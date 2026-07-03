Норматив обязательных продаж дизеля на бирже могут снизить с 16% до 10%

Ранее правительство России уже снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина пятого класса с 15% до 10% на период с 1 июля по 30 сентября

Фото: Максим Платонов

Минэнерго России подтвердило планы по временному снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на Петербургской бирже с 16% до 10% от объема производства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в ведомстве, соответствующее решение сейчас готовят профильные органы. Сроки его вступления в силу пока не уточняются. По данным источников, измененный норматив может действовать в течение нескольких ближайших месяцев.

Ранее правительство России уже снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина пятого класса с 15% до 10% на период с 1 июля по 30 сентября. Эта мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Наталья Жирнова