Сборная России по футболу 6 июня проведет товарищеский матч против команды Нигерии

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Нигерии на стадионе «Лужники» 6 июня 2025 года. Об этом сообщили «RT на русском».

Это будет первая игра сборной на этом стадионе с сентября 2021 года, когда россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) в отборочном турнире к чемпионату мира.

На «Лужниках» сборная России сыграет 36-й матч в своей истории. Из предыдущих 35 игр россияне одержали 22 победы, 8 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После отстранения от международных турниров сборная России не потерпела ни одного поражения. В последних восьми матчах команда не пропустила ни одного гола, одержав уверенные победы над такими сборными, как Куба (8:0), Сербия (4:0) и Белоруссия (4:0).

После матча с Нигерией, 10 июня российская команда сыграет на выезде с белорусами.

Анастасия Фартыгина