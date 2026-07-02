Рассрочка долгов для бойцов СВО, тарифы на ТО и приложение для управления газом

550 тысяч абонентов в Татарстане отказались от бумажных квитанций за газ

Фото: Реальное время

На начало июля более 40% потребителей (660 тысяч жителей) в Татарстане используют мобильное приложение для управления газом. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

550 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций

Цифровая платформа позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать газ без комиссии, хранить архив начислений и получать электронные квитанции. В приложении реализован канал обратной связи. Около 550 тысяч абонентов уже отказались от бумажных квитанций.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в связи с удалением приложения из App Store компания оперативно запустила его веб-версию. Пользователи iPhone могут сохранить иконку сайта на рабочем столе смартфона — интерфейс полностью идентичен мобильному приложению. Для Android изменений нет, — сообщил представитель компании.

Между тем в республике открыто 11 современных Единых центров обслуживания, а к концу 2026 года откроются новые филиалы в Лаишево и Бугульме.

С 1 марта решен вопрос с очередями на заключение договоров на поставку газа и техобслуживание (ТО) оборудования. Отныне такая услуга полностью перенесена в электронный вид — через портал Единого оператора газификации «Газконнект». Необходимы лишь ЭЦП или «Госключ».

Стоимость ТО теперь утверждает Госкомитет РТ по тарифам

Руслан Фатхлисламов подробно остановился на вопросе стоимости ТО. До 1 марта 2026 года цена рассчитывалась самой компанией по методическим рекомендациям. Теперь тариф на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) становится регулируемым видом деятельности: его утверждает Госкомитет Татарстана по тарифам на основе тех же рекомендаций. Такое решение ранее было принято в связи с ростом жалоб населения, недовольного высокой стоимостью услуг.



Срок оплаты за газ перенесен на 15-е число месяца, следующего за расчетным (ранее было 10-е). Это сделано для синхронизации сроков оплаты всех коммунальных услуг и удобства граждан (например, после получения пенсии или зарплаты). Решение было принято на федеральном уровне, подчеркнул представитель компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

А вот индексацию тарифов на газ в 2026 году решено проводить чуть позже. В прежние годы стоимость повышалась с 1 июля. В этот раз тарифы поднимут с 1 октября, как и другие виды услуг за ЖКХ в стране. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщало, что оптовые цен на газ для всех потребителей вырастут на 9,6%.

Рассрочка по долгам для бойцов на СВО

В татарстанском филиале «Газпрома» не смогли ответить, почему государство не списывает долги бойцам, находящимся на СВО, по потреблению газа. Вместо этого для них предусмотрены два вида преференций:

запрет на начисление пени по долгам;

возможность предоставления рассрочки при возникновении задолженностей.

При этом бойцам необходимо самим подавать заявления с подтверждающими документами для получения льгот.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сам Фатхлисламов заявил, что в «Газпроме» готовы поддержать инициативу о списании долгов, если кто-то выступит с таким предложением.

Между тем заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» подчеркнул: в компании принципиально отказались от жестких мер при взыскании долгов. Для таких случаев у них работает контакт-центр, который анализирует поведенческие особенности каждого абонента. Считается, что кому-то достаточно пуш-уведомления, кому-то нужен звонок. В перспективе компания планирует автоматизировать этот процесс.

В конце пресс-конференции спикеру был задан провокационный вопрос: почему народное достояние, коим является газ, достается россиянам по высокой цене? На что был дан ответ: розничные цены в России существенно ниже европейских.

Зульфат Шафигуллин