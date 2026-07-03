FLAMAX — в реестре надежных партнеров ТПП РФ

Официальный документ, подтверждающий благонадежность организации, был выдан в начале марта и вручен генеральному директору предприятия в первых числах июля

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Производственное предприятие FLAMAX получило свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ о включении в национальный Реестр надежных партнеров. Официальный документ, подтверждающий благонадежность организации, был выдан в начале марта и вручен генеральному директору предприятия в первых числах июля.

По словам генерального директора FLAMAX Фиргата Зиганшина, включение в Реестр ТПП РФ — знаковое событие и одновременно высокая оценка деятельности FLAMAX , подтверждающая прозрачность организации производственных процессов и финансовую устойчивость.

«Для заказчиков этот статус — дополнительная гарантия того, что они сотрудничают с сильным, стабильным и добросовестным подрядчиком. Наличие такого свидетельства является весомым аргументом при участии в тендерах, крупных конкурсных процедурах и открывает новые двери для развития внешнеэкономических связей. Хочу поблагодарить всех своих коллег — от топ-менеджеров до рядовых сотрудников завода. Только благодаря нашей совместной слаженной работе, трудолюбию и ответственному подходу к выполнению поставленных задач мы достигаем таких высоких результатов», — отметил генеральный директор FLAMAX.

Для справки. FLAMAX предлагает решения для хранения и подачи воды противопожарного, технического и питьевого запаса, которые реализуются на базе сборных стальных резервуаров и блочно-модульной насосной станции. Производственная площадка предприятия расположена в Лаишевском районе Республики Татарстан. Высокое качество производимой продукции было неоднократно признано экспертами: в 2024 и 2025 годах FLAMAX неоднократно завоевывал награды конкурсов качества «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России».

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»