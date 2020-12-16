Закрывшись коронавирусом, Китай cтал главным выгодоприобретателем года

И готовит сразу несколько спортивных «бомб»

2020 год оказался напрочь испорчен из-за коронавируса, который, родившись в Китае, его же и покинул, распространившись по всему миру. Между тем, в Поднебесной сейчас тишь да гладь, которая, с одной стороны, позволяет стране развиваться, а с другой, грозит непредсказуемыми последствиями в будущем. Подробности — в материале «Реального времени».

Китай отказался от «тестирования»



В конце нынешнего и в начале следующего годов Поднебесная должна была выйти на первое место по проведению международных стартов. Как хозяин зимней Олимпиады-2022 Китай обязан был принимать большое количество соревнований, имеющих характер тестовых, помимо этого там были запланированы старты в летних видах спорта. Но страна последовательно отказывается от всего, что ей неинтересно. Как в казино, которое может отказать во входе потенциальному клиенту «без объяснения причин».

Большое количество отказов Китая произошло летом, и опять же, спортсмены страны на этих соревнованиях ни на что не претендовали, а вот Кубки мира по настольному теннису там провели, выиграв четыре медали из шести и оставив остальному миру только две «бронзы». Китай закрылся от всего мира, но только в тех сферах, где это ему выгодно. И пусть весь МОК подождет, испытывая бессилие от того, что отменяются старты и Китай тем самым не «тестируется».

Возможно, это «ответочка» за дисквалификацию пловца Сунь Яна, дисквалифицированного 28 февраля этого года на 8 лет. Для россиян подобная ситуация уже стала привычной, а Китай не стерпел, когда одного из спортивных героев нации лишили работы всего лишь за подозрение, поскольку он разбил колбы со своей мочой, увидев на них трещины. Англосаксы устроили ему обструкцию на прошлогоднем чемпионате мира по водным видам спорта, до той поры, пока на применении допинга не попалась пловчиха из Австралии. А потом дисквалифицировали на всю спортивную жизнь, в то время как спортсменов западного мира оправдывают пачками, внимая самым нелепым доводам.

Возможно, это «ответочка» за дисквалификацию пловца Сунь Яна, дисквалифицированного 28 февраля этого года на 8 лет. Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro)/wikipedia.org

Поскольку это реально выглядело как спортивная дискриминация, Китай «уважать себя заставил». Поскольку, пока у МОК есть Олимпиада — это могущественная международная организация, а без олимпийского козыря — уже нет. Китай это убедительно демонстрирует, «обтекай», МОК, и Олимпиаду не перенесешь, и соревнования не проведешь, поскольку нет желающих, и выглядишь ты в нынешней ситуации как бессильная сторона. Впрочем, в последнее время у такого персонажа есть имя собственное — Россия.

Как Китай «строит» американцев

Не надо напоминать, как мы все ниже склоняемся перед ударами спортивной судьбы в лице WADA и МОК и пресмыкаемся перед легионерами во всех видах спорта. После Америки это просекли «братья-украинцы» и генацвале-грузины, которые уже неоднократно высказывались в пренебрежительном тоне, играя в российских клубах. Китай пресек это на корню, причем дело даже не касалось политики. Просто один из немногочисленных местных баскетбольных легионеров Тай Лоусон высказался, как показалось местным, неуважительно по отношению к китайским женщинам — и был дисквалифицирован и выдворен из команды. После решения проблемы с коронавирусом, когда легионеры были распущены по родным странам, Китай потребовал их возвращения. Двадцать человек не послушались и услышали в свой адрес — «давай, до свидания». Без выходного пособия, что опять же вызывает уважение.

Кстати, следует уточнить, что среди самых законопослушных легионеров оказались Дариус Адамс (сейчас выступает за Болгарию), Юджин Джетер (играл за Украину), Джастин Хэмилтон (новичок сборной Хорватии) и те американцы, которые уже привыкли к реалиям европейского баскетбола: поигравшие в России Бойнтон, Фортсон и недавний лидер УНИКСа Эндрю Гаудлок. В Китай с готовностью едут европейцы — Мотеюнас, Радулица, Тодорович, при этом мест в командах мало, не более трех на состав. Опять же, это не Россия, где баскетбол существует для того, чтобы здесь зарабатывали граждане США мужского и женского пола.

В КБА, Китайской баскетбольной ассоциации, нет команд с хозяевами, зацикленными на победах. Лига существует для того, чтобы развивалась местная сборная, откуда вышел легендарный центровой Яо Мин, поднявший интерес к баскетболу в стране на очень высокий уровень. Но китайцы решили подождать нового Яо или Чжен Хайся (не менее легендарную в прошлом центровую женской сборной), а не гнаться за результатами «прямо сейчас».

Лига существует для того, чтобы развивалась местная сборная, откуда вышел легендарный центровой Яо Мин. Фото Keith Allison / wikipedia.org

Еще один вопрос, который нервировал КНР во взаимоотношениях с остальным миром, касался претензий разнообразных правозащитных организаций по поводу ситуации с уйгурами. Не будем вдаваться в политические дебри, посмотрим, как Синьцзян-Уйгурский автономный район живет с точки зрения спорта. В столице автономии Урумчи существует сильная баскетбольная команда Xinjiang Flying Tigers, которая в 2016 году даже выигрывала Азиатскую лигу чемпионов. Ее тренирует уйгур Адижан Сулейман, в составе были или есть Ширелиджан Мухтар, Херзат Самат, Ахмат Турсун, Рифкатжат Турсунжан игроки сборной Китая Абдусалам Абдурешит (все — уйгуры) и кыргыз Кыранбек Макан. Там же играл монгол по национальности Мэнк Батир, хотя у китайских монголов есть своя автономия в городе Хух-Хото, который тоже представлен в спорте и футбольной, и женской волейбольной командами.

Кстати, в «летающих тиграх» Синьцзяна играл и уже упомянутый Гаудлок, и «залетал» туда во время локаута 2011 года звездный Кеньон Мартин. В тот год сразу 108 американцев нашли себе подработку в Китае, что, кстати, не усилило уровень ни клубного баскетбола, ни сборной, которая даже на прошлогоднем домашнем чемпионате мира заняла всего лишь 24 место из 32-х. А потому Поднебесная вернулась к лимиту, ориентируясь на то, что «сделано в Китае». Даже не попытавшись уговорить звезду НБА Джереми Лина поменять гражданство, хотя он имеет право быть гражданином Китая.

Как Китай меняет законодательство

В разгаре сезоны в местных волейбольных лигах, и если вы потеряли бывших казанцев Саида Маруфа из Ирана и американку Джордан Ларсон, то ищите их в Поднебесной. Только что стартовал чемпионат страны по водному поло среди мужских команд, несмотря на то, что сама сборная потеряла шансы сыграть на Олимпиаде, и можно было бы отправить мужской ватерпол «лесом». Нет, Китаю нужно развитие, и он этим развитием занимается.

Кстати, если говорить о смене гражданства, то несколько американо-канадских хоккеистов «Куньлуня» уже сделали себе местные паспорта, поскольку их готовят под домашнюю Олимпиаду. Но вот местный футбол вообще заставил поменять законодательство. Глава страны Си Цзиньпин — большой фанат этой игры, при том, что китайцы играли на чемпионатах мира только раз, когда под руководством великого югославского шабашника Боры Милутиновича стартовали на ЧМЯК-2002. Возможно, тогда страна испытывала подъем в футболе, связанный с тем, что в местный чемпионат хлынул поток качественных легионеров. Достаточно сказать, что там поиграли экс-рубиновец Роман Шаронов, экс-«приволжанин» Владимир Нахратов, Александр Панов, который уезжал туда, поскольку, как говорил Павел Садырин, «шкет такой был, со стакана падал». А вернулся и стал игроком сборной. Со временем «голодных» легионеров сменили качественные, но «сытые», а толку пока ноль.

Глава страны Си Цзиньпин — большой фанат этой игры, при том, что китайцы играли на чемпионатах мира только раз. Фото wikipedia.org

Сейчас в разгаре Азиатская лига чемпионов, где «Шанхай» с экс-игроками сборной Бразилии Оскаром («Челси») и Халком («Зенит») был разгромлен австралийским «Сиднеем» — 0:4. Кстати, все матчи проходят в Катаре, хотя этой стране нет необходимости «тестироваться» перед чемпионатом мира. Возвращаясь к Китаю, Си Цзиньпин продолжает любить футбол в целом и в стране в частности. Возобновившийся чемпионат вернул в Поднебесную многочисленных (в футболе их неоправданно много) легионеров, в том числе представителей тренерских штабов. Это и Вагнер Лав, и Витцель, и Феллайни, и бывшие рубиновцы Мубарак Вакасо, Обафеми Мартинс, Соломон Рондон (кто-то из них, правда, уже вернулся обратно). Делается все для выхода местной сборной на ЧМ-2022.

Нашли даже трех футболистов с китайскими корнями — это англичане Цзян Гуантай (Тайас Браунинг), Ли Ке (Нико Йеннарис), Хоу Йоньон (Йон Сетер) из Норвегии, которые уже дебютировали в сборной. Как и первый бразилец Элкесон. Дело в том, что в стране, где и так переизбыток населения, живут представители 56 народностей. Получить гражданство может только носитель китайской крови, при этом владеющий государственным диалектом путунхуа. В целом «новый китаец» должен отвечать требованиям 23 пунктов, включающих в себя и идеологические. Элкесон полностью подходит только под один, но старается. Во время матчей уже поет гимн новой для себя родины. Зато играет в футбол на уровне, удовлетворяющем местную сборную, и за долгие годы выступлении в местном чемпионате дважды становился победителем Азиатской лиги чемпионов в 2013 и 2015 годах. Тогда еще китайский футбол не был подвержен экспансии, и в команде Элкесона играли всего четыре (вначале) и три легионера, включая самого бразильца.

Россию и Китай объединяет футбольная импотенция

Китай неоднократно стремился внедрить свои команды, либо игроков в сильнейшие лиги, пример «Куньлунь» и КХЛ, а до этого были хоккейные чемпионаты Чехии, американские и канадские лиги. В футболе была заключена договоренность с Германией, чтобы там играла молодежная сборная Китая, но как только увидели на трибунах лозунги с требованием независимости Тибета, проект свернули.

Остается повториться, что это жесткий Китай, а не податливая, как пластилин, Россия. Кстати, у нас в стране любопытно отреагировали на разрыв 564-миллионного контракта между китайским кабельным бродкастером и Английской премьер-лигой. Отдельные издания написали, что «АПЛ разорвала контракт». Путаница объекта с субъектом была сделана преднамеренно, это именно Поднебесная разорвала контракт, заключенный до 2022 года. Следующий разорванный контракт касается французской Лиги 1, кинутая испано-китайская компанией Mediapro, главным акционером которой является крупный китайский инвестиционный фонд Orient Securities Capital Investment Company Limited.

Китай неоднократно стремился внедрить свои команды, либо игроков в сильнейшие лиги, пример «Куньлунь» и КХЛ, а до этого были хоккейные чемпионаты Чехии, американские и канадские лиги. Фото: hcredstar.ru

Не сумев войти в Европу через Германию, китайцы попробовали сделать это через Португалию в сезоне 2016-2017 годов. Ничего удивительного, в этой стране к тому времени успело поиграть несколько десятков китайцев. Поэтому китайская фирма стала спонсором второй по статусу лиги, вписав в условия контракта то, что десять сильнейших в ней обязывались брать по одному футболисту из Поднебесной. Но и здесь, видимо, что-то пошло не так, поскольку даже корейцев в лиге выступало столько же — шестеро, причем без всяких контрактов.

Наиболее ответственно к договору отнеслась «Кова Пьедаде», которая нашла французского китайца, плюс двух местных. «Брага 2» закрыла обязательства за счет местного китайца Руи Ли, как и «Академика Коимбра», где он также числился в сезоне. Были еще по китайцу в «Авеш» и «Варзим». Большинство из перечисленных команд в десятку сильнейших не входили, половина из шести стажировавшихся китайцев сейчас не играет. Кто кого надул, китайцы, не став платить по контракту, или португальцы, не выполняя его условия, непонятно, но соглашение между странами больше не действует. Получается, что международные отношения в Поднебесной поддерживают только с КХЛ.

В том числе и потому, что во многом успешная китайская коса нашла на футбольный камень. Уже пять лет не могут выиграть Азиатскую Лигу чемпионов, причем спонсируя этот турнир («Газпром» и «Зенит», вы не одиноки в том, чтобы чужие мечты сбывались за ваши деньги). Страна приглашает лучших тренеров, но только Марчелло Липпи и Луис Фелипе Сколари добились ощутимых успехов, выигрывая (с Элкесоном в составе) Азиатскую Лигу чемпионов. Но со сборной не получилось ни у Хосе Антонио Камачо, ни у Липпи с Фабио Каннаваро.

Взаимоотношения наших народов неоднократно воспеты в песнях. В 1949 году пели «Русский с китайцем — братья навек», в 1969-м стали врагами, поскольку песни писались под впечатлением о боях за остров Даманский, отданный Михаилом Горбачевым Китаю в мае 1991 года. Похоже, сейчас пора писать новую песню, о бессмысленности обоюдных вложений в футбол.

А напоследок история, которая отличает нас от них. На Олимпиаде 2002 года произошла неприятная история, унижавшая российский спорт. Российскую пару фигуристов Елену Бережную и Антона Сихарулидзе заставили выйти на повторное награждение вместе с канадским дуэтом, которым также присудили золотые медали. Унижение было очевидным, в России им возмущались на самом высоком уровне, но фигуристы вышли на награждение, поскольку им предстояли туры по Америке с возможностью заработать. Китайская пара ничего не теряла от того, чтобы снова выйти на награждение бронзовыми медалями. Но они не участвовали в этом балагане, поскольку никак не зависели от американцев.

