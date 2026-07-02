Министр нефти и природного газа Индии: страна не осуществляет прямые поставки топлива в Россию

Однако он допустил, что индийские нефтепродукты могут попадать на российский рынок через трейдеров

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна не осуществляет прямые поставки топлива в Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя публикацию Reuters.

Напомним, что ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Россия якобы начала морские поставки бензина из Индии. Однако Пури допустил, что индийские нефтепродукты могут попадать на российский рынок через трейдеров.

Министр отметил, что Индия обладает значительным потенциалом в сфере поставок топлива и может нарастить экспорт при необходимости. Он подчеркнул, что страна занимает четвертое место в мире по объему переработки нефти.

— Есть потенциал, если возникнет необходимость, — сказал министр на пресс-конференции.

Ранее Александр Новак поручил разработать меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах. Вице-премьер РФ отметил, что на следующем заседании основное внимание будет уделено самым уязвимым регионам.

Ранее субъекты РФ один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

Наталья Жирнова