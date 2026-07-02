«Нужен системный подход и Ваше кураторство»

В Зеленодольске ищут варианты загрузки бывшего фанерного завода семьи Когогиных и обособленной площадки КМПО

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

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Простаивающие мощности двух крупных предприятий Зеленодольска снова стали причиной серьезной тревоги у властей республики. Вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов провел выездное заседание рабочей группы Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана. На фоне общей благополучной динамики бывший завод семьи Когогиных, выкупленный в конце года Уральским горнопромышленным холдингом (УГПХ), так и не заработал, а обособленная площадка Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО) действует вполсилы — появилась она после проведения реорганизации Зеленодольского машиностроительного завода.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Тот факт, что на заседание оперативного штаба прибыли «политические тяжеловесы» в качестве депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике Максима Топилина и некоторых членов татарстанского парламента, указывал на то, что ситуация назрела. К тому же в декабре прошлого года раис Татарстана дал поручение сформировать специальную комиссию и подготовить варианты решений по загрузке обособленного подразделения КМПО. Что получилось?



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На заседании оперативного штаба Мидхат Шагиахметов стал предметно разбираться, как загрузить простаивающий Зеленодольский фанерный завод. Он не работает с 2020 года, работники распущены. В декабре стало известно, что предприятие выкуплено госкомпанией АО «Татдортрансинвест». Другую часть территории завода приобрел Уральский горнопромышленный холдинг (УГПХ). Но с приходом новых собственников завод так и остается в нерабочем состоянии, констатировали на заседании.

Обособленная площадка КМПО работает, но не полностью, отметили собеседники «Реального времени». Из-за сокращения портфеля заказов на ремонт газотурбинных установок КМПО с 2025 по 2026 год сократило численность работников на 1 000 человек — до 2 800 работников, следует из официальных данных.

— Обе площадки — ресурсоемкие, имеют достаточные мощности для перезапуска, — заявил глава района Михаил Афанасьев. — Здесь нужен системный подход и Ваше кураторство, уважаемый Мидхат Рафкатович», — обратился он к вице-премьеру РТ.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

— Понятно, что вызовов очень много, ситуация экономическая непростая, поэтому по каждому проекту нужно проводить детальную проработку — вместе с инициаторами составить дорожную карту реализации проекта, — ответил Мидхат Шагиахметов.

Напомним, местные власти сразу выступили против реорганизации Зеленодольского машиностроительного завода КМПО.

— Мы не согласны с таким подходом! — заявил Михаил Афанасьев прямо во время отчетной сессии Зеленодольского райсовета. — Там работает 400 человек, в лучшие годы было более 1 тысячи сотрудников, — указывал он. Тем не менее выход из сложившегося положения пока не нашли либо еще не озвучили.



Луиза Игнатьева