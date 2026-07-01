Новак признал дефицит топлива на отдельных АЗС

По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а возникающие на отдельных АЗС перебои не носят системного характера

Фото: Владимир Васильев

Нехватка топлива на отдельных автозаправочных станциях в России связана с логистическими трудностями и оперативно устраняется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а возникающие на отдельных АЗС перебои не носят системного характера. Новак также отметил, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо в пределах уровня инфляции.

При этом Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем на фоне дефицита топлива в стране. Об этом со ссылкой на три отраслевых источника сообщает Reuters. Собеседник Reuters также рассказал, что Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тыс. тонн бензина из разных стран, включая Белоруссию, которая уже поставляет топливо на российский рынок.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

Наталья Жирнова