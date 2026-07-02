Набиуллина: Центробанк не фиксирует влияния топливного фактора на инфляционные ожидания

«Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, прежде всего через инфляционные ожидания», — сказала глава Банка России

Фото: Дарья Пинегина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на топливном рынке создает проинфляционные риски, однако пока не оказывает заметного влияния на инфляционные ожидания.

Выступая на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России, Набиуллина отметила, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации с топливом, а ЦБ учитывает происходящее при проведении денежно-кредитной политики.

— Действительно, существуют проинфляционные риски. Но здесь очень важно не просто, что проинфляционный риск реализовался, потому что это могут быть разовые шоки предложения и они носят временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, прежде всего через инфляционные ожидания, — сказала глава Банка России.

По словам Набиуллиной, июньские опросы пока не фиксируют влияния ситуации на топливном рынке на инфляционные ожидания. «Будем смотреть в июле на заседании Совета директоров», — добавила она.

Напомним, что Wildberries повысит комиссии для продавцов в связи с подорожанием топлива.

Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем на фоне дефицита топлива в стране. Об этом со ссылкой на три отраслевых источника сообщает Reuters. Собеседник Reuters также рассказал, что Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тыс. тонн бензина из разных стран, включая Белоруссию, которая уже поставляет топливо на российский рынок.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

Наталья Жирнова