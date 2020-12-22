Наши скромные победы: Медведев, Кулижников, фигуристы и казанские волейболистки

Итоги 2020-го в российском и татарстанском спорте

Тихо радоваться и много стенать и скорбеть — вот что остается спортивным болельщикам при воспоминаниях о 20-м годе 21-го века, первом из «ковидных». Подробности — в материале «Реального времени».

Скупые российские победы. Весь список

В уходящем году российский спорт опустился на 100 с лишним лет назад, когда во времена царской России эта отрасль развивалась не благодаря, а вопреки. Когда было несколько энтузиастов спорта — князья Белосельские-Белозерские (старший брат — первый русский владелец футбольной команды, младший — участник Олимпиады в парусном спорте), граф Родзянко (участник Олимпиады в конном спорте), граф Сумароков-Эльстон (тоже в теннисе). Всего на двух Олимпиадах атлеты дореволюционной России завоевали восемь медалей (1+4+3), и вот к этому результату спортсмены России современной стремительно приблизились в 2020-м.

Прежде всего это выигрыш Даниилом Медведевым итогового турнира теннисистов-профессионалов с локальными победами над Новаком Джоковичем из Сербии, Рафой Надалем из Испании и австрийцем Домиником Тимом. К счастью, ни к становлению юного Даниила, ни к нынешней подготовке теннисиста Медведева, а также еще одного участника итогового турнира ATP Андрея Рублева, спортивные чиновники не имеют никакого отношения. Даже в плане освещения конкретно итогового турнира восьми, что наверняка можно счесть за благо. Чем меньше нынешние чиновники от спорта лезут в спорт, тем лучше (доказано пятилетней историей перманентного коматоза отечественной легкой атлетики).

Даниил Медведев выиграл итоговый турнир теннисистов-профессионалов. Фото: stoneforest.ru

Далее. Пять побед конькобежца Павла Кулижникова по итогам чемпионата мира (два золота) и чемпионата Европы (три награды). Успев стартовать еще до наступления пандемии, Павел собрал целую коллекцию наград, что дало ему возможность стать «Лучшим спортсменом России — 2020» по версии Минспорта РФ.

Тотальная победа российских фигуристов на чемпионате Европы, единственном международном старте уходящего года в ФК. В кои-то веки мы победили среди мужчин (Дмитрий Алиев) и одержали сенсационную победу в танцевальных дуэтах (Виктория Синицына и Никита Кацалапов), прибавив к ним ожидаемые викторию у девушек (Алена Косторная) и триумф новых лидеров российского парного катания Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Всего на ЧЕ россиянами было завоевано 10 медалей из 12 возможных.

Международная федерация велосипедного спорта умудрилась провести все запланированные соревнования из «линейки». Благодаря этому в числе лауреатов года наконец-то можно назвать наших мастеров шоссе и трека. На чемпионате Европы по велотреку сборная России завоевала 5 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых, среди лидеров команды — Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, Дарья Шмелева.

На чемпионате Европы по велотреку сборная России завоевала 5 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых. Фото: Dario Belingheri / Bettini photo / UEC / cuppersport.ru

Незаметные достижения российских дзюдоистов на чемпионате Европы в Праге. В конце ноября при абсолютном игноре ведущих спортивных СМИ страны наши борцы завоевали семь медалей. Золото у Роберта Мшвидобадзе, Михаила Игольникова и Тамерлана Башаева, серебро завоевали Яго Абуладзе, Арман Адамян и Инал Тасоев, бронза у Мадины Таймазовой.

Достижения Татарстана

Ковидные ограничения серьезно повлияли на успехи спортсменов Татарстана. Тем не менее стоит заметить, что представители татарстанского спорта отличались во всех стартах, в которых участвовали.

Наша парница Евгения Тарасова вместе с москвичом Владимиром Морозовым стала серебряным призером чемпионата Европы, плюс Диана Мухаметзянова с другим москвичом Ильей Мироновым заняла второе место на юношеской Олимпиаде-2020. Также отличились воспитанницы казанской школы фигурного катания, а именно Камила Валиева (золото в одиночке) и Юлия Артемьева (бронза в парном катании) по итогам юниорского чемпионата мира и Алина Бутаева в составе сборной Грузии, завоевавшая (вместе с Лукой Берулава) бронзу на Юношеской Олимпиаде.

Светлана Липатова стала обладательницей Кубка мира. Фото: minsport.tatarstan.ru

Борчиха Светлана Липатова стала обладательницей Кубка мира, выиграв на исходе года соревнования в Сербии. Любопытно, что по поводу их проведения была следующая трактовка: «Поскольку не состоялись соревнования на Олимпиаде, решено было провести чемпионат мира, который затем заменили на Кубок мира». Дело в том, что в олимпийские годы проводится чемпионат мира только в неолимпийских категориях, а тут решено было задействовать всех.

Казанский шахматист Владислав Артемьев стал победителем достаточно странного турнира под названием «Онлайн-олимпиада», возникшего в качестве некой замены олимпиады реальной, которую вынужденно перенесли на 2021 год. В мужских соревнованиях сборные России и Индии были награждены золотыми медалями.

Тут следует особо отметить усилия российской шахматной федерации, которая стремится оставить свой вид в рамках спортивного состязания, а не перевести его в область киберспорта. В этом году были проведены командные чемпионаты России среди мужских и женских команд, плюс Суперфинал чемпионата страны, по итогам которого Артемьев поделил 5—6-е места, а Алиса Галлямова — 7—8-е среди женщин. Да, последний старт был омрачен потерей одного из участников Михаила Антипова, который выбыл после шестого тура из-за положительного теста на ковид.

В этом году были проведены командные чемпионаты России среди мужских и женских команд, плюс Суперфинал чемпионата страны, по итогам которого Артемьев поделил 5—6-е места, а Алиса Галлямова — 7—8-е среди женщин. Фото: imagesait.ru

Но даже этот факт не омрачает итогов года, если сравнивать его с нынешним состоянием шахматных турниров в мире, которые уходят в онлайн. Именно в интернет-пространстве в конце года разыгрывали свои чемпионаты юниоры (в возрасте от 10 до 18 лет), а также соревновались участники чемпионата Европы, где завершилась только первая отборочная часть. Финальная назначена на сентябрь 2021 года, а до этого времени его участников будут проверять на факт отсутствия читерства (шахматного варианта допинга).

Также для сравнения: в сентябре Испания решила провести национальный чемпионат по шахматам. В отличие от России, там не разменивались на Высшую лигу и Суперлигу, собрав 151 участника — практически всех зарегистрировавшихся, которые начали турнир по швейцарской системе. В итоге ровно 50 из них не добрались до финишного, девятого тура, заболев сами и заражая соперников.

Успехи татарстанских юниоров можно объединить в один большой абзац. Хоккеисты Татарстана выступали на молодежном чемпионате мира и остановились в шаге от золотых медалей — это вратарь Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев, форвард Дмитрий Воронков из «Ак Барса», нападающий Максим Грошев из нижнекамского «Нефтехимика». Был еще Александр Хованов, воспитанник «Ак Барса», сейчас выступающий за казанский клуб, но на тот момент игравший в юниорской команде за океаном.

Следующий успех остался практически незамеченных в мартовских буднях 2020-го, но дальнейшие события года заставляют напомнить и «подсветить» выступления татарстанских лыжников на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет. Одним из его героев стал Сергей Ардашев, выигравший первое место в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км и финишировавший вторым в масс-старте на 30 км. В смешанной эстафете 4х5 километров серебряные медали у Ардашева, Дениса Филимонова и Христины Мацокиной. Мацокина, будучи одним из сильнейших спринтеров России, по ходу сезона уже переместилась в основной состав сборной страны.

Сергей Ардашев выиграл первое место в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км и финишировал вторым в масс-старте на 30 км. Фото: skisport.ru

Лыжный спорт выстроен так, что одна часть спортсменов задействована на международной арене, а другая, назовем ее резервом, бьется на внутренней. И на внутренней арене Татарстан также был впереди России всей, выиграв общекомандные чемпионат и Кубок России, только уже усилиями других лыжников.

Наконец, две татарстанских теннисистки успешно выступили на юниорском «Ролан Гаррос»: Мария Бондаренко дошла до финала парного разряда, а Полина Кудерметова остановилась на стадии полуфинала среди одиночниц.

И на сладкое три победы казанских команд по итогам чемпионатов страны. Они были зафиксированы федерациями водного поло («Синтез»), волейбола (женская волейбольная команда «Динамо-Казань») и травяного хоккея (мужская хоккейная команда — тоже «Динамо-Казань»). У девушек была очень перспективная позиция в Еврокубке, который также не удалось доиграть, но там медалей по итогам части сыгранных матчей не раздавали. И уже в минувшее воскресенье 20 декабря волейболистки уже под новым названием «Динамо-Ак Барс» стали обладательницами Кубка страны.