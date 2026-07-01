Более 170 тысяч мальков стерляди пополнили Куйбышевское водохранилище

Мероприятие прошло под наблюдением государственной аттестационной комиссии Волго-Камского территориального управления Росрыболовства

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В рамках системной работы компании СИБУР по восстановлению водных биологических ресурсов в акваторию Куйбышевского водохранилища было выпущено 177 200 экземпляров молоди стерляди.

Во время выпуска рыбы были соблюдены все ключевые критерии для успешной адаптации молоди к естественной среде обитания:

Размер и вес: в естественную среду была выпущена молодь со стандартной навеской 1–3 грамма (длина 4–5 см), что является оптимальным показателем для выживаемости.

Адаптация: перед выпуском было проведено обязательное выравнивание температуры воды в транспортировочных емкостях с температурой водоема для предотвращения температурного шока у рыбы.

Условия среды: выпуск был осуществлен с учетом благоприятных условий в водохранилище, включая достаточное насыщение воды кислородом и наличие кормовой базы.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Восстановление водных биоресурсов предприятиями компании прошло в рамках реализации проекта строительства нового этиленопровода Нижнекамск — Казань, призванного заменить действующую магистраль и удвоить мощности по транспортировке сырья с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез».

На сегодня готовность проекта составляет 80%, осталось проложить 15 км магистрали. Запуск объекта намечен на II квартал 2027 года.

— Выпуск стерляди — это критически важная мера, направленная на сохранение краснокнижного вида и восстановление природного баланса. Эта системная работа поможет сберечь «царскую рыбу» для будущих поколений и является неотъемлемой частью экологической ответственности нашего предприятия, — отметил руководитель проекта этиленопровода Нижнекамск — Казань Константин Мазаев.