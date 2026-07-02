Новак поручил разработать меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах

Вице-премьер РФ отметил, что на следующем заседании основное внимание будет уделено самым уязвимым регионам

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить меры для стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов страны. Об этом сообщили в правительстве России.

Решение принято по итогам совещания, на котором обсуждалось положение на рынке топлива. Особое внимание уделили регионам, где ситуация с обеспечением топливом наиболее сложная, в том числе там, где не работают крупные нефтяные компании. На совещании рассмотрели доступность топлива, логистику и ограничение поставок. Отдельно обсудили территории, где нужны дополнительные меры поддержки.

Новак отметил, что на следующем заседании основное внимание будет уделено самым уязвимым регионам. Минэнерго и компаниям поручено подготовить конкретные предложения по стабилизации ситуации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне Новак признал дефицит топлива на отдельных АЗС. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а возникающие на отдельных АЗС перебои не носят системного характера. В конце июня регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке.

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

Наталья Жирнова