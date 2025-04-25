Кудерметова без борьбы прошла в третий раунд турнира в Мадриде

Фото: Динар Фатыхов

Вероника Кудерметова вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Мадриде, так как ее соперница, испанка Паула Бадоса, снялась с соревнований из-за травмы. Об этом сообщил РИА «Спорт».

Бадоса, девятая ракетка мира, должна была сыграть с Кудерметовой в матче второго круга, который был запланирован на пятницу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своем аккаунте в соцсетях Бадоса написала: «Хотела сообщить вам, что, к сожалению, не смогу сыграть в Мадриде. Я старалась делать все возможное до последнего момента, потому что все знают, как я рада играть дома, но у меня сложная травма. Надеюсь, скоро я буду готова на все сто процентов».

Теперь Кудерметова ожидает встречи с победительницей матча между Эммой Радукану и Мартой Костюк. Ранее Бадоса уже пропустила турниры в Майами и Чарльстоне из-за рецидива травмы спины.

Соболенко является безоговорочным лидером женского рейтинга лучших теннисисток мира. После одного из турниров первая ракетка мира сравнила игру против уроженки Казани Вероники Кудерметовой с американскими горками.



Анастасия Фартыгина