В Татарстане планируют перенести вручение Международной Арбузовской премии на 2027 год

В прошлом году стало известно, что формулировку периодичности вручения премии сменили на «раз в три года», и по графику мероприятие должно было пройти в 2028 году

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подготовили проект указа раиса РТ Рустама Минниханова о внесении изменений в порядок присуждения Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в связи со 150-летием со дня рождения выдающегося химика Александра Арбузова вручение Международной Арбузовской премии может перенестись с 2028 года на 2027 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменения внесены в указ «Об учреждении Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии», действующий с 1997 года. В 2025 году стало известно, что формулировку периодичности вручения премии сменили на «раз в три года», и по графику мероприятие должно было пройти в 2028 году. Помимо этого, с 2025 года увеличили и премиальные — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Последнее вручение состоялось в сентябре прошлого года — Рустам Минниханов вручил награду профессору Дьердю Кеглевичу.

Наталья Жирнова