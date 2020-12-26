Это было неожиданно: Косецкая и Ризаев выбраны лучшими спортсменами Татарстана в 2020-м

Какой год, такая и премия

Накануне в Татарстане вручали премии за спортивные достижения в 2020-м — спортсменом и спортсменкой года были признаны Ирек Ризаев, представляющий дисциплину велоспорта BMX, и бадминтонистка Евгения Косецкая. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин с некоторым недоумением рассказывает об итогах церемонии.

«Курсы татарского сказываются…»



Спортивные итоги года подводились тремя днями ранее, когда министр спорта Татарстана Владимир Леонов общался с прессой перед тем как принять участие в товарищеском турнире по флорболу. Надо признать, это несколько странный вид спорта, выбранный вместо футбола или мини-футбола, в который привыкли соревноваться Минспорта, Дирекция спортивных проектов и спортивные журналисты Казани. Будем надеяться, что эксперимент увенчал и без того непростой год и в нем же и останется. Что касается самого разговора с журналистами, то он получился любопытным и плодотворным, начиная с того, что Леонов порадовал собравшихся прогрессом в изучении татарского языка.

«Хәерле иртә, хәерле көн, кадерле дуслар… Курсы сказываются», — объяснил начало своего спича на татарском языке Владимир Леонов и перешел к существу дела: «Уходящий, красивый с точки зрения цифр 2020 год, но его течение немного остановило нас в реализации планов и идей. С другой стороны все, что мы планировали, ничего не отменили, только перенесли. К сожалению, нам не удалось провести в этом году ни первые Игры СНГ, ни выполнить программу международных стартов, которые в основном касались водных видов спорта. Не от нас это зависело — той же осенью мы проводили огромное количество стартов национального уровня, все регламенты были отработаны, был постоянный контакт с Роспотребнадзором, также мы были готовы провести международные старты, но… У разных стран было разное эпидемиологическое состояние, не все могли прилететь, а потом уже находились и в разном тонусном состоянии. Получается, что международный год мы пропустили, но вернемся к нему уже в 2021 году. Самым главным переносом была летняя Олимпиада 2021 года, на участие в которой у нас уже было несколько железных кандидатов. Но сейчас надо говорить о том, что все вернулось к прежнему состоянию отбора, а потому сейчас мы можем говорить только о расширенном списке из 43 человек, которые будут бороться за попадание в олимпийский состав. Конкретнее об этих кандидатах можно будет говорить где-то к концу первого квартала 2021 года, когда будет готов календарный соревновательный план».

Владимир Леонов: «Уходящий, красивый с точки зрения цифр 2020 год, но его течение немного остановило нас в реализации планов и идей». Фото: tatarstan.ru

Все, в принципе, так, кроме того, что чемпионаты Европы по хоккею на траве для участников до 18 лет (девушки и юноши) у нас все-таки отменили, а не перенесли. Эта игра слов — перенесли/отменили — на первый взгляд, ничего не решает, и ею с успехом пользуются даже в МОК и ФИФА. МОК перенес юношескую Олимпиаду 2022 года на 2026-й, ФИФА только что перенесла чемпионаты мира среди юниоров (до 17 лет) и молодежных команд (до 19 лет) с 2021-го на 2023-й. Не исключено, что юниорские чемпионаты Европы по хоккею на траве все же состоятся в Казани, но для потенциальных участников это настоящая отмена, поскольку в будущем они не смогут состязаться из-за возрастного ограничения. Это еще Алла Пугачева пела «Куда уходит детство?», а «Сливки» осовременили эту музыкальную композицию, в которой есть слова: «И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать. Но не я…»

«Есть запрос на строительство бассейнов»



— У нас в этом году, году 100-летия образования ТАССР, получилось, что впервые было построено такое количество объектов со времен Универсиады 2013 года. И сейчас Татарстан входит в российский топ-3 по количеству спортивных сооружений, — констатировал Леонов. Уточнив, что тогда строительство и реконструкции были сконцентрированы в Казани, как столице Универсиады. А в этом году, помимо Казани, было уделено большое внимание и другим городам республики. Хотя и в столице региона строительство не прекращалось, о чем говорят хотя бы два манежа, футбольный и футбольно-регбийный, единственный в стране. Сейчас регбийный клуб «Стрела» один из лучших в стране, и на него делается большая ставка.

Если говорить о планах на следующий год, то Леонов отметил, что «есть запрос на строительство плавательных бассейнов, конкретно в Васильево, Осиново, Набережных Челнах и Нижнекамске. Для того же Нижнекамска сейчас требуется не 25-метровый, а полноценный бассейн с 50-метровой чашей. Сейчас мы ведем переговоры с группой компаний «ТАИФ», находясь в рамках предпроектной работы. Может быть, для основы возьмем проект шикарного бассейна «Мирас» в Альметьевске.

Что касается наших спортивных команд, то много копий было сломано вокруг КХЛ. Радуют наши волейболисты, только что девушки привезли Кубок России вдобавок к завоеванному ранее золоту чемпионата России. Традиционно чемпионами в 18-й раз стали летние хоккеисты. Ватерполисты выиграли после долгого перерыва, команда очень достойная, собраны очень хорошие ребята. Последний выезд в Лигу Европы, когда мы обыграли сербов, доказал это, и я думаю, что у команды очень хорошая перспектива, в том числе перспектива роста, поскольку наша школа одна из лучших в стране.

Леонов отметил, что «есть запрос на строительство плавательных бассейнов, конкретно в Васильево, Осиново, Набережных Челнах и Нижнекамске. Фото: sportgyms.ru

Если говорить о личных видах спорта, то у нас прошел чемпионат России по плаванию. Да, там были представлены не все наши сборники, двое из них в это время участвовали на стартах профессиональной лиги, но три золота выиграл спинист Григорий Тарасевич. Может быть, была не такая большая конкуренция, поскольку не присутствовали все сильнейшие, но это в любом случае чемпионат России».

Три золотые медали Тарасевича действительно требуют уточнения, поскольку были завоеваны в отсутствие двух лидеров мирового плавания на спине Евгения Рылова и Климента Колесникова. Если бы Олимпиада состоялась в 2020-м, Тарасевич, скорее всего, точно был бы в олимпийском составе, поскольку Колесников испытывал очевидные проблемы с плечом и мог пропустить одну из двух дистанций: 100 или 200 метров. 2020-й год наверняка позволил ему решить проблемы со здоровьем, а потому Тарасевичу перед Токио-2021 остается надеяться на другие обстоятельства. И Рылов, и Колесников успешно пробуют себя в вольном стиле. Даже с учетом того, что там есть ветеран Владимир Морозов и новый лидер Владислав Гринев, Рылов и Колесников стартовали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, ставшей серебряной на ЧМ-2019. Если они решат увеличить свой соревновательный диапазон, то у Тарасевича появляется шанс, тем более что есть еще комбинированная эстафета, да еще и утренние заплывы в ней.

Казань замахнулась на юниорский чемпионат мира



Но в данном случае многое писано вилами на воде… Как и то, каким ожидается предстоящий сезон, где ФИНА и ЛЕН, тут уже без всякого двойного дна, перенесли все соревнования, тем самым затруднив его до предела. ЛЕН передвинула предолимпиийский чемпионат Европы, ФИНА — постолимпийский чемпионат мира на короткой воде. Плюс, собственно, Олимпиада, летняя Универсиада, сроки которой, в отличие от зимней, пока не переносили, плюс запланированный в Казани 2-7 ноября чемпионат Европы на короткой воде.

В графике пловца высокого класса обычно три старта в год, включая национальный чемпионат. Поэтому многие пропускают предолимпийские чемпионаты Европы, либо постолимпийскую «короткую воду». Тут же пять международных стартов, включая Олимпиаду, и многообразие от ФИНА в виде этапов Кубка мира, на проведение которых также претендует Казань, и профессиональная лига плавания, которая следующем году планирует проводить свой третий сезон. Поэтому ваш корреспондент спросил у Леонова, каким он представляет себе 2021 год, весь забитый стартами, абсолютно весь.

Три золотые медали Тарасевича действительно требуют уточнения, поскольку были завоеваны в отсутствие двух лидеров мирового плавания на спине Евгения Рылова и Климента Колесникова. Фото: vk.com/fcpsr_ru

— Да, там сложная ситуация, — согласился министр спорта. — Этот сезон показателен тем, что ЛЕН и ФИНА переносили свои турниры, а профессиональная лига все провела, зачастую с участием большой обоймы российских спортсменов. Но там все понятно, коммерческие старты, некая экономика, а ЛЕН и ФИНА — спортивная составляющая, и все понимают, что для пловцов основной старт — это Олимпиада. Открою еще секрет, что мы ведем переговоры о проведении первенства мира в конце августа, буквально сразу после окончания летней Универсиады. Это еще история, связанная с предстоящим в 2025 году чемпионатом мира в Казани. На который лучшие из участников этого юниорского ЧМ и приедут. Но пока это все в плане переговоров.

По Ришату Гилязутдинову нет вопросов



Фундаментально рассказав о годе прошедшем, Леонов, само собой, не стал раскрывать, кто будет признан лучшим спортсменом года в Татарстане, хотя для нашего издания все казалось очевидным.

Да и сам Леонов отмечал успех спортсменки, которая в единственном числе одержала международную победу: «Света Липатова выиграла золото Кубка мира. Специалисты сказали, что подобный успех был 43 года назад. Она большой молодец — были травмы, сбои, психологически было непросто, но сейчас она лидер сборной. И будем надеяться, что ей удастся побороться, во всех смыслах этого слова, за олимпийские медали, — констатировал министр спорта.

Подскажем и ему, и специалистам, что 43 года назад «подобный успех» был у уроженца ТАССР Анатолия Бозина, выигравшего чемпионат Европы 1977 года по классической борьбе (заметим в скобках, что женская борьба в те времена просто не культивировалась). Однако лучшей спортсменкой была признана бадминтонистка Евгения Косецкая.

— Косецкая взяла пальму первенства на чемпионате и Кубке страны. Говорить о завоевании каких-то олимпийских медалей в бадминтоне для нас сложно, но сам факт нахождения в сборной... И, чем черт не шутит, она тренируется, у нее большие амбиции. В этом сезоне она молодец, — резюмировал Леонов.

Хотя у Татарстана еще было серебро чемпионата Европы, завоеванное другой Евгенией, а именно фигуристкой Тарасовой, которая, кстати, прямо сейчас в паре с Владимиром Морозовым лидирует на чемпионате страны.

Света Липатова выиграла золото Кубка мира. Фото: minsport.tatarstan.ru

У мужчин выбор мог пасть, например, на Раиля Нургалиева, двукратного чемпиона мира нынешнего года по борьбе кореш и борьбе на поясах. Кроме того, Владислав Артемьев стал чемпионом Онлайн-Олимпиады по шахматам. Но выбор загадочных экспертов из Минспорта пал на Ирека Ризаева.

— Не могу не сказать о столь светлом парне, как Ирек Ризаев. Во многом благодаря его результатам в Казани появился Экстрим-парк, где в этом году состоялись Urban Games, и на следующий год мы планируем повторить проведение этих соревнований. Он выиграл чемпионат страны, входит в состав сборной и является кандидатом на поездку в Токио-2021, — такова характеристика Леонова на лидера уходящего года.

Про одну «чем черт не шутит», другой — «светлый парень», ну если это тоже были критерии выбора «Лучшего спортсмена года», то будем принимать его как данность. Можно, наверное, даже чемпионаты теперь не выигрывать — чего, кстати, не было у Валентины Апельганец, ставшей «Лучшим тренером-женщиной». Под руководством Валентины Андреевны наша команда по хоккею на траве стала двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и первым обладателем Суперкубка России, говорится в резюме премии. Все правда, но не актуальная, поскольку в этом году команда заняла третье место в чемпионате после золота 2019-го.

К счастью, лучшим тренером года был признан тот, кто добился наибольших успехов, более того, добился прогресса по сравнению с прошлым сезоном: Ришат Гилязутдинов выиграл с волейболистками звание чемпиона России и Кубок страны.

Лучшим тренером года был признан тот, кто добился наибольших успехов, более того, добился прогресса по сравнению с прошлым сезоном: Ришат Гилязутдинов выиграл с волейболистками звание чемпиона России и Кубок страны. Фото: tatarstan.ru

Кто же тогда «Лучшая команда Татарстана-2020»? А это «КАМАЗ-Мастер». То есть волейболистки выиграли все что можно, и за это логично наградили их тренера, но почему-то не отметили команду. В этот момент адекватность покинула здание Поволжской академии спорта, где проходила церемония, и побрела куда-то в сторону Архангельского кладбища. Возможно, ее оживит следующий год, если, конечно, вместо лауреатов Олимпиады в Токио нам не предложат чествование триумфаторов Игр СНГ.

