Новогодние каникулы в Кукморе: президентская горнолыжка и валенки для счастья

Путешествие на север Татарстана познакомит с еще одним местным горнолыжным комплексом, местными лакомствами и историей района

Фото: Илья Репин

Поехать на новогодние каникулы за границу получится далеко не у всех, да и в пределах России путешествовать небезопасно с учетом пандемии коронавируса. В то же время у казанцев и татарстанцев незаслуженно обделена вниманием собственная малая родина, где тоже есть чему подивиться и есть возможность хорошо отдохнуть. По такому случаю Госкомитет по туризму Татарстана предлагает отправиться в увлекательную поездку с 3 по 10 января в Кукмор в рамках программы «1000 и 1 удовольствие за выходные».

Самый северный район Татарстана

Программа «1000 и 1 удовольствие за выходные» должна была завершиться вместе с 2020 годом, но ее решили продлить до будущего лета. Только за минувшие июнь — август туристы совершили 500 поездок в рамках программы. В новогодние праздники маршруты расширились, к ним добавились еще шесть районов Татарстана, в том числе и самый северный — Кукморский.

Поездка в Кукмор предполагает 2 дня и одну ночь. Цена на одного взрослого — 3 тысячи рублей, маленький ребенок, разумеется, поедет с родителями бесплатно, на подростков цена будет также невысокой. В стандартную программу включены проживание в местной гостинице «Заря» с завтраком, два обеда в кафе рядом с отелем «Седой граф» и две экскурсии. К слову, экскурсий может быть значительно больше, но они оплачиваются дополнительно.

В Кукморе есть свой горнолыжный комплекс «Медная гора»

Первая горнолыжка семьи Миннихановых

Кукмор, как известно, славится своими валенками и посудой. Однако мало кто знает, что здесь есть свой горнолыжный комплекс «Медная гора». Вообще, знаменитая пословица «Тут гора, там гора, а посередине Кукмора» себя оправдывает. Ее взяли на вооружение и местные спортсмены-горнолыжники.

Хозяйка «Медной горы», тренер детской спортшколы по горным лыжам и фристайлу Диляра Ибятова, рассказала, что именно здесь, на Кукморских горах, в 1989 году начинали заниматься горными лыжами три брата Миннихановых. С тех пор Рустам Минниханов поддерживает местных горнолыжников. В будущем году, например, комплекс будет оснащен двумя снежными пушками и новым подъемником.



В будущем году комплекс будет оснащен двумя снежными пушками и новым подъемником

Особенность кукморской горнолыжки — инструкторами здесь работают профессиональные спортсмены, чемпионы международных соревнований. В 2018 году представители Федерации горнолыжного спорта и фристайла России инспектировали трассы «Медной горы» в течение четырех часов. Эксперты, строившие и принимавшие лыжные спуски к Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Красноярске, высоко оценили качество и возможности местных трасс. Было отмечено, что Кукмор вполне может принять всероссийские соревнования по этим зимним видам спорта.

На территории комплекса четыре трассы разных уровней сложности: одна «зеленая», учебная, две «красных» и один спуск для любителей «золотой середины». Есть тюбинговые спуски — любители «ватрушек» катаются отдельно от лыжников и сноубордистов. Имеются «прицепные» (без сидений) подъемники, одна трасса освещена ночью. Работают два гостевых дома — на 6 и 16 человек, кафе, пункт проката.

Есть опытные инструкторы, причем для ребенка можно пригласить отдельного тренера. Вишенка на торте — горнолыжные костюмы, которые шьет местная фабрика. Казанцы уже устраивают за ними шоп-туры в фирменный магазин рядом с производством в центре города.

На территории комплекса — четыре трассы разных уровней сложности, есть и тюбинговые спуски

Кукморское гостеприимство

Интересно, что статус города Кукмор обрел только три года назад. Здесь все по-прежнему небольшое — расстояния, невысокие дома… Но вот что здесь действительно большое — знаменитое кукморское гостеприимство. Жители по-настоящему гордятся своими достижениями и с радостью знакомят приезжих с ними. В программу «1000 и 1 удовольствие на выходные» входит пешеходная прогулка по городу, во время которой можно увидеть старинный особняк — дом братьев Комаровых, можно сказать, родоначальников местного валяльного производства. Двухэтажный дом только недавно был расселен. Пока он стоит полуразрушенным и заколоченным, но совсем скоро за его восстановление возьмется местный бизнесмен-меценат. Ожидается, что после ремонта здесь расположится отель, кафе и картинная галерея.

Если же вы заглянули в кафе или столовую, будьте уверены, что уйти, не перепробовав все блюда, приготовленные по-домашнему, свежие и гарантированно без химии, вам просто не удастся.

Статус города Кукмор обрел только три года назад

Посуда — дело мужское

Кукморский район славится своими ремеслами. Именно поэтому промышленный туризм будет процветать именно здесь. Гостям настоятельно рекомендуют посетить «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» и «Кукморский завод металлопосуды». Правда, побывать на производстве валенок в праздники не получится — мастерицы-валяльщицы тоже уходят на каникулы.



Зато производство посуды не останавливается ни на минуту. Работа здесь идет посменно и круглосуточно. Сегодня здесь трудятся более 1300 человек, причем это не только местные жители, но и приезжие из соседних регионов — Вятских Полян, Удмуртии и Кировской области. Работа здесь тяжелая, зато и зарплата у людей достойная. На трудоустройство здесь очередь, уверяют местные.

Во время экскурсии по заводу можно увидеть работу всех цехов — литейного, сварочного, токарного, покрасочного, лазерной резки по металлу, а в конце — отдел технического контроля и пункт сборки. Кстати, женщин можно увидеть только здесь, весь остальной труд — исключительно на сильных плечах мужчин. Важно соблюдать технику безопасности — перед входом в цеха вам выдадут каску и светоотражательный жилет, дети до 12 лет не допускаются, запрещена здесь и фото- и видеосъемка. «Реальному времени» удалось, с разрешения руководства завода, эксклюзивно запечатлеть все этапы производства знаменитых кукморских сковородок, казанов и другой кухонной утвари.

Производство посуды не останавливается ни на минуту. Работа здесь идет посменно и круглосуточно

Ударим валенком по бездорожью

Но главный бренд Кукмора, конечно, валенки. Без этой продукции отсюда мало кто уезжает. Ассортимент фирменного магазина включает 362 вида валенок из 100-процентной овечьей шерсти, 150 видов войлочной обуви и 20 видов самого войлока. Интересно, что валенки можно выбрать с галошами или на полимерной основе — ­ с такой подошвой слякоть и грязь под ногами этой теплой, но нежной обуви не страшны.

— Если валенки мы катаем из шерсти, то обувь создаем из войлока, который сами же и производим. Есть у нас также одеяла, банные комплекты, жилеты. Над созданием моделей обуви работают наши модельеры в экспериментальном цехе — так, например, создаются сапоги с включением кожаных узоров или с отделкой спилок-велюр. Это такая натуральная ткань с очень плотной велюровой поверхностью. По индивидуальным заказам тоже работаем, но не во время сезона. Сейчас как раз он и наступил — всем нужны валенки. Мы, кстати, в большом количестве выпускаем и ставшие модными валеши — невысокие расписные валенки, — сообщила «Реальному времени» сотрудник отдела сбыта Гульнара Нурмухаметова.

Отметим, что валенки с хорошей скидкой можно приобрести летом — для тех, кто привык готовить сани вовремя.

Ассортимент фирменного магазина включает 362 вида валенок из 100-процентной овечьей шерсти, 150 видов войлочной обуви и 20 видов самого войлока

Двери по размеру обуви



Краеведческий музей Кукморского района, который до революции был частью Мамадышского уезда, располагается в здании фабрики братьев Родигиных. Дом 1870 года постройки признан архитектурным памятником республиканского значения.

Он интересен не только внешними барельефами, украшающими оконные проемы, входные группы, но и большим количеством входных дверей. За обувью приходило много купцов, все со своими запросами, поэтому за каждой дверью хранили нужный им товар. Допустим, приезжал скупщик за валенками определенной величины — ему открывали помещение, где хранилась обувь требуемого размера. Нужен 39-й? Добро пожаловать во второй вход слева. Желаете валенки 35-го размера? Прошу в крайний справа вход.

Сегодня в музее хранится множество раритетов. Это и останки мамонтов, и предметы обихода времен Золотой Орды. Множество приспособлений для мастеров-ремесленников, женские костюмы и украшения народов, проживающих на территории района, личные вещи погибших на Великой Отечественной войне земляков, есть и родословное древо Чингиза Айтматова (считается, что родственники писателя по материнской линии родом отсюда, — прим. ред.). Есть здесь и предметы быта купцов Родигиных, их фотографии и мебель. Однако связь с потомками известной семьи давно утеряна. Есть данные, что кого-то из Комаровых нашли в Нижнем Новгороде, а внуки Родигиных эмигрировали в США.

Есть здесь и предметы быта купцов Родигиных, их фотографии и мебель. Однако связь с потомками известной семьи давно утеряна

Электричкой на праздник Валенка

Много чего можно посмотреть в Кукморском районе. Гурманам придется по вкусу местный лимонад и фирменный элеш из полбы и картофеля, цветочный мед, казылык или хлеб «Чемпион». Любители старины могут посетить Петропавловскую церковь с чудодейственными иконами, освященными на Кипре. Рядом, в селе Большой Кукмор, можно увидеть пласты песчаных пород или напиться из целебного родника «Куз чишмэсе» в селе Ятмас Дусаево.

Стоит отметить, что добраться до всех достопримечательностей Кукмора могут и «безлошадные» туристы. Из Казани несколько раз в день сюда приходит электричка, правда время в пути составит около трех часов.

Сойдя на станции «Братья Комаровы», оказываешься буквально в центре города. В шаговой доступности — магазины, Комсомольская площадь, на которой проводится, в частности, фестиваль-ярмарка народных промыслов «Кукморские валенки». В наступающем году праздник состоится 5 января. Рядом — отель, фирменный магазин местных валенок и всего в 10 минутах ходьбы горнолыжный комплекс.

1 / 68 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин