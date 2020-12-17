Все так же, как у Черчесова

Гандболистки сборной России без медалей ЧЕ, но с высоко поднятой головой

Проиграв всего один матч, сборная России выбыла из числа претендентов на медали чемпионата Европы по гандболу среди женщин. В очередной раз судьба нам показала, что надеяться надо только на себя. Подробности — в материале «Реального времени».

Все, как любит режиссер Звягинцев



Готов спорить, что последний раз наши читатели вспоминали о гандболе четыре с лишним года назад. Во время триумфа в Рио, где женская сборная впервые в своей истории и в третий раз в истории российского спорта стала олимпийским чемпионом в командном игровом виде. В дальнейшем гандболисты ушли на обочину сознания, на антресоли и в чуланы памяти, и единственный повод, когда женская дружина по ручному мячу опять попалась нам на глаза, случился в декабре 2018-го. Тогда наши девушки добрались до финала чемпионата Европы, где в драматичном поединке уступили сборной Франции, а «Матч ТВ» снизошел до демонстрации финала на основном своем канале в прайм-тайм, а не глубокой ночью. На этот раз, кстати, одна из игр отборочного этапа тоже удостоилась телетрансляции, пока не пришел черед российского футбола в еврокубках.

Обойти стороной главный позор этого года никак нельзя, поскольку росфутбол позорен во всем — в командах, матчах, руководителях, игроках, журналистах. Команды, провалившие еврокубки в прошлом году, выиграли тогда семь матчей (обыграны «Байер», «Бенфика», «Лион» в Лиге чемпионов, «Трабзонспор» — дважды, «Базель» и «Эспаньол» в Лиге Европы). Победа над «Эспаньолом» — пока последняя у ЦСКА, который в этом году не просто чудовищно выглядел — три ничьи и три поражения, а еще и самостоятельно забил только дважды (за один автогол должен быть благодарен «Фейенорду»). Может, ему лимит мешает? В матче в Загребе 10 декабря у местного «Динамо» на поле вышли 11 местных футболистов, плюс двое из ближнего «югославского» зарубежья — Косово и Северной Македонии. Всего один игрок сборной — голкипер Ливакович, у ЦСКА в составе хорватских сборников больше — Бистрович и Влашич. И хорваты разорвали армейцев. В составе которых был «золотой актив» Федор Чалов — 0 голов в ЛЕ.

И после всего этого позорища президент РФС Александр Дюков заявляет о системе осень — весна: «По большому счету, поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть, но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти». Для проверки его слов достаточно рандомно посмотреть календарь любого чемпионата последних лет и сравнить его с прошлыми. Ранее чемпионаты заканчивались в начале ноября (1 ноября в 2003-м), сейчас же первая часть финиширует в начале декабря (8 декабря 2013-го). Нынешний сезон с его последней зимней игрой 18 декабря в расчет не берем по причине его форс-мажорности. 2003 год взят, поскольку именно тогда «Рубин» дома обыграл ЦСКА в 30-м туре, завоевав бронзовые медали, и воспоминания об этом матче свежи, как сейчас. Чемпионат СССР вообще начинался в конце марта, при том что команд из южных городов (Закавказье, Средняя Азия, Украина) было значительно больше, чем сейчас. Но сейчас мы возобновляем чемпионат в начале марта. Мы не «поменяли нумерацию», господин Дюков, мы отодвинули футбол вглубь на два зимних месяца.

Президент РФС Александр Дюков заявляет о системе осень — весна: «По большому счету, поменялась нумерация туров». Фото: rfs.ru

Если в 2009 году в КВН шутили «Онищенко ввел запрет на ввоз в Россию молока, Фурсенко разрешил говорить до'говор, а как беспределишь по пьяни ты?», то потом это стало реальностью, в которой наш футбол мучается уже 10 лет. А Дюков, искажая факты, оправдывает эти мучения, которые в 2020 году перешли в состояние агонии. Режиссер Звягинцев, ау, снимите фильм про футбол. Здесь все, как вы любите, — алкаши, дебилы, коррупция и безнадега.

От печали до радости рукою подать

И вот на этом фоне есть замечательные, боевые и красивые девчонки, о которых мы вспоминаем лишь раз в 4 года. В виде спорта, где сумасшедшая конкуренция, поскольку действующие олимпийские чемпионки после ОИ смогли только раз выйти в финал континентального первенства и стать третьими на мировом. А фаворит в этом цикле, не удивляйтесь, голландки, которые попадали в призеры четырежды, и сейчас они действующие чемпионки мира. Кстати, при слабейшем национальном чемпионате — уверен, только фанатам гандбола что-то скажут названия таких «суперклубов», как «Ван дер Ворд Квинтус» и «Вестфрисланд», «Го Коннект Фортиссимо» и «Серкодак Дольфсен». Другие финалистки Евро-2016 — норвежки — дважды попадали в число призеров. А были еще Испания и Франция, Дания и Румыния, Германия, где гандбол дико популярен, и благодаря этой популярности, в принципе, поднялся… гандбол в Голландии. Поскольку, воспитываясь в родных клубах, игроки, в том числе и у стремительно прогрессирующей мужской сборной, переезжают играть в Бундеслигу.

На текущем ЧЕ в Дании наши начали с разгрома вице-чемпионок мира Испании — 31:22, после чего помучились с неуступчивой сборной Чехии — 24:22. Игра шла как на качелях, мы уступали чешкам, но беда этой команды в том, что она не умеет доводить матчи до победного конца. В последнем туре Чехия вообще обыгрывала Испанию с разницей в пять мячей, но в конечном итоге проиграла. Что касается наших, то как раз у россиянок умения «дожимать» хоть отбавляй, и они воспользовались этим «скиллом» в поединке с командой Швеции — 30:26.

В первых групповых турнирах сенсаций не случилось. Отвалились слабейшие — Польша и Чехия, Сербия и Словения, и Россия попала в одну из двух «групп смерти». С Черногорией, где женская гандбольная сборная (победительницы Евро-2012 и вице-чемпионки Олимпиады в Лондоне) сильнейшая команда страны, наряду с мужской ватерпольной. Понятно, что та команда сейчас омолодилась и у нее совсем другие лидеры, как Елена Деспотович, автор семи голов в ворота россиянок. Но у нас бомбардиры были поскромнее. Зато количеством побольше, и мы опять победили — 24:23.

В конечном итоге на табло был зафиксирован ничейный результат — 28:28. Фото: rushandball.ru

Матчем с Францией началась серия матчей плей-офф

Франция была трижды в призерах, приехав на чемпионат Европы в Данию в качестве чемпионок континента. Команда сохранила пять гандболисток с Олимпиады в Рио, где проиграла в финале России с пятью чемпионками: вратари Виктория Калинина и Анна Седойкина, полевые игроки Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина. Плюс мы усилились лидером украинской сборной Юлией Манагаровой, принявшей российское гражданство.

Зато ослабили сборную «креативщиками», ведущими различные соцсети. Перед матчем с француженками они выложили в Сеть видеоролик, в котором российские гандболистки играли в контактные игры, передавая ложки изо рта в рот. «Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать», — разразился гневным заявлением норвежский гандболист Уле Эревик. Но, увы, он прав. Поколению видосов, мемчиков и лайков пора понять, что видео Дзюбы им уже не переплюнуть, а лишний нервяк перед важнейшей игрой с Францией нашим девчонкам точно был не нужен.

Этот матч болельщикам пришлось искать на каналах «Матч ТВ», поскольку главный «Матч» был занят в это время показом суперзрелищного поединка, в РПЛ других не бывает, между «Химками» и «Арсеналом». В это время россиянки потихоньку отрывались в счете, достигнув преимущества в пять голов — 16:11. Едва не потеряв основного игрока Ксению Макееву, которой прилетело локтем в висок. К сожалению, наши спортсменки подрастеряли преимущество, поскольку дважды пытались забить гол броском в пустые ворота через всю площадку, но француженки успевали заменить полевого игрока на вратаря, а та успевала отбиться. Пока, наконец, взятие ворот за секунду до сирены не удалось голкиперу Калининой — 19:16.

Франция этим летом будет играть в финальной части молодежного чемпионата Европы по футболу, и в основе ее всего один светлокожий игрок Максанс Какре. Женская гандбольная дружина не исключение, косяк в ней также составляют выходцы из Африки, но есть в составе трехцветных 33-летняя Александра Лякрабер, одна из немногих представительниц коренного населения. Наставник француженок выпускал ее на пенальти, и она дважды исполняла своеобразную Паненку, красиво закручивая мяч над нашим голкипером. Тем временем мы не забивали 7 минут кряду, в результате счет сравнялся, а затем, ценой травмы колена Лоры Флипп, наши соперницы вышли вперед — 24:23. Нужен был маленький подвиг, и его сотворила другой вратарь нашей команды Седойкина, отбившая пенальти Лякрабер. Мы снова вышли вперед — 26:25 за 5 минут до конца встречи и снова растянули безголевой отрезок времени, теперь на пять с половиной минут. С француженками такое не проходит бесследно, они вначале сравняли, затем вышли вперед, но в конечном итоге на табло был зафиксирован ничейный результат — 28:28.

Следует отметить, что второй тайм перенесли на федеральный «Матч ТВ», и именно с этого времени наши растеряли преимущество.

Наши девушки тоже никак не могли догнать соперниц, а под конец и вовсе развалились. Фото: rushandball.ru

И на финише хозяйки

Переживать по поводу потери первых очков не стоило — даже победа над Францией ничего не гарантировала, поскольку потом предстояла встреча со скрытым фаворитом Данией. Иначе — почему бы вы думали, российских гандболисток начали прессовать морально, в том числе на ходу перекроив календарь чемпионата. Весьма причудливо составленный, он этим матчем закрывал второй групповой этап. Только после матча Россия — Франция у каждой из команд было по четыре сыгранных матча в активе, а у датчанок всего два, то есть мы должны были со стороны наблюдать, с какой долей успеха хозяйки будут наверстывать отставание по сыгранным матчам.

Перед последней встречей состоялась игра Франция — Швеция, и скандинавки подарили нам надежду на досрочный выход в полуфинал. Швеция вела в матче, исход которого для них ничего не решал, но француженки боролись за место под солнцем и отвоевали его. В параллельном поединке бились Хорватия и Германия, немки выигрывали, но хорватки нажали и переломили ход матча. Так и Франция билась до конца, и сыграет в полуфинале с Хорватией. Увы, нас в борьбе за медали не будет.

Почему — писать не стоит, поскольку болельщики спорта сами все видели. Не сейчас, а в недавнем матче Лиги наций Сербия — Россия, когда со старта «что-то пошло не так». Наши девушки тоже никак не могли догнать соперниц, а под конец и вовсе развалились: 23:30 — это не реальное соотношение российско-датских сил, как и 0:5 в футболе с Сербией.

Кстати, Дании стоит высказать максимальное уважение за то, что федерация взяла на себя проведение турнира, от которого практически накануне отказалась Норвегия, и по итогу спасла единственный в пандемийное время чемпионат по игровому виду спорта.

