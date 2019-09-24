Фартовый сват главы или «прихватизация» по-балтасински

Следком вышел на финишную прямую расследования дела с ущербом 100 млн рублей и копает под отставного вип-чиновника

Фото: скриншот видео (Рафаэль Габдрахманов)

В Балтасях суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемого в мошенничествах свата бывшего главы района Рафаэля Габдрахманова. По версии Следкома по РТ, путем афер и обмана судей Габдрахманов стал собственником 30 объектов обанкроченного ОАО «Балтасинская сельхозтехника» и его дочерней компании всего за 7 млн рублей, а потом объявил о продаже части «прихватизированного» уже за 100 млн. Без прикрытия «неустановленных представителей власти» эта схема была бы невозможна, уверены местные жители. По данным «Реального времени», 69-летний экс-глава Марат Зарипов допрошен по делу в качестве свидетеля.

«Всех, кто приносил прибыль, уволили в первую очередь»



Именем Гильфана Ашрафзянова в татарстанском селе Карелино названа целая улица. При нем еще каких-то 20 лет назад ОАО «Балтасисельхозтехника» (далее БСХТ) и почти полтысячи его работников не только обслуживали и чинили трактора с комбайнами, они строили дороги и трехэтажные дома для своих, выпускали столярную продукцию, штамповали на селе с помощью импортного станка пластмассовые кружки, ведра и тазики, шили спецовки и рукавицы, а еще разводили свиней и держали пчел в подсобном хозяйстве. Расцвет БСХТ пришелся на период постперестройки, когда вокруг все разваливалось.

— Наш директор был отличным организатором. И людей на работу брал лишь по рекомендациям. А новому начальнику ни до чего дела не было — он даже дорогой станок за бесценок на металлолом продал, — вспоминает бывший бухгалтер подразделения БСХТ Валентина Ершова в разговоре с «Реальным временем».

В мае 2001 года Ашрафзянов умер, и успешное предприятие вдруг оказалось в руках постороннего для БСХТ человека, вспоминают сельчане, говоря о бывшем председателе колхоза «Правда» Рафаэле Габдрахманове. Его уже тогда знали как сокурсника балтасинского главы Марата Зарипова по институту и его будущего свата. И чуть позже сын Зарипова женился на дочке Габдрахманова.

БСХТ объявили банкротом и в декабре 2007 года ликвидировали по окончании конкурсного производства

После похорон любимого директора работники-акционеры БСХТ обсуждали — за кого из возможных кандидатов на его пост будут голосовать. Но предусмотренная уставом общества процедура не была соблюдена. «Нас просто пригласили на собрание, в президиуме сидели Зарипов и Габдрахманов, наших работников в президиуме не было. И глава представил — директором будет Габдрахманов. Все были в шоке», — рассказывает ветеран БСХТ Табрис Абдрахманов.

Из своих 72 лет Абдрахманов отдал предприятию больше полувека — был бригадиром, начальником очистных и подсобного хозяйства, замдиректора по соцвопросам и председателем профкома. Действия нового директора оценивает однозначно: «Я сразу заметил, что он ведет предприятие к банкротству. Он перестал платить отчисления в Пенсионный фонд, хотя деньги были. А всех, кто приносил предприятию прибыль, уволили в первую очередь. Это коллектив магазина, столовой...».

К 2004-му задолженность перед государством с учетом пени и штрафов составила 30 млн рублей, БСХТ объявили банкротом и в декабре 2007 года ликвидировали по окончании конкурсного производства.

Так Татарстан лишился крупнейшего на селе предприятия, работники — стабильной зарплаты и веры в будущее для детей и внуков. А кое-кто и неплохо нажился на этой истории, по версии силовиков.

«Нас просто пригласили на собрание, в президиуме сидели Зарипов и Габдрахманов, наших работников в президиуме не было. И глава представил — директором будет Габдрахманов. Все были в шоке», — рассказывает ветеран БСХТ Табрис Абдрахманов. Скриншот видео

Копии народных жалоб нашли при обыске... у Габдрахманова

Имущество предприятия прибирают к рукам, людей выгоняют на улицу, — писали недовольные правоохранителям и чиновникам. Сигналам ход не давали, зато, как выяснилось позже, информировали о происходящем директора БСХТ. Несколько копий народных жалоб, в том числе на имя главы Марата Зарипова, нашли в доме Рафаэля Габдрахманова при обыске в марте 2019 года.

Дело было возбуждено после проверки экономической полиции, с подачи прокуроров и следователей. Новый интерес к истории банкротства появился после того как балтасинцы в конце 2018-го обнаружили на московском сайте объявление — «Продам производственное складское помещение 17 128 кв. м, Балтасинский район, с. Карелино, 100 млн рублей, собственник Рафаэль». Забегая вперед — сделка не прошла. После того, как возмущение балтасинцев выплеснулось в программе «7 дней» ТНВ.

Последнего директора БСХТ заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, а неустановленных сотрудников администрации района — в превышении должностных полномочий. Сейчас в деле больше десятка эпизодов афер с общим ущербом в 100 млн рублей, а скоро, как утверждают источники «Реального времени», в нем могут появиться новые эпизоды — по отмыванию незаконных доходов с фальсификацией доказательств в гражданском процессе.

По информации источников «Реального времени», оперативники МВД и следователи Арского межрайонного следственного отдела детально проанализировали, как отчуждали то самое имущество. По документам конкурсным управляющим «Балтасинской сельхозтехники» был Ринат Ибрагимов. Вот только опыта у него было мало, в итоге конкурсными процедурами рулил директор, предполагают силовики.

Установлено — имущество БСХТ выставили на торги одним лотом, предварительно оценив 27 объектов недвижимости в селе Карелино, а также дороги, оборудование и товарно-материальные ценности всего в 17 млн рублей. Но при отсутствии заявок от желающих цена упала до 7 млн 143 тысяч рублей, и тут на торги заявился Рафаэль Фартович Габдрахманов — экс-директор БСХТ и фартовый сват главы района, точнее — его ООО «Управление» (услуги в области растениеводства). Выручка не покрыла даже долги перед государством.

«Я арбитражного управляющего спрашивал — почему, продаете одним лотом, а не по отдельности, ведь можно получить больше денег? Он отвечал — глава не разрешает», — свидетельствует бывший лидер профкома БСХТ. В районе судачат, что заявок на торги не было по той же причине.

Договор купли-продажи с «Управлением» конкурсник подписал в декабре 2005 года. Но странным образом на балансе «Управления» имущество БСХТ числилось уже с 2004-го, в том числе и не прошедшие через торги формы для литья и грузовики с прицепами.

Странным образом на балансе «Управления» имущество БСХТ числилось уже с 2004-го

Балтасинский дисконт и доверчивая Фемида

«Реальному времени» удалось выяснить, с каким дисконтом ушло добро БСХТ. Сравните сами цену продажи и оценочную стоимость объектов на период сделки:

93 тысячи рублей — здание столярного цеха — 1,9 млн

97 тысяч — магазин (100 кв. м) — 424 тысячи

188 тысяч — теплица зимняя (2 168 кв. м) — 7 млн

221 тысяча — здание ЖБИ — 3 млн

307 тысяч — здание клуба (511 кв. м) — 2,9 млн

356,4 тысячи рублей — здание ремонтной мастерской (2 391 кв. м) — 6,7 млн (по экспертизе — 13 млн)

358 тысяч — здание каменное (2 758 кв. м) — 10,7 млн

Важный нюанс — с молотка ушло как собственное имущество предприятия-банкрота, так и объекты, переданные лишь в оперативное ведение Госкомимуществом РТ в 1995 году, — трехэтажное здание клуба (то, что продали за 307 тысяч), магазин и прачечная. По данным силовиков, распорядились ими без согласия собственника.

С «дочкой» БСХТ — ООО «Курмала» в одноименном селе Балтасинского района — обошлись еще наглее. За семь объектов, позже оцененных почти в 10 млн рублей, заплатили в 300 раз меньше. Всего за 30 тысяч рублей увели свиноферму, здание администрации, картофелехранилище, амбар, два склада и гараж! В договоре, впрочем, фигурировали 450 тысяч и поначалу «Управление» перечислило их двумя траншами. А на следующий день вернуло первый платеж в 420 тысяч как излишне уплаченный совсем по другому договору...

В материалах арбитражного дела нашелся документ, что «выгодного инвестора» конкурснику рекомендовал лично глава района. Отсутствие иных покупателей местные склонны объяснять его же влиянием.

После оформления собственности на здания последний директор БСХТ стал претендовать и на землю. 50 га в Курмале выкупил всего за 840 рублей

Росреестр отказался регистрировать за покупателем объекты в Курмале, ссылаясь на отсутствие у продавца права на это имущество. В 2010-м Габдрахманов пошел в арбитраж — просил признать за своей фирмой право пользования этой недвижимостью без права распоряжаться ею. Когда и там отказали — обратился в родной Балтасинский райсуд.

По версии силовиков, истец представил Фемиде «альтернативные» договоры 2007 года с конкурсником на покупку той же недвижимости не «Управлением», а лично им. И в 2012-м райсуд узаконил права Габдрахманова на семь объектов. А затем еще на три — теплицу (14,5 тыс. кв. м), дом пчеловода (38 кв. м) и каменное здание (694 кв. м), которые почему-то осталась за бортом конкурсной массы и требований кредиторов «Курмалы» и БСХТ. Причем, из представленного в суд договора следует — сделка с конкурсником заключалась через 2 года после окончания конкурсных процедур по продаже имущества...

После оформления собственности на здания последний директор БСХТ стал претендовать и на землю. 50 га в Курмале выкупил всего за 840 рублей. Так невысока была кадастровая стоимость.

Имущество в Курмале Габдрахманов позже подарил своему сыну, женатому на дочке бывшего главы. Если бы не внимание силовиков, внукам чиновника и бизнесмена полагалось солидное наследство. Правда, сын на допросе заявил — о существовании дарственной узнал от следователя. В действиях папы силовики усмотрели признаки легализации незаконно нажитого.

Через райсуд папа-«инвестор» в 2014-м заполучил еще и трехэтажный клуб в Карелино, который Росреестр также отказывался регистрировать. К иску по клубу тоже прилагался договор купли-продажи 2007 года лично с Габдрахмановым. И некому было указать — то же самое здание в действительности было продано «Управлению» на 2 года раньше в составе единого лота по имуществу БСХТ. Конкурсного управляющего в суд не вызывали. По мнению правоохранителей, суд обманули, и в основу решения легли сфальсифицированные доказательства.

Марат Зарипов руководил Балтасинским районом 13 лет, начиная с 1999 года. Фото elitat.ru

Райсуд освободил «инвестора» от домашнего ареста

Интересы фартового свата главы и в райсуде, и в арбитражах представлял штатный юрист исполкома Балтасинского района Марданов. По данным сайта Балтасинского суда, все решения по искам Габдрахманова выносил судья Рустам Шакиров. Все решения вступили в силу — добиваться их отмены было просто некому.

На прошлой неделе тот же судья отказался продлевать домашний арест обвиняемому в мошенничестве свату отставного главы. Прокуратура намерена оспорить это решение. Справедливости ради — в Балтасинском районе всего двое федеральных судей.

Источники «Реального времени» в двух силовых ведомствах отмечают — работа по балтасинскому делу серьезно осложнилась после августовского обыска в доме бывшего депутата Госсовета и бывшего главы района. В свои 68 лет Марат Хаевич не сидит без дела — трудится в Фонде газификации РТ. Говорят, ранее он допрашивался по делу своего свата и свидетельствовал — дело это давнее, деталей не помнит, в ту пору много предприятий банкротилось.

В СМИ успела просочиться информация — будто с обыском к Зарипову приходили не просто так, после него планировалось провести задержание и допрос уже в качестве подозреваемого. Но хозяин дома заявил — ему плохо и уехал в больницу. Уже больше месяца врачи района не дают следствию добро на общение с этим VIP-пациентом.

Напомним, Марат Зарипов руководил Балтасинским районом 13 лет, начиная с 1999 года. Находясь на этом посту, избирался в Госсовет РТ (2000—2004 годы), в 2012-м также получил место в парламенте и был депутатом на профессиональной основе еще 2 года. За плечами — диплом инженера-механика Казанского сельхозинститута, 4 года работы по профессии, после которых Зарипов впервые занял руководящий пост — председателя колхоза. В строительных предприятиях не работает, но звание заслуженного строителя РТ имеет.

Теплица в селе Курмала работает на самого Габдрахманова, считают местные. О возрождении былых масштабов производства продукции, с достойными зарплатами и полтысячей рабочих мест, здесь и не говорят

«В одиночку вряд ли бы смог такое сделать»

Часть отчужденного в период банкротства уже перепродана по рыночной цене. По словам бывших работников БСХТ, здание бывшего тракторного цеха в селе Карелино сдается в аренду гипермаркету «Светофор», в бывшем клубе — парикмахерская. Торгует магазин, в бывшей столовой проводят банкеты. Теплица в селе Курмала работает на самого Габдрахманова, считают местные. О возрождении былых масштабов производства продукции, с достойными зарплатами и полтысячей рабочих мест, здесь и не говорят.

— Сколько я в свое время писал — от прокурора до Путина. Все пересылалось местным и приходил ответ — все нормально, зря волнуетесь. Ответами чемодан забит, — говорит экс-глава профкома БСХТ Табрис Абдрахманов.

— Никто не верит в правосудие. Говорят, и Габдрахманов выкрутится — вопрос времени, — рассуждает пенсионерка Валентина Ершова. — В одиночку он вряд ли бы смог такое делать — только с подачи Марата Хаевича. А теперь они друг на друга валят...

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах утверждают — «прихватизаторам» не нужен административный ресурс, чтобы избежать наказания за увод имущество. Есть вполне законный способ — при погашении ущерба уголовное преследование может быть закрыто за сроком давности.

На старте расследования адвокат пытался через суд добиться признания незаконным постановление о возбуждении дела за сроком давности. Суд отказал, ведь фигурант дела не признает вину. Фото Ирины Плотниковой

Защита просила признать незаконным возбуждение дела

«Реальному времени» удалось дозвониться до бывшего балтасинского главы Марата Зарипова. Выслушав первый же вопрос, он заявил: «Извините, я сейчас не могу говорить». Не появилась эта возможность и позже.

Воздержался от комментария и Дмитрий Усков, адвокат Рафаэля Габдрахманова, подозреваемого в аферах на 100 млн рублей. На старте расследования он пытался через суд добиться признания незаконным постановление о возбуждении дела за сроком давности. Суд отказал, ведь фигурант дела не признает вину.

— Я готов комментировать нашу позицию, но лишь по результатам. Если дело будет направлено в суд — то по итогам рассмотрения суда, если будет прекращено — прокомментируем, — сообщил Дмитрий Усков журналисту «Реального времени».

В настоящее время Габдрахманов выступает учредителем и гендиректором в ООО «Управление» (услуги в области растениеводства) и в «Сельхозтехнике» (ремонт машин и оборудования), также является совладельцем фирмы «Стройсервис» (производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента). На три фирмы приходится шесть госконтрактов 2013 года на общую сумму 5,2 млн рублей — это поставка ремкомплекта на транспортер навозоуборочный для УФСИН Красноярского края за полмиллиона и капремонты в балтасинских школах.

Еще шесть компаний с долей Габдрахманова были созданы после прихода фартового свата в БСХТ («Строймонтаж», «Ремонтник», «Сервис», «Центр восстановления изношенных деталей», «ЛМУ» и «Сельхозмашины») и ликвидированы в период банкротства этого холдинга.