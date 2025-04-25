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Игрока УНИКСа Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата

12:36, 25.04.2025
Игрока УНИКСа Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата
Фото: Мария Зверева

Игрока УНИКСа Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по мнению баскетболистов. Соответствующий опрос среди игроков Лиги провел «Спорт-Экспресс».

Маркос Найт, занявший первое место, набрал 140 баллов. Второе место досталось лучшему снайперу чемпионата Джеремайя Мартину из «Уралмаша» — 88 баллов. На третьей строчке рейтинга оказался защитник ЦСКА Мело Тримбл — 77 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году звание лучшего игрока досталось Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. Тогда он набрал 170 баллов.

Напомним, недавно УНИКС победил в Казани саратовский «Автодор» с разгромным счетом 99:70 в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. При этом команда Велимира Перасовича проигрывала гостям после стартовой четверти встречи. Казанцы сделали решающий отрыв в счете в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с разницей в 11 очков.

Галия Гарифуллина

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