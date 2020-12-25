Новогодние каникулы в Кукморе: президентская горнолыжка и валенки для счастья
Путешествие на север Татарстана познакомит с еще одним местным горнолыжным комплексом, местными лакомствами и историей района
Поехать на новогодние каникулы за границу получится далеко не у всех, да и в пределах России путешествовать небезопасно с учетом пандемии коронавируса. В то же время у казанцев и татарстанцев незаслуженно обделена вниманием собственная малая родина, где тоже есть чему подивиться и есть возможность хорошо отдохнуть. По такому случаю Госкомитет по туризму Татарстана предлагает отправиться в увлекательную поездку с 3 по 10 января в Кукмор в рамках программы «1000 и 1 удовольствие за выходные».
Самый северный район Татарстана
Программа «1000 и 1 удовольствие за выходные» должна была завершиться вместе с 2020 годом, но ее решили продлить до будущего лета. Только за минувшие июнь — август туристы совершили 500 поездок в рамках программы. В новогодние праздники маршруты расширились, к ним добавились еще шесть районов Татарстана, в том числе и самый северный — Кукморский.
Поездка в Кукмор предполагает 2 дня и одну ночь. Цена на одного взрослого — 3 тысячи рублей, маленький ребенок, разумеется, поедет с родителями бесплатно, на подростков цена будет также невысокой. В стандартную программу включены проживание в местной гостинице «Заря» с завтраком, два обеда в кафе рядом с отелем «Седой граф» и две экскурсии. К слову, экскурсий может быть значительно больше, но они оплачиваются дополнительно.
Первая горнолыжка семьи Миннихановых
Кукмор, как известно, славится своими валенками и посудой. Однако мало кто знает, что здесь есть свой горнолыжный комплекс «Медная гора». Вообще, знаменитая пословица «Тут гора, там гора, а посередине Кукмора» себя оправдывает. Ее взяли на вооружение и местные спортсмены-горнолыжники.
Хозяйка «Медной горы», тренер детской спортшколы по горным лыжам и фристайлу Диляра Ибятова, рассказала, что именно здесь, на Кукморских горах, в 1989 году начинали заниматься горными лыжами три брата Миннихановых. С тех пор Рустам Минниханов поддерживает местных горнолыжников. В будущем году, например, комплекс будет оснащен двумя снежными пушками и новым подъемником.
Особенность кукморской горнолыжки — инструкторами здесь работают профессиональные спортсмены, чемпионы международных соревнований. В 2018 году представители Федерации горнолыжного спорта и фристайла России инспектировали трассы «Медной горы» в течение четырех часов. Эксперты, строившие и принимавшие лыжные спуски к Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Красноярске, высоко оценили качество и возможности местных трасс. Было отмечено, что Кукмор вполне может принять всероссийские соревнования по этим зимним видам спорта.
На территории комплекса четыре трассы разных уровней сложности: одна «зеленая», учебная, две «красных» и один спуск для любителей «золотой середины». Есть тюбинговые спуски — любители «ватрушек» катаются отдельно от лыжников и сноубордистов. Имеются «прицепные» (без сидений) подъемники, одна трасса освещена ночью. Работают два гостевых дома — на 6 и 16 человек, кафе, пункт проката.
Есть опытные инструкторы, причем для ребенка можно пригласить отдельного тренера. Вишенка на торте — горнолыжные костюмы, которые шьет местная фабрика. Казанцы уже устраивают за ними шоп-туры в фирменный магазин рядом с производством в центре города.
Кукморское гостеприимство
Интересно, что статус города Кукмор обрел только три года назад. Здесь все по-прежнему небольшое — расстояния, невысокие дома… Но вот что здесь действительно большое — знаменитое кукморское гостеприимство. Жители по-настоящему гордятся своими достижениями и с радостью знакомят приезжих с ними. В программу «1000 и 1 удовольствие на выходные» входит пешеходная прогулка по городу, во время которой можно увидеть старинный особняк — дом братьев Комаровых, можно сказать, родоначальников местного валяльного производства. Двухэтажный дом только недавно был расселен. Пока он стоит полуразрушенным и заколоченным, но совсем скоро за его восстановление возьмется местный бизнесмен-меценат. Ожидается, что после ремонта здесь расположится отель, кафе и картинная галерея.
Если же вы заглянули в кафе или столовую, будьте уверены, что уйти, не перепробовав все блюда, приготовленные по-домашнему, свежие и гарантированно без химии, вам просто не удастся.
Посуда — дело мужское
Кукморский район славится своими ремеслами. Именно поэтому промышленный туризм будет процветать именно здесь. Гостям настоятельно рекомендуют посетить «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» и «Кукморский завод металлопосуды». Правда, побывать на производстве валенок в праздники не получится — мастерицы-валяльщицы тоже уходят на каникулы.
Зато производство посуды не останавливается ни на минуту. Работа здесь идет посменно и круглосуточно. Сегодня здесь трудятся более 1300 человек, причем это не только местные жители, но и приезжие из соседних регионов — Вятских Полян, Удмуртии и Кировской области. Работа здесь тяжелая, зато и зарплата у людей достойная. На трудоустройство здесь очередь, уверяют местные.
Во время экскурсии по заводу можно увидеть работу всех цехов — литейного, сварочного, токарного, покрасочного, лазерной резки по металлу, а в конце — отдел технического контроля и пункт сборки. Кстати, женщин можно увидеть только здесь, весь остальной труд — исключительно на сильных плечах мужчин. Важно соблюдать технику безопасности — перед входом в цеха вам выдадут каску и светоотражательный жилет, дети до 12 лет не допускаются, запрещена здесь и фото- и видеосъемка. «Реальному времени» удалось, с разрешения руководства завода, эксклюзивно запечатлеть все этапы производства знаменитых кукморских сковородок, казанов и другой кухонной утвари.
Ударим валенком по бездорожью
Но главный бренд Кукмора, конечно, валенки. Без этой продукции отсюда мало кто уезжает. Ассортимент фирменного магазина включает 362 вида валенок из 100-процентной овечьей шерсти, 150 видов войлочной обуви и 20 видов самого войлока. Интересно, что валенки можно выбрать с галошами или на полимерной основе — с такой подошвой слякоть и грязь под ногами этой теплой, но нежной обуви не страшны.
— Если валенки мы катаем из шерсти, то обувь создаем из войлока, который сами же и производим. Есть у нас также одеяла, банные комплекты, жилеты. Над созданием моделей обуви работают наши модельеры в экспериментальном цехе — так, например, создаются сапоги с включением кожаных узоров или с отделкой спилок-велюр. Это такая натуральная ткань с очень плотной велюровой поверхностью. По индивидуальным заказам тоже работаем, но не во время сезона. Сейчас как раз он и наступил — всем нужны валенки. Мы, кстати, в большом количестве выпускаем и ставшие модными валеши — невысокие расписные валенки, — сообщила «Реальному времени» сотрудник отдела сбыта Гульнара Нурмухаметова.
Отметим, что валенки с хорошей скидкой можно приобрести летом — для тех, кто привык готовить сани вовремя.
Двери по размеру обуви
Краеведческий музей Кукморского района, который до революции был частью Мамадышского уезда, располагается в здании фабрики братьев Родигиных. Дом 1870 года постройки признан архитектурным памятником республиканского значения.
Он интересен не только внешними барельефами, украшающими оконные проемы, входные группы, но и большим количеством входных дверей. За обувью приходило много купцов, все со своими запросами, поэтому за каждой дверью хранили нужный им товар. Допустим, приезжал скупщик за валенками определенной величины — ему открывали помещение, где хранилась обувь требуемого размера. Нужен 39-й? Добро пожаловать во второй вход слева. Желаете валенки 35-го размера? Прошу в крайний справа вход.
Сегодня в музее хранится множество раритетов. Это и останки мамонтов, и предметы обихода времен Золотой Орды. Множество приспособлений для мастеров-ремесленников, женские костюмы и украшения народов, проживающих на территории района, личные вещи погибших на Великой Отечественной войне земляков, есть и родословное древо Чингиза Айтматова (считается, что родственники писателя по материнской линии родом отсюда, — прим. ред.). Есть здесь и предметы быта купцов Родигиных, их фотографии и мебель. Однако связь с потомками известной семьи давно утеряна. Есть данные, что кого-то из Комаровых нашли в Нижнем Новгороде, а внуки Родигиных эмигрировали в США.
Электричкой на праздник Валенка
Много чего можно посмотреть в Кукморском районе. Гурманам придется по вкусу местный лимонад и фирменный элеш из полбы и картофеля, цветочный мед, казылык или хлеб «Чемпион». Любители старины могут посетить Петропавловскую церковь с чудодейственными иконами, освященными на Кипре. Рядом, в селе Большой Кукмор, можно увидеть пласты песчаных пород или напиться из целебного родника «Куз чишмэсе» в селе Ятмас Дусаево.
Стоит отметить, что добраться до всех достопримечательностей Кукмора могут и «безлошадные» туристы. Из Казани несколько раз в день сюда приходит электричка, правда время в пути составит около трех часов.
Сойдя на станции «Братья Комаровы», оказываешься буквально в центре города. В шаговой доступности — магазины, Комсомольская площадь, на которой проводится, в частности, фестиваль-ярмарка народных промыслов «Кукморские валенки». В наступающем году праздник состоится 5 января. Рядом — отель, фирменный магазин местных валенок и всего в 10 минутах ходьбы горнолыжный комплекс.
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