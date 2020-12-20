Лихой 2020-й: год, перевернувший российский футбол вверх дном

Подводим итоги первой части чемпионата РПЛ

2020 год выдался поистине уникальным по количеству невероятных новостей и событий в мире. Самая скандальная лига Европы — РПЛ, разумеется, не осталась в стороне. «Реальное время» подводит итоги первой части ее сезона и заглядывает в год 2021-й.

Провал в еврокубках и его жуткие последствия



Это было ожидаемо. К этому готовились. Сезон-2019/20 показал: времена, когда российский футбол наступал на пятки французской Лиге 1, остались позади. В новых реалиях, где существуют идиотский лимит на легионеров, финансовый фейр-плей и общее ослабление российской экономики, наш футбол не столь конкурентен.

Да, текущий сезон — самый сложный для клубов РПЛ из-за отсутствия летнего отдыха, но в осенней части сезона-2019/20 ковида не было, и тогда ни один российский клуб в евровесну не попал. Сейчас — пронесло. «Краснодар» в последних двух матчах группового этапа Лиги чемпионов решил «выпендриться» и завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы. И, конечно, именно к «Краснодару» будет приковано основное внимание общественности в феврале 2021 года.

Если краснодарцы вновь наберут форму, которую обрели в декабре, то шансы навести шороху в Европе у них хорошие. Фото: vk.com/fckrasnodar

«Быкам» во втором по значимости евротурнире выпало загребское «Динамо» — то самое, что вчистую обыграло ЦСКА в групповом раунде. У «Краснодара» есть хороший шанс доказать, что это не хорватский клуб такой сильный, просто остальные российские топ-клубы — для «внутреннего пользования». И если краснодарцы вновь наберут форму, которую обрели в декабре, то шансы навести шороху в Европе у них хорошие.

В последних встречах 2020 года «Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0), не проиграл «Челси» (1:1), а в РПЛ разнес «Ротор» и «Локомотив» (оба раза — 5:0). За зимнюю паузу в команду вернется оставшаяся часть травмированных, а новый английский тренер по физподготовке не должен допустить новой эпидемии травм.

В остальных командах все не так радужно. «Локомотив» сделал ставку на атакующий футбол в Лиге чемпионов, но на деле все три ничьи добыл в сверхоборонительном стиле. Провал в ЛЧ и восьмое (!) место в РПЛ, по слухам, будут стоить места в «Локомотиве» сразу Василию Кикнадзе, Марко Николичу и Анатолию Мещерякову. Однако вся троица слухи опровергает и пока героически держится на своих местах.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков (слева) и гендиректор клуба Василий Кикнадзе. Фото: Александр Федоров / sport-express.ru

Позорное поражение от тбилисского «Локомотива» стоило тренерского места наставнику «Динамо» Кириллу Новикову. Сменивший его Сандро Шварц решил разительно поменять игру команды, но если в первых матчах при немце «бело-голубые» летали по полю, то в декабре запас зарядного устройства стремительно просел.

К 20-м числам декабря игроки «Динамо» подошли абсолютно выхолощенными, а болельщики — уставшими от ряда болезненных поражений. Примет ли динамовский организм атакующего революционера Шварца — одна из главных интриг РПЛ в 2021 году.

Почему организаторы студии «Пусть говорят» попали в точку с выбранными цветами



У журналистов есть негласное правило: «Хочешь кликабельности новости? Напиши в заголовке слово «Спартак». По поводу или без — неважно. Любой шорох в рядах «красно-белых» мгновенно просачивается в прессу и будоражит умы болельщиков целыми неделями. А уж когда случаются истории, как с арбитром Казарцевым, травмами Кокорина, стычками с «Сочи» и «Зенитом», — тут и говорить нечего.

К сожалению, об игре «Спартака» в 2020-м вновь говорили меньше, чем об околофутболе, и это — главный итог года. Доменико Тедеско приглашали, чтобы в «Спартак» пришел новый футбол и, самое главное, результат. Немец категорически не отходит от модели с тремя центральными защитникам, и ряд команд уже успели его раскусить. С результатами, правда, дела обстояли получше: в первой части первого круга «Спартак» по праву шел ноздря в ноздрю с «Зенитом».

2021 год подарит «Спартаку» очередного нового тренера. И очередную перестройку. Фото: spartak.com

Однако из семи последних матчей «красно-белые» выиграли только два (у «Ротора» и «Тамбова»), а безвольное поражение от «Зенита» вновь подняло вопрос: «А так ли подходит Тедеско, как о нем говорят?» Размышления на эту тему грозили стать бесконечными, но тут о своей грядущей отставке объявил сам Тедеско. И теперь 2021 год подарит «Спартаку» очередного нового тренера. И очередную перестройку.

Год, отнявший у Дзюбы титул героя нации



2020-й год — год разительных перемен. Человечество познакомилось с ковидом, Месси объявил о будущем уходе из «Барселоны», ушел из жизни Диего Марадона, а Артем Дзюба перестал быть героем россиян. Это случилось 8 ноября, когда отношение широкой общественности к нападающему «Зенита» разделилось на «до» и «после».

Как бы ни обеляли Дзюбу на ТВ, фанатский посыл по отношению к этой истории не изменился. «Если ты — звезда, ты подписываешь сам с собой негласный контракт, что любое твое действие может быть «слито» в любую секунду. Артем — взрослый человек и должен был осознавать, какие последствия могут иметь его художества, записанные на личный телефон», — примерно такого мнения придерживается подавляющее большинство болельщиков.

Как бы ни обеляли Дзюбу на ТВ, фанатский посыл по отношению к этой истории не изменился. Фото: fc-zenit.ru

Провал Дзюбы и «Зенита» в Лиге чемпионов лишь добавил масла в огонь. Еще до слива злополучного видео «Реальное время» писало, что игроцкое время Артема неуклонно близится к концу, а нового лидера в нападении Сергей Семак отчего-то искать не собирается.

Флегматичность Семака в итоге сыграла против него в ЛЧ, но по-прежнему работает в РПЛ. «Зенит» у себя дома проиграл резервному составу разваливающейся дортмундской «Боруссии», зато потом удивительно легко разбил «Динамо» и «Спартак». Пропасть между российским чемпионатом и еврокубками достигает невиданного масштаба. Поэтому весна для Дзюбы и «Зенита» получится спокойной и непринужденной. А дальше — Евро-2021. И «Урала» с «Сочи» там не будет.

«Рубин» рядом с зоной Лиги Европы. Но пока недотягивает



19 декабря 2019 года «Рубин» перевернул трудную страницу своей истории. Клуб, боровшийся за выживание, убедил Леонида Слуцкого подписать контракт. И если год назад «Рубин» уходил на зимний перерыв на 14-м месте, то сейчас казанские болельщики не без оснований мечтают о борьбе за первую пятерку.

Слуцкий обратил на себя внимание несколькими крайне экзотическими трансферами. В условиях финансового кризиса в «Рубин» перешли «непонятные» Оливер Абильдгор и Хван Им Бом, которые за короткое время стали ключевыми игроками команды. Кореец из «Ванкувера» поначалу вовсе вел игру казанцев в середине поля и только в последних встречах сезона физически просел. Но и с «гирями на ногах» ему удалось забить в одном из последних матчей — в ворота «Локомотива» (1:3).

19 декабря 2019 года «Рубин» перевернул трудную страницу своей истории. Клуб, боровшийся за выживание, убедил Леонида Слуцкого подписать контракт. Фото: rubin-kazan.ru

Казанцы способны выдать яркий отрезок и в ходе него обыграть подряд ЦСКА и «Динамо» в Москве. Но вот беда: стабильность — пока не конек «Рубина» Слуцкого. Казанцы недобрали очков в матчах с «Уралом», «Химками», «Ахматом», к тому же вылетели в Кубке России от середняка ФНЛ «СКА-Хабаровск».

Твердой психологии победителей у нынешнего «Рубина» нет. Притупилась она и у Леонида Викторовича после неудач с «Халлом» и «Витессом». Зимой Слуцкому и «Рубину» придется искать победоносную стабильность сообща. Отрыв от пятого «Ростова» составляет всего 4 очка, но для полноценной погони «Рубину» пока не хватает умения дожимать.

