Татарстан за месяц добыл полезных ископаемых на 115 млрд рублей — Росстат

Общий объем за первые пять месяцев года составляет 432 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстан за месяц добыл полезных ископаемых на 115 млрд рублей. Это следует из данных Росстата за период с января по февраль 2026 года.

Общий объем за первые пять месяцев года составляет 432 млрд рублей, когда как месяцем ранее эта сумма составляла 317 млрд рублей. Результаты за период с января по май текущего года относительно результатов того же периода прошлого года выросли на 7% (404 млрд в 2025 году), а если сравнивать месяц к месяцу, то — на 44%.

Татарстан по прежнему лидирует среди всех регионов в Приволжском федеральном округе, а доля собственных товаров республики в сфере «добыча полезных ископаемых» от доли всего ПФО составляет почти четверть от общего объема — 26%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом индекс промышленного производства Татарстана снизился на 0,1%. Республика занимает третье место среди регионов ПФО по этому показателю, как и месяц ранее. В обрабатывающих производствах рост составил 7,6%, в энергетическом секторе — 12,3%, в добыче полезных ископаемых — 3,9%. При этом в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 3,4%.

Наталья Жирнова