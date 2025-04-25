Игрока УНИКСа Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата
Игрока УНИКСа Маркоса Найта признали лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по мнению баскетболистов. Соответствующий опрос среди игроков Лиги провел «Спорт-Экспресс».
Маркос Найт, занявший первое место, набрал 140 баллов. Второе место досталось лучшему снайперу чемпионата Джеремайя Мартину из «Уралмаша» — 88 баллов. На третьей строчке рейтинга оказался защитник ЦСКА Мело Тримбл — 77 баллов.
В 2024 году звание лучшего игрока досталось Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. Тогда он набрал 170 баллов.
Напомним, недавно УНИКС победил в Казани саратовский «Автодор» с разгромным счетом 99:70 в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. При этом команда Велимира Перасовича проигрывала гостям после стартовой четверти встречи. Казанцы сделали решающий отрыв в счете в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с разницей в 11 очков.
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