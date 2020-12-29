Сунь Ян и Китай победили МОК и WADA, как это ранее сделала Ефимова

Россию опять может спасти плавание

Китай продолжает отыгрывать позиции одного из мировых гегемонов, утраченные было в начале пандемии коронавируса. Его победа на юридическом поле в деле «Сунь Ян против WADA» дает определенный шанс и России, считает журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Что произошло?



Суперзвезду китайского спорта пловца Сунь Яна в феврале этого года дисквалифицировали на восемь лет, а в декабре этот вердикт отменили на основании того, что один из судей, а именно Франко Фраттини, мог быть предвзятым по отношению ко всем китайцам. Этот вывод был сделан по изучении его записей в личных соцсетях и принят к сведению высшей судебной инстанцией Швейцарии. Теперь состоится повторное заседание CAS с новым составом судей.

Сунь Яна дисквалифицировали 28 февраля, и все это время его адвокаты искали лазейки в обвинении, найдя в итоге дискриминацию на расовой почве. Я вас умоляю… Сейчас журналисты в течение часа успевают изучить соцсети нужного человека, чтобы составить его портрет. Даже китайские иероглифы можно расшифровать, не говоря уже о латинице, на которой излагал свои антикитайские мысли Фраттини, кстати, бывший министр иностранных дел Италии.

Просто за Сунь Яном стоит Китай, о нынешней ситуации в стране мы писали совсем недавно. Неторопливый, но могущественный. «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага», говорил Лао-цзы. Вот и Китай не стал мстить, там просто «присели на берегу реки». Прошла зима, настало лето, и в июле страна отказалась от проведения целого ряда соревнований по летним видам спорта, что стало первым звоночком. А уже осенью по Хуанхэ проплыли трупы финала Гран-при по фигурному катанию, этапов Кубка мира по шорт-треку и конькобежному спорту, а также чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях и юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. В начале зимы воды Янцзы унесли чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, в общей сложности шесть соревнований по этим дисциплинам, которые являются тестовыми к Олимпиаде-2022 в Пекине. Причем этот чемпионат мира планировался на февраль, а юниорский чемпионат мира по фигурному катанию — на начало марта, что означало одно: Китай помножил на ноль практически весь сезон сразу двух международных мультифедераций по зимним видам спорта. Под вопросом оставались другие старты, в частности февральский этап Кубка мира по биатлону.

При этом всю внутреннюю спортивную повестку Китай выполняет, с участием, в том числе, огромного количества иностранцев, выступающих в местных чемпионатах по баскетболу, волейболу, футболу. Почему бы нет, в Ухане, откуда пошел вирус, уже официально разрешено ходить без повязок, Китай победил коронавирус и теперь смело мог объявлять войну МОК и соревнованиям, проводимым под его эгидой. И Международный олимпийский комитет оказался бессилен, поскольку желающих принять подобные соревнования в «свободном от допинга» мире нет.

Фото: 24.kz

МОК — всего лишь общественная организация с единственным активом в виде Олимпиад

Китай все-таки мудр. Он не стал размениваться на риторику, присущую нашим чиновникам и депутатам, не стал взывать к адекватности МОК и WADA, хотя в наказании Сунь Яна ее не было от слова совсем. Суперзвезду дисквалифицировали за то, что он «дважды попадался на применении антидопинговых правил», то есть даже не применял допинг, а нарушал антидопинговые правила. Первый раз был триметазидин, французский препарат для работы сердца, аналог всем известного мельдония. Именно с триметазидина WADA начала борьбу с сердечными препаратами, посчитав, что спортсменам не нужно поддерживать работу сердечной мышцы, пусть мрут, как венгерский гребец Дьердь Колонич в 2008 году или норвежский пловец Александр Дале Оен в 2012-м и еще около сотни спортсменов разного уровня и ранга. Ну ладно, это отдельный разговор.

Но второй случай с китайцем вообще может квалифицироваться как административка, то есть пропуск сдачи анализа. Таковых, чтобы наступило наказание, должно быть три. Ничего страшного, Сунь Ян исправно сдает их на соревнованиях, поскольку постоянно заходит в призы, после 2018 года он успешно выступал на ЧМ-2019, выигрывал его, без проблем проходя обязательный допинг-контроль. И за эти два нарушения — восемь лет?

Но все эти доводы могли не повлиять на судей. Как не влияли на них нестыковки с российскими спортсменами. Ну или влияли избирательно. Когда команда Юлии Ефимовой взялась за дело серьезно, то оправдала и себя, и по прецеденту несколько десятков коллег по олимпийской сборной Рио-2016. Когда лыжники впряглись за свои честь, достоинства и медали, то обелили первое и второе и вернули третье. Хотя дисквалификация Александра Легкова за Сочи-2014 и тогда еще выглядела верхом несправедливости. Сразу после Олимпиады, 2 марта, он стал бронзовым призером на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. 8 марта завоевал бронзовую медаль на 50 км классическим стилем в норвежском Осло. 15 марта финишировал третьим на тридцатке (скиатлон) в финале Кубка мира в шведском Фалуне. И везде проходил процедуру обязательного для призеров допинг-контроля.

Если бы Китай спустил сейчас ситуацию с Сунь Яном на тормозах, то неизвестно, до какого унижения дошел бы в конечном итоге. Три года назад немецкий журналист Хайо Зеппельт, раскрутивший историю с Григорием Родченковым, снял фильм о господдерж­ке допинга в Китае на основании интервью бывшего врача сборной Сюэ Иньсянь. WADA начало расследование в отношении Китая, но сейчас империя нанесла ответный удар, и тут же выяснилось, что ни WADA, ни даже МОК неконкурентоспособны, поскольку их единственный актив — это Игры и соревнования, проводимые в олимпийской линейке. Перенесли Олимпиаду, отменили тестовые старты, и МОК теперь выглядит мыльным пузырем по сравнению с огромным, сплоченным и уверенным в своих действиях Китаем.

Фото: russian.news.cn

Почему Китай смог

Китай выглядит сплоченным, во всяком случае, в отношении внешнего сектора. Язык 79-летней Сюэ Иньсянь развязался лишь тогда, когда она переехала в Германию и попросила там политическое убежище. И то бабуля рассказала о 80-90-х годах, когда Китай действительно подсел на допинг, за что многократно был наказан. WADA, которое было создано 10 ноября 1999 года, вообще не имеет никакого юридического права открывать расследование. Иначе, к примеру, в ответ могли бы инициировать расследование о связях руководства МОК с нацизмом. О поощрении его проведением сразу двух Олимпиад 1936 года, дружбе тогдашнего президента МОК Анри де Байе-Латура с Адольфом Гитлером, преклонении барона де Кубертена перед нацизмом, о том, что два руководителя НОК Германии Карл Риттер фон Хальт и Вилли Дауме были видными деятелями нацистской партии…

Увы, наша спортивная, и не только, элита, разобщена, как гражданское общество сто лет назад. В одном только декабре СМИ «порадовали» откровениями Фетисова, Резцовой, Орлова о допинге в России. Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы РФ, выступил с нападками в адрес своих преемников на посту министра спорта, утверждая, что все трое (Мутко, Колобков, Матыцин) не построили «рабочих отношений ни с WADA, ни с рядом международных федераций». Завзятый ныне «патриот» Вячеслав Александрович провел все девяностые в Америке, откуда выбирался в состав нашей хоккейной сборной лишь трижды, и каким-то образом стал министром спорта России. Именно он в 2006 году принимал на работу на должность главы Антидопингового комитета некоего Григория Родченкова. Именно при нем случились допинг-скандалы в биатлоне-2007 (Ахатова, Юрьева, Ярошенко). Именно при Фетисове в российской легкой атлетике работал такой персонаж, как Валерий Куличенко, и случились два допинг-скандала в легкой атлетике (Лысенко и Хороших). И был 2008-й, когда от Олимпиады отстранили семерых наших спортсменок (Егорова, Пищальникова, Соболева, Томашова, Фоменко, Ханафеева, Черкасова), — последнее формально произошло уже при Мутко, но он тогда «ничего не сделал, просто вошел».

Геннадий Орлов высказался о том, что «сейчас в биатлоне огромная проблема. Ясно, что они (россияне) перестали принимать допинг — и 39 соревнований без медалей». Какое-то время казалось, что ничем, кроме как коверканьем фамилий и названий команд и городов этот горе-комментатор нам не запомнится, но тут дедушка решил напомнить о себе, поделившись мнением о виде спорта, в котором понимает еще меньше, чем в голландских футболистах.

В то же самое время, когда биатлонисты посадили Россию на голодный паек, наши лыжники и лыжницы исправно завоевывают медали, в том числе без Легкова и Вылегжанина на ЧМ-2017, без Устюгова на Олимпиаде-2018, и по сей день. И это в лыжах, где скорость и выносливость важнее, чем в биатлоне.

Наконец, Анфиса Резцова ляпнула, что «мы все допингисты», и это главное, что запомнилось из ее огромного интервью федеральному интернет-изданию. При этом «допингистка» спокойно родила четверых дочерей, две из них стали спортсменками (Дарья Виролайнен и Кристина Резцова). Последнюю дочь Анфиса родила в 44 года, став одновременно бабушкой. Про свою последнюю дочь и первого внука Резцова вспоминала: «Растила вместе с года. Ее кормлю грудью, он подбегает: баба, дай — и другую грудь берет. Бабушка и мамка в одном лице». А теперь вопрос дипломированным врачам и обычным мамам, что это за допинг такой чудотворный, что, «нажравшись» его до отвала, становишься матерью-героиней, нарожав здоровых деток с интервалом в 19 лет? Между тем, с допингом изначально начинали бороться потому, что он негативно влиял на жизнь и здоровье спортсменов, наделяя женщин бесплодием, а мужчин половым бессилием. Может, поделиться тогда этим средством с многочисленными женщинами, мечтающими о потомстве?

Фото: eurosport.ru

Я не против борьбы за допинг! Я против ее имитации

Для того, чтобы у читателей не создавалось впечатления, что автору материала симпатичны спортсмены, принимающие допинг, скажу сразу: нет, нет и нет! Но с каждым годом растет число оправданных допингистов из Англии, Канады и США, и поводы для оправдания придумываются все смешнее и смешнее: «обмен жидкостями во время сексуальных контактов», «запрещенные таблетки высыпались с полки в суп», «мужчина, принимавший запрещенные вещества, помочился на сено, которое съела лошадь». Весь мир принимают за идиотов, как в том случае, когда тренер по легкой атлетике Антонио Салазар в 2019 году был дисквалифицирован за допинговую программу, но никто из его звездных учеников не пострадал. Кому тогда американец Салазар скармливал запрещенные вещества?

Но это все частности. Само WADA — это не Нагорная проповедь Иисуса Христа, которую невозможно оспорить. Это организация, которой 20 лет руководили канадец, австралиец и англичанин, они же и придумывали правила, по которым живет все мировое сообщество. Но почему? За все это время в президиуме был только один россиянин, и с 2015 года наших граждан там нет. С этого времени в число запрещенных веществ попали инертный газ ксенон и благородный газ аргон, изобретения российских ученых, а затем, по запросу немцев, был запрещен мельдоний. То есть, нет россиян, и в число запрещенных веществ попали ранее разрешенные, имеющие отношение к российскому спорту.

Но это, увы, не может быть аргументом ни в одном споре или судебном разбирательстве, какими бы странными не казались регламенты WADA, которое сейчас стало аналогом казино, имеющим возможность не пускать клиентов без объяснения причин. Однако прецедент с победой Китая через дискредитацию вердикта Фраттини дает России шанс. Поскольку с октября 2019 года членом совета учредителей WADA стал Игорь Жданов, бывший министр спорта Украины, карьерный рост которого связан не с успехами Украины (там, наоборот, были катастрофические результаты), а с его активной антироссийской позицией и политикой. Программная речь Жданова: «Я буду бороться за… продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы» — говорит сама за себя. О какой договороспособности можно говорить с предвзятым человеком, входящим в руководство организации, которая, казалось бы, должна соблюдать принципы равноудаленности?

