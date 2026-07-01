Матвиенко — о ситуации с топливом: не надо драматизировать и «охать-ахать»

Сенатор оценила ситуацию с топливом как непростую, но стабильную, а панику она назвала излишней.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России действительно непростая, но правительство уже принимает необходимые меры. Она призвала не драматизировать положение и подчеркнула, что власти работают над исправлением ситуации в ежедневном режиме.

— Нужно время. Не надо драматизировать и охать-ахать. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются, — передает ее слова ТАСС.

По словам сенатора, президент провел совещание по вопросам обеспечения бензином, керосином и дизелем, в том числе для аграриев. Также она сообщила, что обсуждала эту тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Глава Совфеда отметила, что Россия справится с трудностями, которые ей «создают специально». Она призвала не паниковать, а совместно искать выход из сложившейся ситуации.



Ранее в Чувашии ввели временные ограничения на отпуск топлива в канистры для снижения ажиотажного спроса. Также было решено усилить контроль за ценами на топливо совместно с ФАС.

Вадим Вахрушев