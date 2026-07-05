ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки

Окончательное решение планируется утвердить на заседании группы, которое состоится 5 июля

Семь стран-добровольцев ОПЕК+, включая Россию, достигли предварительной договоренности об увеличении добычи нефти в августе 2026 года на 188 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Окончательное решение планируется утвердить на заседании группы, которое состоится 5 июля. В случае его принятия страны продолжат реализацию плана по поэтапному возвращению на рынок ранее добровольно сокращенных объемов добычи.

По действующему графику после августовского увеличения участникам соглашения останется повысить добычу еще на 188 тыс. баррелей в сутки в сентябре, чтобы полностью завершить отмену ограничений в рамках текущего этапа сделки.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Вместе с тем ряд стран пока не достигает установленных квот. В частности, Россия добывает нефть ниже разрешенного уровня. Казахстан, напротив, продолжает превышать согласованные объемы примерно на 1 млн баррелей в сутки. Страна должна была компенсировать сверхдобычу к июлю, однако срок выполнения обязательств продлен до конца 2026 года.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна не осуществляет прямые поставки топлива в Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя публикацию Reuters.



Наталья Жирнова