локомотивом». И почти во всех матчах команда Новикова победила. Первым делом Кирилл Александрович навел в команде психологический порядок. Особенно это отмечал Роман Нойштедтер, а Филипп настолько порадовался уходу тирании, что выдал один из лучших отрезков в карьере.

Сразу, что бросается в глаза — открытость и максимальная честность Новикова. Он не скрывается от болельщиков и оперативно готов ответить на любые острые вопросы прямо ВКонтакте или Инстаграме. К сожалению, в конце его работы в «Динамо» проявилась обратная сторона открытости: после конфуза в еврокубковом матче с «Локомотивом» Тбилиси болельщики «бело-голубых» забыли все хорошее и сотнями закидали Новикова гневными сообщениями. Наставник очень тяжело переживал случившееся в Лиге Европы, известно, что люди в клубе предлагали Новикову даже помощь психолога. Кирилл Александрович — он будто художник, открытый, творческий и в то же время ранимый. Далеко не все болельщики «Динамо» устояли перед соблазном уколоть Новикова после Тбилиси и «Химок». Но Кирилл Александрович уже учел ошибки первого опыта, в частности, закрыл ВК стену. Теперь специалист не вступает в перепалку с хейтерами и просто игнорирует их, отправляя в черный список.

У болельщиков «Нефтехимика» не такие чрезмерные амбиции, как у динамовских, поэтому контакт с ними Новиков найдет очень быстро.

Кирилл Новиков принял московское «Динамо» в ситуации, когда команда была абсолютно развалена

В интервью клубной пресс-службе Новиков подтвердил наши слова, заявив, что «Всегда готов общаться. У меня есть инстаграм, где я, периодически, общаюсь с болельщиками».

Прогноз «Реального времени»



Для игроков приход Новикова должен стать психологическим прорывом. Юрий Уткульбаев, судя по отзывам, — очень закрытый и немного авторитарный тренер. У него не было таких открытых конфликтов, как у Хохлова в «Динамо», но переход от закрытости к открытым человеческим отношениям определённо поможет игрокам. У футболистов появится больше свободы в рамках тактических схем, благо Новиков приветствовал здоровую импровизацию. Однако яркой игры «Динамо» при нём почти не показывало, поэтому как тренера-хореографа Новикова, наверное, рассматривать пока не приходится. Кирилл Александрович проявил себя как великолепный тренер-пожарный. А в «Нефтехимике» пожар в ноябре разгорелся нешуточный.



«Нефтехимик» остановил свое падение и закончит сезон в первой десятке. Новиков не сразу выстроит игру, но болельщики и игроки оценят его открытость и готовность к диалогу. В том числе благодаря этому «Нефтехимик» начнет свое более активное маркетинг-продвижение.

