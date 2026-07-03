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СМИ: Россия может получить партию авиакеросина из Японии

19:20, 03.07.2026

Источники Reuters отмечают, что ранее подобные поставки уже осуществлялись в 2022 году

СМИ: Россия может получить партию авиакеросина из Японии
Фото: Максим Платонов

Россия может начать импорт авиационного керосина из Японии через торговых посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в первой половине июля из японского порта Тиба планируется отправка не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. Далее партия может быть перевезена в Южную Корею, а затем — в Россию через перегрузку в порту Йосу.

Конечный маршрут поставки пока не уточняется. Источники отмечают, что ранее подобные поставки уже осуществлялись в 2022 году.

Ранее в России был введен запрет на экспорт авиакеросина и бензина до конца ноября.

Наталья Жирнова

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