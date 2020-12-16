«Стеллу-К» поднимет топ-менеджер казанского «Элекона»

Николай Колесов поставил на производителя бортовых комплексов «Президент-С» своего доверенного человека

Новым генеральным директором казанского оборонного АО «Стелла–К» назначен профессиональный управленец ценными бумагами 38-летний Антон Пронин, вышедший из структуры завода «Элекон». Как известно, через него контролируются основные семейные активы Колесовых. По неофициальной информации, которой поделились с «Реальным временем» источники, хранитель акций получил повышение благодаря умелым внутрикорпоративным операциям по распределению долей входящих предприятий между АО «Завод «Элекон» и «КОМЗ», на площадке которого развивается вертолетное направление. Его переброска на новый фронт выглядит как попытка усилить кооперацию с «дочкой» «Вертолетов России» в создании новых образцов РЭБ.

Назначение, о котором молчат

Информация о появлении нового генерального директора оборонного завода «Стелла-К», созданного на мощностях КОМЗ под РЭБ для вертолетной техники, держалась в секрете до самого последнего момента, пока сведения не отразились в системе «СПАРК-Интерфакс». Согласно им, Антон Пронин получил исключительные полномочия по управлению предприятием еще в октябре этого года. На официальном сайте «Стелла-К» он значится руководителем, но без фотографии и биографических сведений. Это выглядит странным, поскольку под пустым верхним окном вывешена полная галерея портретов его многочисленных заместителей.

Между тем до прихода в «Стеллу-К» Антон Пронин занимал пост заместителя гендиректора по корпоративной работе и фондовому рынку АО «Завод «Элекон» в 2014—2020 годах, говорится в раскрытии информации «Интерфакс». Одновременно с этим в последние 2 года оказывал правовую поддержку управляющей компании ООО «Инвест Пром Групп» Колесова-младшего по управлению строительным бизнесом. По основному образованию Пронин является гуманитарием и финансистом, не обладая инженерно-техническими знаниями. Тем не менее это не помешало ему занять пост главы оборонного предприятия, которое специализируется на выпуске средств радиоэлектронной борьбы для боевых вертолетов, находящихся на вооружении российской армии.

В пресс-службе АО «Завод «Элекон» подтвердили факт перехода Пронина на пост главы «Стелла-К», но отказались от комментариев. «У нас не принято [объяснять кадровые решения]», — пояснили в компании. Взял паузу в общении с прессой и сам Антон Пронин. В его приемной приняли запрос «Реального времени», но ответа пока не последовало. Скорее всего, он не был готов к незапланированному разговору о задачах и перспективах предприятия и решил воздержаться от комментариев.



В пресс-службе АО «Завод «Элекон» подтвердили факт перехода Пронина на пост главы «Стелла-К», но отказались от комментариев. Фото: tatarstan.ru

Похоже, что фигура нового гендиректора остается загадкой и для основных партнеров предприятия, с которыми «Стелла-К» исторически связана совместными контрактами по гособоронзаказу. По крайней мере, ни одно из них не захотело высказаться о перспективах сотрудничества спустя 2 месяца после назначения Пронина. «Ничего не будем комментировать», — так негативно отреагировали на звонок «Реального времени» в самарском НИИ «Экран», которое выступает давним разработчиком РЭБ для авиационной техники. Подобная реакция последовала и от казанского АО «Рычаг», которое является «дочкой» «Вертолетов России».



— Гендиректор Алексей Панин находится в командировке, а другие руководители сегодня отсутствуют, — отрапортовали в приемной предприятия.



Сергей Раковец, некогда возглавлявший Раменское ПКБ, ничего не слышал о нем, так как «2 года не связан с КРЭТ». Одним словом, ни доброго, ни плохого о новом гендиректоре.

Любитель блиц-партий

Из открытых источников известно, что до вхождения в семейный бизнес Колесовых Антон Пронин возглавлял казанский филиал депозитария ЗАО «СР-ДРАГа». «Мы не просто пришлые представители федеральной финансовой структуры: филиал рожден здесь, что называется, «снизу», в 2002 году и обслуживает интересы предприятий нашей республики. У филиала ЗАО «СР-ДРАГа» в городе Казани серьезные клиенты: целый ряд предприятий промышленности, химического комплекса, строительных и сельскохозяйственных компаний, предприятий ЖКХ. Наша компания участвовала в создании ряда объектов Универсиады, во многих вопросах мы плотно взаимодействуем с профильными министерствами республики», — рассказывал он в своем единственном интервью журналу «Элита Татарстана».



В нем Пронин сообщил, что получил два высших образования. Первым стал факультет международных отношений и политологии КФУ, вторым — экономический факультет КФУ. Любит играть в шахматы. «В детстве много занимался шахматами, часто приходилось играть «на флажке», — вспоминал он в интервью. — Просчитывая много вариантов, можно уйти в дебри и проиграть. Самая веселая вещь в этой игре — блиц-партии, когда надо принимать решения за несколько секунд».



Большая доля акций ключевых оборонных заводов находится на балансе «Элекона», а часть «висит» на АО «КОМЗ», где развивается вертолетное направление. Фото: tatarstan.ru

Источник в его окружении согласился, что многоходовые комбинации в управлении активами помогли ему получить повышение в карьере. «Насколько я знаю, он участвовал в распределении долей входящих предприятий между АО «Завод «Элекон» и «КОМЗ», — отметил он. Так, большая доля акций ключевых оборонных заводов находится на балансе «Элекона», а часть «висит» на АО «КОМЗ», где развивается вертолетное направление. Имеется в виду, передача части площадей «КОМЗа» под вертолетное производство «Рычага» (занимается ремонтом боевых вертолетов семейства «Ми») и его технического партнера «Стелла-К» (устанавливает РЭБ).

Пронин остановит бесконечную ротацию

Переброска Пронина на абсолютно новый для него фронт работы направлена на усиление этого направления, которое давно проседало, отмечают источники. С момента ухода первого гендиректора Леонида Капелюшника здесь дважды менялись руководители.



— Никому из них не удалось закрепиться надолго, так как отвоевывать контракты нелегко. Именно с этим связана постоянная ротация на «Стелле-К». У Антона шансы повыше, так как он обладает доверием Колесова-младшего, — полагают источники.



Об этом свидетельствует тот факт, что в отличие от своих предшественников Антон Пронин вошел в совет директоров подконтрольных Колесову предприятий. Так, он входит в высший орган управления АО «Электроприбор» (находится в Тамбовской области). «Стелла-К» принадлежит 29,9% акций этого предприятия. Пока финансовые показатели компании трудно назвать блестящими.

«Стелла -К» развернула 5 лет назад новое производство по выпуску средств защиты вертолетов и самолетов от ПЗРК. Фото: tatarstan.ru

«В военной сфере нам равных нет»

«Стелла -К» развернула 5 лет назад новое производство по выпуску средств защиты вертолетов и самолетов от ПЗРК. Речь идет о комплексе бортовой обороны «Президент-С», который предназначен для индивидуальной защиты военных и гражданских самолетов и вертолетов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО противника наземного и морского базирования. «Президент-С», в частности, устанавливается на вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26. Его разработчиком является самарский НИИ «Экран». Первые поставки комплекса «Витебск» в Минобороны начались в 2015 году.



— У него (КБО «Президент-С»), есть развитие, комплекс этот будет модернизироваться, работать в более широком диапазоне частот, работать на больших дальностях и обеспечивать лучшую защиту всех летательных аппаратов. Одновременно этими комплексами, системой «Президент-С», оснастился уже весь летный отряд, который занимается перевозкой первых лиц, — говорил тогда вице-премьер РФ Юрий Борисов, будучи на посту замминистра обороны РФ.



По его словам, вся государственная и гражданская авиация России будет оснащена защитой от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), и в год будет выпускаться до 100 комплексов. В действительности, оказалось не так радужно. В этом году ими были оснащены 12 белорусских военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1, а также экспортные поставки вертолетов.



Глава КРЭТ рассказывал, что Россия подписала контракты на поставку бортовых комплексов обороны «Президент-С» с Алжиром, Индией и Белоруссией, которые закрыты на текущий момент. «По технике радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мы занимаем 1-е место в мире. Это неохотно признают американские военные эксперты и высшие должностные лица, — хвалился год назад Николай Колесов. — В стране и за рубежом широко известна многофункциональная система защиты «Президент-С». На базе ее унифицированных блоков и систем создается большинство бортовых комплексов обороны самолетов и вертолетов. В настоящее время значительная часть научно-технического персонала института ориентирована на осуществление крупного инновационного проекта, направленного на создание оборонной техники опережающего развития. В военной сфере нам равных нет».