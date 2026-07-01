Индекс промышленного производства Татарстана снизился на 0,1%

Республика занимает третье место среди регионов ПФО по этому показателю

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксирован рост промышленного производства по итогам января — мая 2026 года. Индекс промышленного производства составил 106,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Татарстанстат. В период с января по май 2026 года ИПП составлял 106,8%.

Согласно обновленным данным Росстата за январь — май 2026 года, это третий по величине показатель среди регионов ПФО. Если ранее это место республика делила с Удмуртией (по 106,8%), то сейчас соседний с РТ регион вырос до 8,1% ИПП, заняв второе место в ПФО. Кировская область, которая имела индекс на уровне 7%, спустилась на четвертое место — у региона показатель за январь — май составил 104,9%.

Положительная динамика в Татарстане отмечается в ключевых секторах экономики. В обрабатывающих производствах рост составил 7,6%, в энергетическом секторе — 12,3%, в добыче полезных ископаемых — 3,9%. При этом в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 3,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди отраслей, показавших рост, выделяются производство прочих готовых изделий (+7,8%), деревообработка (+5,9%), производство одежды (+3,9%), напитков (+2,1%), электрического оборудования (+1,5%) и химической продукции (+0,3%).

В то же время ряд отраслей продемонстрировал снижение объемов выпуска. Наиболее заметное падение отмечено в производстве кожи и изделий из кожи (–32,7%), резиновых и пластмассовых изделий (–24,7%), неметаллической минеральной продукции (–14,3%), текстильной продукции (–13,9%) и металлургии (–13,1%). Также снижение зафиксировано в автопроме, фармацевтике, производстве мебели и производстве кокса и нефтепродуктов.



Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем на фоне дефицита топлива в стране. Об этом со ссылкой на три отраслевых источника сообщает Reuters. Собеседник Reuters также рассказал, что Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тыс. тонн бензина из разных стран, включая Белоруссию, которая уже поставляет топливо на российский рынок.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

Наталья Жирнова